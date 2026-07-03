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Tiene estilo brasileiro: Cafú destaca similitudes entre él y Jorge Sánchez de la Selección Mexicana

El campeón del mundo en 1994 y 2002 destacó el desempeño del futbolista mexicano al jugar como defensa lateral

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Jorge Sánchez calienta para enfrentar a Inglaterra en el Azteca REUTERS/Pedro Nunes
Jorge Sánchez calienta para enfrentar a Inglaterra en el Azteca REUTERS/Pedro Nunes

Cafú, exjugador y dos veces campeón del mundo con la Selección de Brasil, se deshizo en elogios por el jugador mexicano, Jorge Sánchez, al afirmar que en esta Copa del Mundo cuenta con similitudes futbolísticas idénticas a las que él tuvo cuando era lateral derecho.

“El lateral do México (Jorge Sánchez) se destacó bastante, va a la línea de fondo y cruza", dijo la leyenda brasileña que también observa las mismas características de juego en Daniel Muñoz y Achraf Hakimi, jugadores de Colombia y Marruecos, respectivamente.

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Cafú aseguró que las semejanzas claras entre su propio estilo de juego y el mostrado por Jorge Sánchez “se parecen mucho a mí cuando jugaba en los mundiales”, subrayando aspectos como la velocidad, la capacidad para sumarse al ataque y la disciplina táctica del jugador del PAOK de Salónica F. C. griego.

La proyección ofensiva de Jorge Sánchez y su habilidad para recorrer todo el flanco derecho para llegar a la línea de meta le traen recuerdos de su función con la Selección Brasileña durante las campeonatos mundiales de Estados Unidos 1994 y Corea y Japón 2002.

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Jorge Sánchez tiene presencia en el área rival, pero también cumple con las obligaciones defensivas”, destacó el excapitán de la Canarinha, quien no se pierde un duelo de la Selección Mexicana para evaluar el rendimiento de Jorge Sánchez en la banda derecha.

Ganó su titularidad en la Selección Mexicana

Jorge Sánchez consiguió la titularidad en este Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha
Jorge Sánchez consiguió la titularidad en este Mundial 2026. REUTERS/Raquel Cunha

Durante el Mundial 2026, el lateral Jorge Sánchez ha ingresado desde un inicio con la Selección Mexicana de Futbol en tres duelos seguidos, contra Corea del Sur, Chequia y Ecuador; no vio minutos contra Sudáfrica en la inauguración del torneo.

En el debut de la Selección Azteca, Jorge Sánchez no salió de la banca y en su posición estuvo Israel Reyes. No obstante, el Vasco Javier Aguirre analizó a cada uno de los jugadores y ante la expulsión de César Montes, movió su línea defensiva para encarar el duelo contra Corea del Sur.

El exjugador de Cruz Azul no desaprovechó su oportunidad cuando el técnico lo alineó como titular frente a los Tigres de Asia en Guadalajara. Desde entonces, Sánchez disputa los 90’minutos reglamentarios de la Copa del Mundo y no hay duda que repita en el costado derecho frente a Inglaterra,

Segundo Mundial consecutivo

Jorge Sánchez se apodera de la banda derecha en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez
Jorge Sánchez se apodera de la banda derecha en la Selección Mexicana. REUTERS/Eloisa Sanchez

Jorge Sánchez vive una nueva Copa del Mundo en su etapa con la Selección Mexicana: Debutó en el Mundial Qatar 2022 al ser convocado por el argentino Gerardo Martino. Cuatro años después, cumplió con buen futbol para representar al Tri en el Mundial 2026.

Carrera de Jorge Sánchez en el futbol profesional

Jorge Sánchez durante un partido del Cruz Azul en la Liga Mx. REUTERS/Daniel Becerril
Jorge Sánchez durante un partido del Cruz Azul en la Liga Mx. REUTERS/Daniel Becerril

Jorge Sánchez comenzó su carrera con el Club Santos Laguna. Pasó al Club América antes de vivir el sueño europeo con el Ajax de Ámsterdam y posteriormente con el F.C. Porto. Sánchez fue repatriado por el Club de Futbol Cruz Azul y al recuperar su mejor nivel hoy está en Grecia jugando para el PAOK de Salonica F.C.

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