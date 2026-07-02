Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Este jueves 2 de julio de 2026, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmara la donación del avión en el que fue trasladado Ismael “El Mayo” Zambada tras ser secuestrado en Sinaloa y entregado a autoridades estadounidenses, el medio Pie de Nota compartió en exclusiva con Infobae México videos del interior y exterior de la aeronave, además de dos fotografías inéditas que muestran a Zambada y a Joaquín “El Güero” Guzmán descendiendo del avión, rodeados por agentes federales.

Matricula de la aeronave donde fue trasladado el fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Las imágenes son las primeras en mostrar el momento del arribo de ambos capos al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024.

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El momento de la llegada: su arresto fue una vez en tierra

Las fotografías compartidas por Pie de Nota, el medio encabezado por el periodista Luis Chaparro, revelaron el momento en que “El Mayo” y “El Güero” descendieron de la aeronave, tras lo que posteriormente fue confirmado como un secuestro contra Zambada.

El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota

En la imagen de Guzmán López, cinco hombres aparecen distribuidos frente al jet de fuselaje blanco en una pista de asfalto agrietado. El Güero viste playera negra de manga larga y jeans azules; un hombre con el rostro censurado lo sostiene por el brazo. Junto a la escalerilla, un presunto agente con traje gris y camisa formal parece estar a punto de abordar la aeronave, a él se le nota una pistola en su cintura. A la derecha del encuadre, otro hombre con traje gris observa la escena; de fondo, uno más vestido con logos de alguna corporación se encuentra en la cola del avión.

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Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

En la segunda fotografía, tres hombres rodean la escalerilla del Beechcraft King Air de fuselaje blanco con franjas negras y doradas, cuya matrícula N287KA se distingue parcialmente en el costado de la nave. Ismael Zambada —identificado por su playera tipo polo de color azul y marca Hugo Boss— desciende asistido por tres hombres. Un cuarto lo observa desde la parte superior de la escalerilla, a sus espaldas. “El Mayo” portaba un reloj de cara metálica y correa negra al momento de llegar a EEUU, aunque no se pueden observar los detalles de la pieza.

Una fuente reveló a Pie de Nota que ninguno de los dos descendió atado y que ambos fueron arrestados una vez que pisaron tierra, tal y como se ve en el material. El medio también publicó un video en sus redes sociales donde detallaron parte de los informes y documentos oficiales a los que tuvieron acceso.

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Asimismo, el medio señaló que la aeronave usada fue modificada antes de llevar a cabo el secuestro de “El Mayo”.

Las dos fotografías documentan el instante que desencadenó una ola de violencia en Sinaloa y otros estados del país: la llegada de Zambada y Guzmán López a suelo estadounidense derivó en una guerra entre las facciones de "Los Chapitos" y "Los Mayos", con una oleada de homicidios y desapariciones que se extendió desde septiembre de 2024 hasta la actualidad.

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