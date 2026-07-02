México

Revelan nuevas fotos de la llegada de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín “El Güero” Guzmán a EEUU

Imágenes cortesía del medio Pie de Nota muestran el momento en que los dos presuntos narcotraficantes descendieron en Nuevo México el pasado 25 de julio de 2024

Guardar
Google icon
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota
Momento en que los presuntos líderes del Cártel de Sinaloa descendieron de la aeronave tipo Beechcraft King Air. Cortesía: Pie de Nota

Este jueves 2 de julio de 2026, luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) confirmara la donación del avión en el que fue trasladado Ismael “El Mayo” Zambada tras ser secuestrado en Sinaloa y entregado a autoridades estadounidenses, el medio Pie de Nota compartió en exclusiva con Infobae México videos del interior y exterior de la aeronave, además de dos fotografías inéditas que muestran a Zambada y a Joaquín “El Güero” Guzmán descendiendo del avión, rodeados por agentes federales.

Matricula de la aeronave donde fue trasladado el fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Matricula de la aeronave donde fue trasladado el fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

Las imágenes son las primeras en mostrar el momento del arribo de ambos capos al aeropuerto de Santa Teresa, Nuevo México, el 25 de julio de 2024.

PUBLICIDAD

El momento de la llegada: su arresto fue una vez en tierra

Las fotografías compartidas por Pie de Nota, el medio encabezado por el periodista Luis Chaparro, revelaron el momento en que “El Mayo” y “El Güero” descendieron de la aeronave, tras lo que posteriormente fue confirmado como un secuestro contra Zambada.

El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota
El Güero Guzmán llegando a EEUU. Cortesía: Pie de Nota

En la imagen de Guzmán López, cinco hombres aparecen distribuidos frente al jet de fuselaje blanco en una pista de asfalto agrietado. El Güero viste playera negra de manga larga y jeans azules; un hombre con el rostro censurado lo sostiene por el brazo. Junto a la escalerilla, un presunto agente con traje gris y camisa formal parece estar a punto de abordar la aeronave, a él se le nota una pistola en su cintura. A la derecha del encuadre, otro hombre con traje gris observa la escena; de fondo, uno más vestido con logos de alguna corporación se encuentra en la cola del avión.

PUBLICIDAD

Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota
Este fue el momento en que las autoridades estadounidenses recibieron al fundador del Cártel de Sinaloa. Cortesía: Pie de Nota

En la segunda fotografía, tres hombres rodean la escalerilla del Beechcraft King Air de fuselaje blanco con franjas negras y doradas, cuya matrícula N287KA se distingue parcialmente en el costado de la nave. Ismael Zambada —identificado por su playera tipo polo de color azul y marca Hugo Boss— desciende asistido por tres hombres. Un cuarto lo observa desde la parte superior de la escalerilla, a sus espaldas. “El Mayo” portaba un reloj de cara metálica y correa negra al momento de llegar a EEUU, aunque no se pueden observar los detalles de la pieza.

Una fuente reveló a Pie de Nota que ninguno de los dos descendió atado y que ambos fueron arrestados una vez que pisaron tierra, tal y como se ve en el material. El medio también publicó un video en sus redes sociales donde detallaron parte de los informes y documentos oficiales a los que tuvieron acceso.

Asimismo, el medio señaló que la aeronave usada fue modificada antes de llevar a cabo el secuestro de “El Mayo”.

Las dos fotografías documentan el instante que desencadenó una ola de violencia en Sinaloa y otros estados del país: la llegada de Zambada y Guzmán López a suelo estadounidense derivó en una guerra entre las facciones de "Los Chapitos" y "Los Mayos", con una oleada de homicidios y desapariciones que se extendió desde septiembre de 2024 hasta la actualidad.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

El Mayo ZambadaCártel de SinaloaLos MayosLos ChapitosEEUUJoaquín Guzmán LópezFBINarco en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Primer informe de la Cuenta Pública 2025 deja fuera gasto de secretarías y proyectos de Sheinbaum

“Reorganización” de la Auditoría Superior de la Federación llevó a que informe solo incluyera análisis de transferencias de recursos federales a estados y municipios

Primer informe de la Cuenta Pública 2025 deja fuera gasto de secretarías y proyectos de Sheinbaum

PAN presenta denuncia penal contra funcionarios de CDMX por muerte de cuatro personas en festejos de la Selección Mexicana

El partido presentó una querella ante la FGJCDMX por presuntas omisiones en la organización del evento en Paseo de la Reforma, donde se registraron cuatro fallecimientos durante las celebraciones

PAN presenta denuncia penal contra funcionarios de CDMX por muerte de cuatro personas en festejos de la Selección Mexicana

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo

La Pantera ha sido la estrella en el Mundial 2026 y ya suma tres tantos en el torneo, quedando a un paso de empatar a los máximos anotadores del país

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

Comienzan los anuncios para la nueva temporada del reality show

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

Felipe Calderón recuerda que se cumplen 20 años de su triunfo electoral, Ariadna Montiel le responde

El exmandatario sostiene que se trató de las contiendas “más competidas” de la democracia mexicana

Felipe Calderón recuerda que se cumplen 20 años de su triunfo electoral, Ariadna Montiel le responde
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 2 de julio: EEUU quiere cadena perpetua para el hijo y sobrino de “El Abuelo Farías”

Doble golpe al Cártel de Altozano: vinculan a proceso al “Sierra 2” y a su pareja en Michoacán

Operación encubierta de EEUU confisca 138 armas destinadas a México, entre ellas dos rifles Barrett calibre .50

Seis jóvenes desaparecen en Jalisco antes y después de graduarse: Fiscalía alerta de posible reclutamiento del narco

Sentencian a más de 50 años de cárcel al “Gama”, integrante de Guerreros Unidos

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

¿Cuándo anuncian al primer habitante de La Casa de los Famosos México 4? Ya sueltan pistas

A qué hora se estrena Confessions II de Madonna en México, el nuevo álbum de la reina del pop

Liam Gallagher, de Oasis, se siente capaz de cantar las de Juan Gabriel: “La canto en la ducha”

¿Quién puede volver a amar después del dolor? Santi Casas responde con “CUATROx4”

¿Quién es Quackity, el mexicano que comentará La Velada del Año 6?

DEPORTES

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo

La madre de Julián Quiñones dedica emotivo mensaje a la afición mexicana por recibir a su hijo

Cuánto valen los relojes que recibieron los jugadores de México tras vencer a Ecuador

Harry Kane y su derrota en México: el día que perdió ante Atlas

Así es la Cantera de Pumas, base de entrenamientos de Inglaterra para enfrentar a México

México vs Inglaterra: 10 datos curiosos antes del partido de 8vos de Final del Mundial 2026