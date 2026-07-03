Malillany Marín sale en defensa de Verónica Castro tras supuesto abuso contra Cristian Castro (Imagen Ilustrativa Infobae)

Malillany Marín salió en defensa de Verónica Castro tras la difusión de una versión que la vincula con presuntos tocamientos indebidos a su hijo Cristian cuando era niño, una acusación que habría surgido a partir de una entrevista publicada esta semana por una revista de circulación nacional.

La también expareja de Cristian Castro rechazó dar espacio a señalamientos “sin fundamento” y sostuvo que ese tipo de versiones “lastiman mucho a familias y lastiman mucho a las personas”. En sus declaraciones ante los medios de comunicación, describió a la actriz y conductora como una mujer “muy linda, muy educada, muy decente” y dijo que la quiere, la respeta y la admira.

PUBLICIDAD

Según lo expuesto en un programa de espectáculos, la controversia comenzó por una entrevista con Carlos Alberto Calderón, identificado como una supuesta expareja sentimental de Juan Gabriel, quien afirma que el cantautor le habría contado que el distanciamiento entre Verónica Castro y Cristian Castro se relaciona con un episodio ocurrido en la infancia del cantante.

Cristian Castro

Malillany Marín rechaza “dar espacio” a señalamientos sin prueba

Marín dijo que no se atrevería a hacer un comentario “tan fuerte” sobre un tema de esa naturaleza. También recordó que conserva una Virgen de Guadalupe que le regaló Verónica Castro y afirmó que mantiene una buena relación con ella, incluso por WhatsApp.

PUBLICIDAD

Cuando le preguntaron si alguien podría querer dañar a la actriz por la figura pública que representa, respondió con una frase popular: “Dicen que cuando el árbol da fruto, no falta quien le tire piedras”. Después insistió en que Verónica Castro “es una gran mamá” y que prefiere no amplificar ese tipo de versiones.

En la misma conversación, los conductores matizaron la defensa de Marín. Uno de ellos señaló que ella no sería ajena al tema por su antigua relación con Cristian Castro, pero otro advirtió que no se puede “meter las manos al fuego por nadie” y que una experiencia personal no permite afirmar lo que ocurrió “veinticuatro siete”.

PUBLICIDAD

(Captura de pantalla / YouTube)

Ese mismo intercambio incluyó un dato que buscó poner en duda la versión atribuida al supuesto ex de Juan Gabriel: de acuerdo con lo dicho en el programa, Cristian Castro expresó en una entrevista exclusiva previa su deseo de volver a vivir con su madre. Incluso habría planteado mudarse a otro estado, mencionado como Mérida, mientras que Verónica Castro preferiría permanecer en Ciudad de México.

Uno de los conductores resumió esa objeción con una pregunta: si Cristian es una persona adulta que entiende las cosas, “cómo por qué querrías estar con alguien que te hizo daño en algún momento”. En ese mismo sentido, se dijo que la versión no suena lógica a la luz de ese deseo de convivencia.

PUBLICIDAD

El cantante negó haber golpeado a su madre. (IG: @intrusos)

La herencia de Joan Sebastian también apareció en la conversación

La entrevista con Marín no se limitó al caso de Verónica y Cristian. En otro momento habló sobre la familia de Joan Sebastian y celebró que los asuntos relacionados con los herederos del cantante, que según lo dicho en el programa son nueve, avancen de forma favorable.

Marín, quien fue pareja de José Manuel Figueroa y por ello estuvo vinculada al entorno familiar del intérprete, negó que ella pudiera recibir parte de la herencia. “A mí qué me va a andar tocando”, dijo entre risas, antes de explicar que lo único que conserva es el cariño que él le tuvo.

PUBLICIDAD

Fotos: Instagram @malillanymarin // Cuartoscuro

También sostuvo que lo mejor es que se cumpla la voluntad de una persona que trabajó toda su vida para reunir bienes. A partir de esa idea, expresó su gusto porque “finalmente ya cada uno va a tener su pedacito como hubiese querido Joan”.

La postura de Marín parece partir más de una intención de defender que de un conocimiento directo de los hechos. Recordando además la cercanía entre Juan Gabriel y Cristian Castro, una relación que era pública y afectivamente fuerte, al grado de que el cantautor veía en él a un posible sucesor artístico.

PUBLICIDAD