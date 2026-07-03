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Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha

Samuel García anunció que se habilitarán más espacios públicos para que la afición pueda ver el juego de eliminatoria sin ponerse en riesgo

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Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha (REUTERS/Raquel Cunha)
Por qué el Estadio Monterrey habría negado transmitir el México vs Inglaterra de octavos de final en su cancha (REUTERS/Raquel Cunha)

A días de que México enfrente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026, las tres ciudades con Fan Fest se preparan para vivir este día. La euforia que ha desatado el paso perfecto del Tri no solo ha generado emociones desbordantes, sino que también el público ha realizado actos vandálicos y violentos en las celebraciones.

En Monterrey, el Parque Fundidora se ha visto rebasado en su capacidad para recibir a miles de aficionados, y con el partido del domingo 5 de julio se espera una gran afluencia de fanáticos. Ante este posible escenario, el gobierno de Nuevo León ha tomado medidas para garantizar la seguridad de todos los asistentes. Y una de las posibilidades que se planteó fue que en el Estadio BBVA (Monterrey) se transmitiera el juego de manera gratuita, sin embargo el club Rayados no habría aceptado.

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El rechazo del Estadio Monterrey para transmitir el partido de México ante Inglaterra surgió en medio de la saturación del Parque Fundidora durante el FIFA Fan Festival 2026, donde aficionados han derrumbado puertas, brincado rejas y entrado por la fuerza.

El rechazo del Estadio Monterrey para transmitir el partido de México ante Inglaterra surgió en medio de la saturación del Parque Fundidora (REUTERS/Raquel Cunha)
El rechazo del Estadio Monterrey para transmitir el partido de México ante Inglaterra surgió en medio de la saturación del Parque Fundidora (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Por qué Rayados se negó a prestar su estadio para transmitir el México vs Inglaterra?

La solicitud planteaba usar el inmueble del Club de Futbol Monterrey para proyectar el juego de este domingo 5 de julio ante la expectativa de una mayor asistencia. La negativa obedeció, según reportó el periodista Willie González, al temor de daños en el estadio, como invasiones a la cancha o daños en sus butacas.

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El FIFA Fan Festival 2026 en Monterrey llegó a su límite de capacidad en Fundidora, pero eso no impidió que personas intentaran meterse a la fuerza para ver partidos y conciertos. Ante la falta de capacidad, se pidió a Rayados abrir su estadio para transmitir el encuentro de México contra Inglaterra. La intención era repartir a la afición entre el inmueble y el área principal del festival.

La respuesta del club fue negativa por el temor a que dañaran el estadio. Entre los riesgos mencionados por el periodista de Multimedios están que se bajen a la cancha y dañen las instalaciones, o que al exterior se presenten trifulcas por el intento del ingreso de los fanáticos.

Campo de fútbol verde con arcos blancos dentro de un estadio con gradas repletas de aficionados. Montañas y cielo nublado se ven al fondo
el gobernador Samuel García informó que se abrirán otros espacios para que la gente vea el partido sin rebasar el límite de capacidad dentro (AP Photo)

En las inmediaciones del Fan Fest en Monterrey se han reportado puertas derribadas, intervención policial con gas y personas que saltaron las rejas. También se advierte del riesgo de asfixia y de ser aplastados por la multitud, como ocurrió en Ciudad de México, donde murieron cuatro personas.

Tigres revisa si abre el Volcán

Luego de la negativa de Rayados, la petición pasó a Tigres para evaluar si el Estadio Universitario puede usarse para transmitir el partido del Tricolor, según Willie González, señaló que este mismo día habría una junta a las 10 de la mañana para decidir si abrirían o no el Volcán.

Además, el gobernador Samuel García informó que se abrirán otros espacios para que la gente vea el partido sin rebasar el límite de capacidad dentro del Parque Fundidora.

Según el texto fuente, en la Macroplaza podrían reunirse 50,000 personas frente al Palacio de Gobierno. También se habilitará la parte de atrás que da al antiguo Palacio Federal y otra zona a la altura del Museo de Historia, donde instalarán pantallas.

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