México

Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

El éxito que marcó a varias generaciones tendrá una gira en el país con Karol Sevilla

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Karol Sevilla sonriendo, levantando los brazos en V, vestida con casco rosa, chaqueta turquesa, shorts naranjas y patines rosas, sobre un camino urbano
(Disney)

El regreso de Soy Luna en 2026 ha generado una ola de nostalgia y expectativa entre quienes crecieron con la serie.

La gira de despedida “Soy Luna Tour: El Último Show” reunirá al elenco principal en una serie de presentaciones en México, marcando el cierre de una etapa que dejó huella en millones de seguidores.

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El público podrá revivir la magia de la historia y disfrutar en vivo de los temas más emblemáticos de la serie.

El tour coincide con el lanzamiento de la nueva temporada “Soy Luna: Volver a Rodar”, disponible a partir del 24 de julio de 2026 en Disney+, lo que refuerza el reencuentro de los personajes originales con sus fans.

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Fechas, ciudades y sedes confirmadas para México

Las actuaciones principales tendrán lugar en tres de las ciudades más grandes del país.

Karol Sevilla sonríe con la lengua fuera, haciendo el signo de la paz. Lleva casco, chaqueta lila, shorts, rodilleras y patines en una pista de patinaje
La actriz y cantante Karol Sevilla, conocida por su papel de Luna en "Soy Luna". (Disney)

Para quienes preguntan “¿dónde y cuándo será el tour de Soy Luna en México?”, este es el calendario oficial:

  • Ciudad de México: sábado 17 de octubre de 2026, Arena CDMX.
  • Guadalajara: lunes 19 de octubre de 2026, Arena Guadalajara.
  • Monterrey: miércoles 21 de octubre de 2026, Arena Monterrey.

Estos conciertos prometen una puesta en escena que recreará la atmósfera de la serie, con coreografías, música y la participación de los actores originales.

Preventa, venta general y precios de boletos

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de Superboletos. Los boletos no estarán disponibles en Ticketmaster, como han aclarado los organizadores.

  • Preventa exclusiva Banco Azteca: 6, 7 y 8 de julio de 2026, desde las 10:00 horas.
  • Venta general: a partir del 10 de julio de 2026 en Superboletos, taquillas y puntos de venta seleccionados (Palacio de Hierro, InnovaSport).

Hasta el momento, los precios oficiales de los boletos no han sido publicados.

Se espera que los detalles se den a conocer el 5 de julio de 2026.

Elenco confirmado y contenidos del show

El reencuentro reúne a varios de los protagonistas originales, quienes interpretarán tanto los grandes éxitos de la serie como los temas de la nueva etapa. Entre los artistas confirmados se encuentran:

  • Karol Sevilla (Luna Valente)
  • Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano)
  • Michael Ronda (Simón Álvarez)
  • Malena Ratner (Delfi)
  • Gastón Vietto (Pedro)
  • Agustín Bernasconi (Gastón, con participación especial)

Este formato permitirá a los asistentes escuchar en vivo canciones como “Alas” y “Valiente”, además de descubrir la evolución de los personajes en “Soy Luna: Volver a Rodar”.

¿Qué significa este regreso para los fans?

El regreso de Soy Luna representa mucho más que un espectáculo: es la oportunidad de revivir la infancia y la adolescencia a través de la música, el baile y la narrativa que marcó a toda una generación.

Además, la gira se convierte en un evento de despedida que busca cerrar el ciclo de la franquicia en un ambiente festivo y lleno de recuerdos.

La gira de despedida de Soy Luna traerá de vuelta a los protagonistas originales a los escenarios de México durante octubre de 2026, con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Los boletos podrán adquirirse en preventa exclusiva los días 6, 7 y 8 de julio a través de Superboletos, mientras que la venta general comenzará el 10 de julio.

Los precios serán anunciados próximamente. El reencuentro incluirá los temas clásicos de la serie y las novedades de la próxima temporada.

Estreno de la nueva temporada en Disney+

El tour acompaña el lanzamiento de la nueva producción “Soy Luna: Volver a Rodar”, programada para el 24 de julio de 2026 en Disney+.

En esta temporada, el público podrá ver una versión más madura de Luna Valente, consolidada ya como patinadora profesional, y conocer el destino de los personajes originales mientras enfrentan nuevos desafíos.

Con la promesa de una despedida emotiva y un reencuentro lleno de música, Soy Luna Tour: El Último Show se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los seguidores de la franquicia.

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