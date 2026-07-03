Soy Luna, el show último tour en México: fechas, preventa y todo lo que debes saber

(Disney)

El regreso de Soy Luna en 2026 ha generado una ola de nostalgia y expectativa entre quienes crecieron con la serie.

La gira de despedida “Soy Luna Tour: El Último Show” reunirá al elenco principal en una serie de presentaciones en México, marcando el cierre de una etapa que dejó huella en millones de seguidores.

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El público podrá revivir la magia de la historia y disfrutar en vivo de los temas más emblemáticos de la serie.

El tour coincide con el lanzamiento de la nueva temporada “Soy Luna: Volver a Rodar”, disponible a partir del 24 de julio de 2026 en Disney+, lo que refuerza el reencuentro de los personajes originales con sus fans.

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Fechas, ciudades y sedes confirmadas para México

Las actuaciones principales tendrán lugar en tres de las ciudades más grandes del país.

La actriz y cantante Karol Sevilla, conocida por su papel de Luna en "Soy Luna". (Disney)

Para quienes preguntan “¿dónde y cuándo será el tour de Soy Luna en México?”, este es el calendario oficial:

Ciudad de México: sábado 17 de octubre de 2026, Arena CDMX.

Guadalajara: lunes 19 de octubre de 2026, Arena Guadalajara.

Monterrey: miércoles 21 de octubre de 2026, Arena Monterrey.

Estos conciertos prometen una puesta en escena que recreará la atmósfera de la serie, con coreografías, música y la participación de los actores originales.

Preventa, venta general y precios de boletos

La venta de entradas se realizará exclusivamente a través de Superboletos. Los boletos no estarán disponibles en Ticketmaster, como han aclarado los organizadores.

Preventa exclusiva Banco Azteca: 6, 7 y 8 de julio de 2026, desde las 10:00 horas.

Venta general: a partir del 10 de julio de 2026 en Superboletos, taquillas y puntos de venta seleccionados (Palacio de Hierro, InnovaSport).

Hasta el momento, los precios oficiales de los boletos no han sido publicados.

Se espera que los detalles se den a conocer el 5 de julio de 2026.

Elenco confirmado y contenidos del show

El reencuentro reúne a varios de los protagonistas originales, quienes interpretarán tanto los grandes éxitos de la serie como los temas de la nueva etapa. Entre los artistas confirmados se encuentran:

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Karol Sevilla (Luna Valente)

Ruggero Pasquarelli (Matteo Balsano)

Michael Ronda (Simón Álvarez)

Malena Ratner (Delfi)

Gastón Vietto (Pedro)

Agustín Bernasconi (Gastón, con participación especial)

Este formato permitirá a los asistentes escuchar en vivo canciones como “Alas” y “Valiente”, además de descubrir la evolución de los personajes en “Soy Luna: Volver a Rodar”.

¿Qué significa este regreso para los fans?

El regreso de Soy Luna representa mucho más que un espectáculo: es la oportunidad de revivir la infancia y la adolescencia a través de la música, el baile y la narrativa que marcó a toda una generación.

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Además, la gira se convierte en un evento de despedida que busca cerrar el ciclo de la franquicia en un ambiente festivo y lleno de recuerdos.

La gira de despedida de Soy Luna traerá de vuelta a los protagonistas originales a los escenarios de México durante octubre de 2026, con presentaciones en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

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Los boletos podrán adquirirse en preventa exclusiva los días 6, 7 y 8 de julio a través de Superboletos, mientras que la venta general comenzará el 10 de julio.

Los precios serán anunciados próximamente. El reencuentro incluirá los temas clásicos de la serie y las novedades de la próxima temporada.

Estreno de la nueva temporada en Disney+

El tour acompaña el lanzamiento de la nueva producción “Soy Luna: Volver a Rodar”, programada para el 24 de julio de 2026 en Disney+.

En esta temporada, el público podrá ver una versión más madura de Luna Valente, consolidada ya como patinadora profesional, y conocer el destino de los personajes originales mientras enfrentan nuevos desafíos.

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Con la promesa de una despedida emotiva y un reencuentro lleno de música, Soy Luna Tour: El Último Show se perfila como uno de los eventos más esperados del año para los seguidores de la franquicia.