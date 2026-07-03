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Jalisco reforzará la seguridad durante el partido de México vs Inglaterra

Guadalajara desplegará un operativo especial para evitar riesgos en los puntos de reunión para el encuentro del Mundial 2026

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Habrá operativo de seguridad para el México vs Inglaterra en Jalisco. REUTERS/Ivan Arias
Habrá operativo de seguridad para el México vs Inglaterra en Jalisco. REUTERS/Ivan Arias

Jalisco indaga el modo de impedir alteraciones y sobrecupo en los sitios donde estará disponible el juego de México vs Inglaterra, perteneciente a los 8vos de Final del Mundial 2026.

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Es por eso que, para este domingo 5 de julio, el gobierno tapatío planea desplegar un dispositivo de seguridad con la participación de 3,000 efectivos de los tres órdenes de gobierno.

Manuel Romo, Secretario General de Guadalajara, mencionó en conferencia de prensa que en el siguiente partido de la Selección Mexicana se implementará un operativo especial con el fin de celebrar en paz la realización del encuentro mundialista.

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“Estamos listos para el operativo, que en las próximas horas serán cruciales para seguir afinando todas las mesas que el día de hoy establecimos para llegar al primer minuto del domingo con un operativo sólido y robusto”, declaró el secretario.

“Incrementaremos en un cincuenta por ciento la presencia y el estado de todas las fuerzas, el orden para tener un partido con saldo blanco y sobre todo un festejo en paz”, complemento Manuel Romo.

Fan Fest Guadalajara
Así se vive el Fan Fest Guadalajara previo al partido de México vs Corea del Sur (Zurisaddai González - INFOBAE)

Del mismo modo, el Secretario General de Guadalajara suplica a los aficionados a no traer en la medida posible a los niños, adultos mayores o personas con algunas limitaciones físicas a este tipo de concentraciones.

“Al momento de acudir al partido y después a la concentración donde se dará el festejo, por favor también acudan con grupos de confianza, es decir, que se mantengan siempre unidos”, pidió Manuel Romo.

La Secretaría de Seguridad del estado de Jalisco reforzará la vigilancia especialmente en el FIFA Fan Festival, ubicado en el Centro de Guadalajara, así como en otros puntos de reunión donde se espera la presencia de miles de aficionados nacionales.

La estrategia contempla un aumento de elementos de proximidad para brindar información, orientar a los asistentes y prevenir incidentes como han ocurrido en días anteriores, cada que jugaba la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo.

¿Cómo será el operativo en Jalisco?

Mexicanos celebran la victoria de México en el Mundial 2026. EFE/ Tomás Pérez
Mexicanos celebran la victoria de México en el Mundial 2026. EFE/ Tomás Pérez

El personal adicional se desplegará en los accesos principales del Fan Fest, sobre avenida Hidalgo y Plaza Fundadores. Las autoridades recomiendan anticipar tiempos de traslado y estar atentos a los avisos sobre la capacidad máxima de los espacios públicos habilitados para la transmisión del encuentro.

En caso de que el Fan Festival supere el aforo disponible, existen otros puntos habilitados en la ciudad, como La Minerva, Plaza de las Américas en Zapopan y el Auditorio Benito Juárez.

El operativo contará con el apoyo de la Guardia Nacional, la Defensa, la Policía Metropolitana y las comisarías municipales. Entre los objetos prohibidos resaltan alimentos y bebidas, sombrillas, envases, armas, pirotecnia, mochilas, banderas con astas mayores a 1.5 metros y aerosoles.

¿A qué hora comenzará el partido?

México se medirá a Inglaterra en 8vos de Final REUTERS/Raquel Cunha
México se medirá a Inglaterra en 8vos de Final REUTERS/Raquel Cunha

El encuentro de México frente a Inglaterra comenzará a las 18:00 horas (tiempo del centro de la República Mexicana). La cita es en el estadio de la Ciudad de México, mismo que albergará el último partido oficial en suelo mexicano en esta Copa del Mundo.

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