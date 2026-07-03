Mariana Ochoa revela las razones por las que rechazó estar en La Casa de los Famosos México 4

Mariana Ochoa (Foto: @soymarianaochoa)

La cantante mexicana, Mariana Ochoa, descartó sumarse a la próxima edición de La Casa de los Famosos México pese a que la producción se le acercó con una propuesta.

Ochoa viajó a España para participar en el Pride y tomar vacaciones con sus hijos. En ese contexto, frenó las versiones sobre su ingreso al reality y prometió “pensarlo para el año que entra”.

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Ochoa también vinculó esa decisión con su pausa en la televisión. Afirmó que la dinámica familiar influyó para que aún no regrese “a hacer novelas”, aunque señaló que ya estuvo “un pasito” más cerca de retomarlo.

Mariana Ochoa revela las razones por las que descartó estar en el reality

La conductora rechazó participar en La Casa de los Famosos México. (soymarianaochoa, Instagram)

Mariana Ochoa explicó a los reporteros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que no aceptó la propuesta de estar en La Casa de los Famosos 4 por la condición de salud de su hijo Salva, diagnosticado con TDAH.

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“Les prometo pensarlo para el año que entra. En algún momento se me acercaron de la producción a hacerme la propuesta, pero… Salva en especial todavía está pequeño”, dijo la cantante ante los medios.

La exintegrante de OV7 explicó que su rutina con sus hijos no le permitió tomar un proyecto que la mantuviera lejos durante meses. “Yo llego a la casa a hacer tareas con él. Salva tiene una condición que es TDAH y necesita mucho de mamá”, afirmó.

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En el mismo encuentro, adelantó que su prioridad inmediata estuvo en su viaje y en su calendario de música. “Yo ahorita me voy a España de vacación y justo regreso al lanzamiento de mi álbum”, dijo.

¿Cómo identificó el diagnóstico de TDAH de su hijo?

La conductora de ‘Sale el Sol’ narró en un live que fue asaltada en Tlajomulco de Zúñiga, junto al youtuber Alberto del Arco y Bazooka. Foto: Imagen Televisión, YouTube

Ochoa relató que identificó señales por la hiperactividad de su hijo en un trayecto largo que incluyó coche, espera en aeropuerto y un vuelo de “cuatro horas”. “Todo el tiempo estaba así… o le hacía con el pie, o se rascaba la cara… así doce horas. Dije: ‘Creo que tengo que preguntarle a un doctor’”, contó.

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La cantante indicó que, tras consultar a un especialista, le mandaron estudios y lo detectó “a edad muy temprana”. También describió el trastorno como un espectro amplio en el que “puede tener poquito, puede tener mucho”, y dijo que en el caso de su hijo “ha sido controlable”.

Ante la pregunta directa sobre el tratamiento, Ochoa respondió: “Sí, controlable, pero con medicación”. Añadió que para ella fue clave darle seguimiento de forma cotidiana, y mencionó que hasta los siete años fue una etapa relevante para el desarrollo de “canales neuronales” relacionados con el aprendizaje.

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La cantante no desea ser parte del proyecto Crédito: YouTube ahoritaodeunavez

Mariana Ochoa señala ausencia del padre de Salva

En el tema económico, la también actriz y conductora señaló que asume los gastos del tratamiento sola, ya que no recibe ningún tipo de apoyo por parte del padre del menor. “Y lo enfrento sola”, dijo Ochoa.

“Nada. Nunca me ha llegado un depósito para las medicinas de Salva. Ni quinientos pesos para el jamón”, dijo Mariana Ochoa.

Ochoa acompañó a Lidia Ávila en el funeral de su padre

Además, Mariana Ochoa informó que viajó el fin de semana pasado para acompañar a Lidia Ávila, su compañera y amiga de OV7, en el funeral de su padre y detalló que, por el estado de salud que él arrastraba, la familia enfrentó el duelo con calma.

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(Instagram)

“Para mí es mi hermana y pues sí fui a abrazar a ella y a su familia. Ellos están tranquilos. Su papi tenía ya una enfermedad que fue avanzando. Los últimos días estuvo en el hospital y yo creo que ya era momento de que descansara”, dijo Mariana Ochoa.

La cantante también mencionó que Ávila enfrentó pérdidas familiares previas y que eso marcó la forma en que vivió este momento. “A Lidia yo creo que le tocó muy fuerte perdiendo primero a un bebé y luego a su hermano. Se queda muy tranquila sabiendo que su papá y su hermano ya están juntos”, dijo Ochoa.

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