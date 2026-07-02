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¿Repunte de COVID-19 tras festejos del Mundial? esto muestran los datos oficiales

La capital registra el mayor salto semanal de contagios de COVID-19 en lo que va del año, en plena ola de festejos por la Selección Mexicana

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Grupo de personas con mascarillas faciales, sentadas y de pie. Confeti tricolor cubre el suelo. Monumento El Ángel de la Independencia al fondo. Una bandera de México pequeña.
El repunte de COVID-19 en CDMX coincide con las celebraciones masivas del Mundial: los datos oficiales muestran el mayor aumento semanal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de casos de COVID-19 en la Ciudad de México durante junio genera alerta entre autoridades y especialistas.

Las celebraciones multitudinarias derivadas del avance de la Selección Mexicana en el Mundial 2026, especialmente en el Ángel de la Independencia y los FIFA Fan Festival, han reunido a miles de personas en espacios abiertos y cerrados.

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Esta concentración social coincide con el repunte de contagios, aunque las autoridades sanitarias insisten en que no existe evidencia concluyente para atribuir el aumento únicamente a estos eventos.

Datos oficiales: incremento abrupto en junio

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud (semana 24 de 2026), el acumulado nacional de casos confirmados de COVID-19 en 2026 asciende a 482 casos.

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Para la Ciudad de México, la Dirección General de Epidemiología reporta un acumulado de 156 casos (86 hombres y 70 mujeres) al cierre de la semana 24.

El comportamiento semanal en la capital muestra un salto significativo: hasta la semana 23, el acumulado era de 124 casos, pero en la semana 24 la cifra se eleva a 156, lo que representa un aumento de 32 casos nuevos en una sola semana.

Este incremento es el mayor registrado en el año y coincide temporalmente con los días de mayores celebraciones públicas por el avance de la Selección Mexicana.

A nivel nacional, en la semana 24 se confirmaron 58 casos nuevos, en línea con el repunte observado en la Ciudad de México.

Las autoridades subrayan que, aunque existe coincidencia temporal con los festejos del Mundial, no se puede establecer una relación causal directa entre los eventos masivos y el repunte de casos.

La información sobre el incremento de casos y la concentración de personas en espacios públicos es monitoreada por las autoridades de salud a través de los reportes semanales publicados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

Ángel de la Independencia
Las autoridades subrayan que, aunque existe coincidencia temporal con los festejos del Mundial, no se puede establecer una relación causal directa entre los eventos masivos y el repunte de casos. (@CulturaCiudadMx)

Comportamiento actual del COVID-19 y contexto epidemiológico

El comportamiento del COVID-19 es distinto al de los primeros años de la pandemia.

Las autoridades y expertos consultados coinciden en que el COVID-19 ahora muestra un patrón estacional, similar al de otros virus respiratorios como la influenza. Por ello, consideran esperable que ocurran repuntes durante periodos de alta interacción social, especialmente cuando coinciden eventos masivos y cambios de estación.

La Secretaría de Salud mantiene la vigilancia epidemiológica activa, con reportes actualizados semanalmente sobre la circulación de SARS-CoV-2 y otros virus respiratorios.

En los boletines oficiales se señala que la mayoría de los casos reportados en 2026 han sido leves y no han requerido hospitalización. La inmunidad poblacional, derivada de la vacunación y de infecciones previas, ha contribuido a reducir la gravedad de los cuadros clínicos.

Sin embargo, las autoridades insisten en la importancia de mantener la vigilancia y no relajar las medidas de prevención, especialmente en grupos vulnerables o personas con factores de riesgo.

Recomendaciones oficiales para la población

La Secretaría de Salud enfatiza la importancia de consultar a un médico ante síntomas respiratorios y de evitar la automedicación, especialmente con antibióticos que no son efectivos contra los virus y pueden generar resistencia bacteriana.

Se recomienda quedarse en casa si se presentan síntomas, usar cubrebocas en espacios cerrados o concurridos, reforzar la higiene de manos, así como mantener una alimentación adecuada, actividad física y descanso.

Adicionalmente, la dependencia federal recomienda mantener actualizada la vacunación anual contra influenza y COVID-19, sobre todo en personas con enfermedades crónicas, adultos mayores o quienes presenten síntomas respiratorios.

Estas recomendaciones oficiales buscan limitar la transmisión de enfermedades y proteger a los sectores más vulnerables de la población.

Infografía de casos de COVID-19 en México y Ciudad de México. Muestra un virus, flecha ascendente, el número 156 y cuadros con datos de contagios y recomendaciones.
COVID-19: Ciudad de México registra 156 casos, mayor incremento semanal de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Influenza y otras enfermedades respiratorias

La preocupación del sector salud no se limita al COVID-19. En los boletines oficiales se destaca que la influenza sigue siendo una causa importante de hospitalizaciones y complicaciones graves.

Las autoridades recuerdan que la circulación simultánea de varios virus respiratorios puede incrementar la presión sobre los servicios de salud, por lo que reiteran la importancia de la vacunación y el monitoreo epidemiológico constante.

Fuentes y transparencia

Las cifras y recomendaciones citadas provienen del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud y la Dirección General de Epidemiología, con corte a la semana 24 de 2026.

Las autoridades llaman a la población a no generar alarma, pero sí a reforzar los hábitos de salud y actuar con responsabilidad ante el repunte de enfermedades respiratorias. La información oficial se encuentra disponible en los boletines semanales publicados en los portales institucionales.

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