México

Manuel Huerta levanta la mano para presidir el Senado: asegura que buscará el consenso en Morena

El senador veracruzano confirma su interés por encabezar la Mesa Directiva y asegura que la decisión se tomará de forma acordada

Guardar
Google icon
Manuel Huerta Ladrón de Guevara, fue acusado de violación (Foto: especial)
La renovación de la Mesa Directiva del Senado comenzó a mover las piezas dentro de Morena. (Foto: especial)

La renovación de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado ya comenzó a mover las piezas al interior de Morena.

A poco más de dos meses de que inicie el nuevo año legislativo, el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó públicamente que buscará encabezar el órgano de dirección de la Cámara Alta y aseguró que ya mantiene diálogo con sus compañeros para construir los acuerdos necesarios.

PUBLICIDAD

Manuel Huerta confirma que aspira a la Mesa Directiva del Senado

El legislador morenista reconoció que su nombre figura entre los perfiles que buscan presidir la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre, aunque insistió en que aún hay tiempo para que el grupo parlamentario defina a su candidato.

Democráticamente se debe construir un consenso. Puede ser hombre, puede ser mujer. Todavía falta tiempo; tenemos todo julio, agosto y los reacomodos del Senado nos van a ir marcando. Por lo menos ya estamos ahí sonando”, declaró.

PUBLICIDAD

Huerta explicó que la decisión deberá tomarse mediante el diálogo entre los integrantes de la bancada y afirmó que la renovación no provocará divisiones al interior del Senado.

Morena definirá el relevo durante agosto

La elección del próximo presidente de la Mesa Directiva se realizará antes del inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, previsto para el 1 de septiembre.

La vacante se abrirá tras la salida de Laura Itzel Castillo, quien dejará la presidencia del órgano legislativo luego de ser designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con la ruta prevista por Morena, la definición se llevará a cabo durante la segunda mitad de agosto, una vez que concluyan las negociaciones internas entre los integrantes del grupo parlamentario y sus aliados.

¿Cómo se elige al presidente de la Mesa Directiva del Senado?

La designación del presidente de la Mesa Directiva sigue un procedimiento establecido por la normatividad del Senado, el cual contempla varias etapas.

Para dar contexto, el proceso incluye:

  • Negociaciones internas dentro del grupo parlamentario mayoritario y sus aliados.
  • Construcción de consensos entre los distintos bloques políticos.
  • Votación en el Pleno del Senado, donde se requiere mayoría absoluta de los legisladores presentes.
  • Un periodo de gestión de un año legislativo, con posibilidad de reelección conforme a la ley.
  • La elección del resto de los integrantes de la Mesa Directiva para garantizar el funcionamiento de las sesiones.

Otros perfiles también aparecen en la contienda

Aunque Manuel Huerta confirmó abiertamente su interés, no es el único nombre que suena para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva.

Entre los posibles aspirantes también figuran Higinio Martínez Miranda, quien previamente expresó su intención de buscar el cargo; Jorge Carlos Ramírez Marín, actual vicepresidente del Senado por el Partido Verde y con amplia experiencia parlamentaria; así como Óscar Cantón Zetina, identificado con el grupo político del excoordinador morenista Adán Augusto López Hernández.

La definición dependerá de los acuerdos que Morena logre construir en las próximas semanas y del equilibrio entre las distintas corrientes al interior de la bancada oficialista.

Manuel Huerta asegura que ya dialoga con senadores y descarta conflictos

Cuestionado sobre si ya comenzó a buscar apoyos, Manuel Huerta respondió que mantiene comunicación permanente con diversos senadores y que algunos ya le han manifestado su respaldo.

“Siempre platicamos, siempre analizamos las cosas y estamos pendientes de lo que ocurre en el Senado”, señaló. Además, afirmó que incluso ha conversado con otros legisladores cuyos nombres también son mencionados para ocupar la presidencia.

El senador sostuvo que el proceso interno se desarrollará sin confrontaciones y confió en que prevalecerán los acuerdos políticos. “Es algo que no va a generar polémica ni problema en el Senado”, afirmó.

Con la renovación de la Mesa Directiva cada vez más cercana, Morena iniciará en las próximas semanas una etapa de negociaciones para definir al perfil que encabezará la Cámara Alta durante el último año de la actual Legislatura, en una decisión que también reflejará el equilibrio de fuerzas dentro del grupo parlamentario.

Temas Relacionados

Manuel HuertaSenado de la RepúblicaMesa DirectivaLaura Itzel CastilloMorenaPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Las Barras y las Estrellas enfrentan a los Lirios de Oro en el estadio Bahía de San Francisco por un boleto a la siguiente ronda del campeonato

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

La cantidad mínima de café que debes tomar para reducir el riesgo de hígado graso y otras enfermedades hepáticas

Especialistas en salud destacan que los compuestos presentes en esta bebida ofrecen efectos protectores para el hígado

La cantidad mínima de café que debes tomar para reducir el riesgo de hígado graso y otras enfermedades hepáticas

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 1 de julio: reportan caída de granizo en dos alcaldías de la CDMX

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy miércoles 1 de julio: reportan caída de granizo en dos alcaldías de la CDMX

Loreto, BCS: el destino que Jacques Cousteau llamó “el acuario del mundo” y que aún no aparece en el radar masivo

El Parque Nacional Bahía de Loreto protege la mitad de las especies del Golfo de California. Descubre fechas recomendadas para avistar ballenas, opciones de vuelos, rutas por carretera y el costo actualizado de las excursiones locales

Loreto, BCS: el destino que Jacques Cousteau llamó “el acuario del mundo” y que aún no aparece en el radar masivo

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

El piloto nacional prometió que invitaría al británico George Russell a vivir el partido del Mundial 2026 en el estadio Ciudad de México

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 1 de julio: 4 muertos en los festejos del partido México vs Ecuador en CDMX

Nueva carta atribuida a “El Chapo Guzmán” llega al tribunal de Brooklyn mientras crecen las dudas sobre su autoría

Vinculan a proceso al “Sierra 1” y a su pareja: permanecerán en penal de alto impacto en Michoacán

Presuntos integrantes del CJNG atacan a balazos a policías de Tingüindín, Michoacán; el octavo ataque en año y medio

De contador a operador del cartel: la trayectoria del hombre que estructuró el negocio de combustible del CJNG

ENTRETENIMIENTO

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

¡El hobbit más mexicano! Elijah Wood festeja victoria de México sobre Ecuador en el Mundial 2026

La Casa de los Famosos México 4: Alex Bisogno suena como participante tras pelea con Pati Chapoy, y el estreno se retrasa para evitar la final del Mundial

Guillermo del Toro confirma reestreno de El Laberinto del Fauno por su aniversario 20

CD9 vs One Direction: la tendencia viral que hace referencia al próximo encuentro entre México e Inglaterra durante la Copa Mundial 2026

Muere Héctor Carrillo, periodista de “Todo Para La Mujer” y amigo de Maxine Woodside

DEPORTES

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: sigue el minuto a minuto del partido de 16vos de Final del Mundial 2026

México espera la llegada de Checo Pérez para el partido de 8vos de Final frente a Inglaterra

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy miércoles 1 de julio: socavón provoca cierre de circulación en Eje 4 Norte

Prensa ecuatoriana estalla contra Andrés Vaca luego de comentarios tras el México vs Ecuador

Tomas Tuchel, DT de Inglaterra, se pronuncia sobre el enfrentamiento con México: “Será emocionante”