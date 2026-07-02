Manuel Huerta levanta la mano para presidir el Senado: asegura que buscará el consenso en Morena

La renovación de la Mesa Directiva del Senado comenzó a mover las piezas dentro de Morena. (Foto: especial)

La renovación de la presidencia de la Mesa Directiva del Senado ya comenzó a mover las piezas al interior de Morena.

A poco más de dos meses de que inicie el nuevo año legislativo, el senador veracruzano Manuel Huerta Ladrón de Guevara confirmó públicamente que buscará encabezar el órgano de dirección de la Cámara Alta y aseguró que ya mantiene diálogo con sus compañeros para construir los acuerdos necesarios.

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Manuel Huerta confirma que aspira a la Mesa Directiva del Senado

El legislador morenista reconoció que su nombre figura entre los perfiles que buscan presidir la Mesa Directiva del Senado a partir del 1 de septiembre, aunque insistió en que aún hay tiempo para que el grupo parlamentario defina a su candidato.

“Democráticamente se debe construir un consenso. Puede ser hombre, puede ser mujer. Todavía falta tiempo; tenemos todo julio, agosto y los reacomodos del Senado nos van a ir marcando. Por lo menos ya estamos ahí sonando”, declaró.

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Huerta explicó que la decisión deberá tomarse mediante el diálogo entre los integrantes de la bancada y afirmó que la renovación no provocará divisiones al interior del Senado.

Morena definirá el relevo durante agosto

La elección del próximo presidente de la Mesa Directiva se realizará antes del inicio del periodo ordinario de sesiones de la LXVI Legislatura, previsto para el 1 de septiembre.

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La vacante se abrirá tras la salida de Laura Itzel Castillo, quien dejará la presidencia del órgano legislativo luego de ser designada por la presidenta Claudia Sheinbaum como titular de la Secretaría de las Mujeres.

De acuerdo con la ruta prevista por Morena, la definición se llevará a cabo durante la segunda mitad de agosto, una vez que concluyan las negociaciones internas entre los integrantes del grupo parlamentario y sus aliados.

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¿Cómo se elige al presidente de la Mesa Directiva del Senado?

La designación del presidente de la Mesa Directiva sigue un procedimiento establecido por la normatividad del Senado, el cual contempla varias etapas.

Para dar contexto, el proceso incluye:

Negociaciones internas dentro del grupo parlamentario mayoritario y sus aliados.

Construcción de consensos entre los distintos bloques políticos.

Votación en el Pleno del Senado , donde se requiere mayoría absoluta de los legisladores presentes.

Un periodo de gestión de un año legislativo, con posibilidad de reelección conforme a la ley.

La elección del resto de los integrantes de la Mesa Directiva para garantizar el funcionamiento de las sesiones.

Otros perfiles también aparecen en la contienda

Aunque Manuel Huerta confirmó abiertamente su interés, no es el único nombre que suena para ocupar la presidencia de la Mesa Directiva.

Entre los posibles aspirantes también figuran Higinio Martínez Miranda, quien previamente expresó su intención de buscar el cargo; Jorge Carlos Ramírez Marín, actual vicepresidente del Senado por el Partido Verde y con amplia experiencia parlamentaria; así como Óscar Cantón Zetina, identificado con el grupo político del excoordinador morenista Adán Augusto López Hernández.

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La definición dependerá de los acuerdos que Morena logre construir en las próximas semanas y del equilibrio entre las distintas corrientes al interior de la bancada oficialista.

Manuel Huerta asegura que ya dialoga con senadores y descarta conflictos

Cuestionado sobre si ya comenzó a buscar apoyos, Manuel Huerta respondió que mantiene comunicación permanente con diversos senadores y que algunos ya le han manifestado su respaldo.

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“Siempre platicamos, siempre analizamos las cosas y estamos pendientes de lo que ocurre en el Senado”, señaló. Además, afirmó que incluso ha conversado con otros legisladores cuyos nombres también son mencionados para ocupar la presidencia.

El senador sostuvo que el proceso interno se desarrollará sin confrontaciones y confió en que prevalecerán los acuerdos políticos. “Es algo que no va a generar polémica ni problema en el Senado”, afirmó.

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Con la renovación de la Mesa Directiva cada vez más cercana, Morena iniciará en las próximas semanas una etapa de negociaciones para definir al perfil que encabezará la Cámara Alta durante el último año de la actual Legislatura, en una decisión que también reflejará el equilibrio de fuerzas dentro del grupo parlamentario.