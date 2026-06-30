Asesinan a elemento de la Fiscalía de Sinaloa cuando llegaba a su casa en Mazatlán

Imagen ilustrativa/ Elementos de la Guardia Nacional durante labores de seguridad en la capital de Sinaloa. (X/@reflectoresmx)

Un elemento de la Policía de Investigación, de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa, fue asesinado la noche del lunes cuando llegaba a su casa en el fraccionamiento La Cantera 2, ubicada en la ciudad de Mazatlán.

De acuerdo con reportes, el agente fue atacado a balazos por sujetos armados al llegar a su domicilio, sobre la calle Calizas, a bordo de una camioneta.

PUBLICIDAD

Testimonios de vecinos, recabados en el sitio por medios locales, indicaron que el agente fue interceptado por otro vehículo en el que se trasladaban los agresores, quienes comenzaron a dispararle en varias ocasiones. El ataque provocó que la víctima descendiera e intentara resguardarse, pero fue alcanzado por las balas.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, pero confirmaron que el agente ya no presentaba signos vitales.

Imagen ilustrativa de agentes del Ejército Mexicano en una escena del crimen. (Foto: Cuartoscuro)

Elementos de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano y la Policía de Investigación acudieron a resguardar la escena, estableciendo un perímetro de seguridad para preservar los indicios balísticos y evitar el acceso de personas ajenas a las investigaciones.

PUBLICIDAD

Personal de la FGE realizó el procesamiento de la escena y procedió al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense para la práctica de los estudios legales correspondientes.

Tras los hechos, la Fiscalía de Sinaloa confirmó el asesinato del Policía de Investigación, identificado como Juan José Bibriesca Santiestreban, quien estaba adscrito a la bade de El Rosario.

PUBLICIDAD

“Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y amigos, uniéndonos a la pena que provoca su partida”, escribió la institución en sus redes sociales.

Foto: FGE Sinaloa

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni se ha precisado la edad del agente asesinado.

Este asesinato se registra en medio de la ola de violencia provocada por la disputa que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, la cual comenzó desde septiembre de 2024.

PUBLICIDAD

A casi dos años, la guerra entre las facciones ha provocado más de 3 mil desapariciones (de acuerdo con datos oficiales obtenidos por esta casa editorial), así como más de 3 mil homicidios, decenas de privaciones ilegales de la libertad y ataques armados.

Además, este hecho se suma al ataque a balazos contra un domicilio del fraccionamiento Valle Dorado de Mazatlán, ocurrido en mayo pasado, el cual dejó como saldo dos personas heridas, uno de ellos agente de la Fiscalía General del Estado y el segundo un civil.

PUBLICIDAD

Despliegan mil elementos del Ejército Mexicano a Sinaloa: suman más de 2 mil enviados en las últimas semanas

Para atender la violencia provocada por la disputa interna del cártel, la cual comenzó tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó mil elementos al estado la mañana de este martes.

Foto: Defensa

Entre los efectivos se encuentran 100 elementos de la Brigada de Fusileros Paracaidistas, quienes viajaron a bordo de una aeronave Boeing 727 de transporte pesado de la Guardia Nacional (GN), además de vehículos de transporte de personal. Las tropas se incorporarán a las operaciones que lleva a cabo la 9ª Zona Militar en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno.

PUBLICIDAD

El refuerzo se suma al envío previo de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales, desplegados el pasado 26 de junio. La misión asignada a los nuevos efectivos comprende la realización de patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en áreas prioritarias.

Dicho despliegue se suma a los realizados en semanas recientes, los cuales sumaron mil elementos, con lo que van más de 2 mil militares que se encuentran en el estado para fortalecer la seguridad.

PUBLICIDAD

Sin embargo, no es la única presencia que se tenía en la entidad, ya que el titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, informó que de manera permanente se encuentran en Sinaloa más de 13 mil elementos encargados de controlar la inseguridad.