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Detienen a dos integrantes de “Los Rusos” por el asesinato de Ronald NotiExpress, reportero de nota roja de Acapulco

Yan “N” y René “N” serían los responsables del crimen contra el creador de contenido atacado a balazos sobre la avenida Cuauhtémoc el 9 de julio de 2025

Yan "N" y René "N" fueron detenidos en Acapulco más de un año después del asesinato de Ronald NotiExpress, ocurrido el 9 de julio de 2025. Crédito: FGE Guerrero / Redes Sociales
Yan "N" y René "N" fueron detenidos en Acapulco más de un año después del asesinato de Ronald NotiExpress, ocurrido el 9 de julio de 2025. Crédito: FGE Guerrero / Redes Sociales
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La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) ejecutó dos órdenes de aprehensión contra Yan “N” y René “N”, identificados como integrantes del grupo delictivo “Los Rusos”, por su probable responsabilidad en el homicidio calificado de Ronald Paz Pedro, conocido como “Ronald NotiExpress”, creador de contenido de nota roja asesinado en Acapulco el 9 de julio de 2025. Las detenciones se concretaron más de un año después del crimen.

Según reportes oficiales compartidos este 18 de agosto, actos de investigación realizados por la FGE permitieron establecer la probable participación de ambos en los hechos y obtener de la autoridad judicial la orden de aprehensión correspondiente.

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Los presunto criminales fueron capturados en distintos puntos de Acapulco mediante un operativo coordinado entre la FGE, la Policía Estatal, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano.

Autoridades detallaron que serán puestos a disposición del juez de control que los requiere, ante quien se llevará a cabo la audiencia correspondiente y se determinará su situación jurídica.

Además, la FGE informó que continúa fortaleciendo las investigaciones de delitos de alto impacto y las acciones de coordinación interinstitucional para llevar ante la justicia a quienes sean señalados como probables responsables.

Ronald Paz fue asesinado con 17 balazos minutos después de su última transmisión en vivo

Ronald Paz Pedro realizó el pasado miércoles 9 de julio de 2025 una transmisión en vivo en su página de Facebook desde la intersección de las calles Artículo 28 y 18 de Marzo, en la colonia Progreso, donde denunció la formación de un socavón. En ese video, que resultó ser el último, se presentó como siempre: “Buenos días, mi bello puerto de Acapulco. Soy su amigo, otra vez, Ronald Noti Express Paz Pedro”.

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Ronald se desempeñaba como policía municipal de Acapulco hasta entes de convertirse en creador de contenido en redes sociales. Crédito: Redes sociales
Ronald se desempeñaba como policía municipal de Acapulco hasta entes de convertirse en creador de contenido en redes sociales. Crédito: Redes sociales

En esa transmisión, Paz se describió a sí mismo con sus propias palabras: “Soy un fanático de las noticias y las comparto diariamente contigo”. En el material denunció que el gobierno municipal había retirado una parte de la calle y dejado los escombros sin concluir la obra. Minutos después, un sujeto le disparó al menos 17 veces sobre la avenida Cuauhtémoc. Su cuerpo quedó tendido sobre la banqueta, a escasos metros del sitio que acababa de documentar.

Paz había sido policía municipal de Acapulco antes de dedicarse por completo a su canal digital. Su página de Facebook se había consolidado como uno de los canales informales más consultados en colonias populares del puerto, donde alternaba denuncias ciudadanas con coberturas de violencia y nota roja.

El asesinato generó una ola de reacciones en redes sociales. Usuarios del último video de Paz señalaron directamente a la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez. “Eso hace el gobierno corrupto. Manda a callar los que muestran la cruel realidad de Acapulco”, fue uno de los mensajes que circularon en los comentarios.

El homicidio de Paz se sumó al de José Carlos González Herrera, conocido como “El Fénix”, atacado a balazos el 15 de mayo de 2025 en el centro de Acapulco. González administraba la página El Guerrero Opinión Ciudadana, publicaba sátira y denuncias ciudadanas, y en 2023 ya había sobrevivido a un atentado armado.

Cabe señalar que el estado acumuló otro caso en 2026: Manuel Alejandro Moreno Serna, mejor conocido como Alex Serna, periodista independiente y activista ambiental de 39 años, fue hallado sin vida el 22 de junio en el municipio de Petatlán, dentro de un tambo azul, dos días después de desaparecer en Zihuatanejo. La víctima denunciado públicamente presuntas irregularidades ambientales de una empresa de la región y recibido mensajes intimidatorios meses antes, entre los que destacaba uno en el que le decía: “Ya te traemos en la mira, mejor bájale de huevos”.

“Los Rusos” operan en 15 municipios de Guerrero bajo el mando de un familiar de Caro Quintero

La célula a la que pertenecen los dos detenidos tiene su base de operaciones en Guerrero, con presencia confirmada en al menos 15 municipios del estado, además de 8 en la franja costera de Oaxaca, de acuerdo con un mapa presentado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en conferencia de prensa el pasado 5 de agosto.

Entre los municipios guerrerenses identificados figuran Cuajinicuilapa, San Nicolás, Huajintepec y Huixtepec, todos colindantes con Oaxaca.

"El Pelo Chino" es señalado como el líder de Los Rusos, con operaciones en Oaxaca y Guerrero. (Especial)
"El Pelo Chino" es señalado como el líder de Los Rusos, con operaciones en Oaxaca y Guerrero. (Especial)

Al frente de la organización, las autoridades ubicaron a José Gil Caro Quintero, alias “El Pelo Chino”, familiar de Rafael Caro Quintero y lugarteniente del Cártel de los Beltrán Leyva. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó el 6 de diciembre de 2023 por sus vínculos con esa organización, y enfrenta una acusación en la Corte del Distrito de Columbia.

Según reportes oficiales, “Los Rusos” incorporaron a exintegrantes de “Los Chulindos”, célula que operaba en la zona costera hasta que una serie de detenciones la dejó sin capacidad operativa. Los delitos atribuidos a “Los Rusos” incluyen narcomenudeo, portación ilegal de armas, secuestro, homicidio y trasiego de droga.

La identidad del grupo genera dudas, debido a que existe otra célula conocida también como “Los Rusos”: brazo armado de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, liderado por Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares.

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