Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038

El empresario ve viable volver a organizar la Copa del Mundo en 2038 por la rotación de confederaciones y recuerda que el torneo de 2026 exigió más de una década de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La voz de Emilio Azcárraga Jean volvió a colocarse en el centro del debate futbolístico. El dueño del Estadio Azteca, presidente del Club América y uno de los empresarios más influyentes del deporte en México planteó la posibilidad de que el país busque organizar la Copa del Mundo de 2038.

Esto sucedería apenas doce años después de haber sido sede en 2026 junto a Estados Unidos y Canadá. Para él, pensar en otro Mundial no es un sueño lejano, sino un proyecto que debe comenzar a explorarse desde ya.

Azcárraga recordó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 llevó una década de preparación en México y ve razonable el margen de 12 años rumbo a 2038. REUTERS/Paul Childs

El mensaje no fue casual. Azcárraga defendió la continuidad institucional del Club América y, al mismo tiempo, abrió un horizonte de ambición internacional.

La visión mundialista de Azcárraga

Azcárraga explicó que la rotación de confederaciones abre una ventana para que la Concacaf vuelva a recibir el torneo: “No veo descabellado el Mundial del 38; vale la pena volver a explorar porque es un trabajo de muchos años”.

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El empresario recordó que la Copa Mundial de la FIFA 2026 tomó una década de preparación y que el margen de doce años hacia 2038 es razonable para construir un proyecto sólido.

El Mundial 2026 tuvo únicamente tres sedes en México (CDMX, Guadalajara y Monterrey), de las cuales sólo dos recibieron a la Selección Mexicana. REUTERS/Daniel Becerril

Además, subrayó que México debe buscar mayor protagonismo en la organización, con más partidos y estadios involucrados que en la más reciente edición.

En este sentido, su planteamiento no es sólo deportivo, sino estratégico: colocar al país en el mapa internacional como anfitrión recurrente y consolidar su infraestructura.

El reto de la infraestructura: la ruta hacia 2038

Uno de los puntos centrales de su discurso fue la necesidad de analizar la realidad de los estadios.

Reconoció que hubo críticas por el número limitado de partidos en suelo mexicano durante el Mundial pasado.

Insistió en que la preparación debe comenzar desde ahora, con inversiones en modernización y proyectos que aseguren viabilidad económica.

Señaló que el reto está en ofrecer un paquete atractivo a la FIFA, capaz de competir con las candidaturas de potencias.

El plan de Azcárraga contemplaría inversiones desde ahora en modernización y proyectos con viabilidad económica para presentar un paquete atractivo a la FIFA. REUTERS/Eloisa Sanchez

De esta manera, la infraestructura se convierte en el eje que podría transformar la aspiración en realidad y dar al país un papel más protagónico en la máxima fiesta del futbol.

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Conexión con el presente

La propuesta de un Mundial en 2038 se enlaza con la narrativa más amplia de Azcárraga: pensar en grande, blindar la continuidad y proyectar estabilidad.

Así como defendió a Santiago Baños en el América y respaldó la idea de procesos largos en la Selección Mexicana, ahora coloca al país en un escenario global.

El presidente del Club América afirma que la rotación de confederaciones abre una ventana para que Concacaf vuelva a recibir una Copa del Mundo. (Anayeli Tapia/Infobae)

Su mensaje llega cargado de ambición: fortalecer al club, consolidar a la Liga MX y proyectar a México como protagonista en el máximo escenario del futbol. Para Azcárraga, el Mundial 2038 no es una fantasía, sino un objetivo que debe comenzar a trabajarse desde hoy.

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