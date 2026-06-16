CURP biométrica: estas son las personas que no están obligadas a hacer el trámite en 2026

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La implementación de la CURP biométrica en la Ciudad de México marca un hito en la gestión de la identidad digital. Este nuevo formato incorpora elementos como huellas dactilares, escaneo de iris, fotografía y firma electrónica, lo que refuerza la seguridad y agiliza la validación de datos personales para trámites oficiales.

A diferencia de la versión tradicional, la CURP biométrica exige la presencia física del solicitante en alguno de los módulos autorizados, donde la persona debe presentar documentos originales y someterse al registro de sus datos biométricos.

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El trámite es gratuito y se puede completar en una sola visita, siempre que la cita esté confirmada y la documentación sea correcta.

Personas que no están obligadas a tramitar la CURP biométrica en 2026

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El nuevo sistema no es obligatorio para toda la población. En 2026, las personas menores de edad no están obligadas a realizar el trámite.

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Durante 2026, hay grupos para quienes el trámite no es obligatorio. Los principales son:

Personas menores de edad

Mexicanos que solo cuentan con la CURP tradicional (hasta la migración total al nuevo sistema)

Ciudadanos extranjeros que no hayan solicitado refugio o residencia

Personas que no hayan alcanzado la mayoría de edad ni cumplan los supuestos legales para tramitarla

La CURP biométrica solo puede gestionarse personalmente, por lo que no se aceptan trámites por terceros ni copias de documentos.

La CURP biométrica solo puede solicitarse personalmente. No se admiten copias de documentos ni trámites realizados por terceros, por lo que cada usuario debe acudir directamente al módulo asignado y firmar su consentimiento.

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Qué es la CURP biométrica y sus beneficios

La CURP biométrica es la actualización de la Clave Única de Registro de Población que, además de los 18 caracteres del código original, integra un identificador digital con datos biométricos. Esto ofrece mayor seguridad, rapidez en la validación y reducción de fraudes.

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El documento se entrega en formato físico y digital, incluyendo un código QR vinculado a la Plataforma Única de Identidad, lo que facilita la interoperabilidad con dependencias públicas y servicios oficiales.

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CURP biométrica: paso a paso para obtenerla en CDMX

Solicitar la CURP biométrica en la Ciudad de México implica cumplir un procedimiento presencial en uno de los módulos oficiales. Antes de acudir, es necesario agendar una cita en línea en el portal de RENAPO.

El trámite consta de los siguientes pasos:

Entrar al portal de citas: www.citas.renapo.gob.mx/citas/

Seleccionar la opción “Registro de datos biométricos” y elegir sede, fecha y horario.

Confirmar la cita con los datos personales y guardar el comprobante.

Presentarse puntualmente en el módulo asignado con la documentación original: identificación oficial vigente, acta de nacimiento mexicana, comprobante de domicilio reciente y la CURP tradicional si se tiene.

Entregar los documentos al personal autorizado y permitir la captura de huellas, iris, fotografía y firma electrónica.

Finalizar el trámite y recibir el documento físico y digital de la CURP biométrica.

Actualmente, ocho módulos atienden en la Ciudad de México, repartidos en distintas alcaldías como:

Álvaro Obregón

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Venustiano Carranza

Los horarios varían según la sede, por lo que se recomienda consultar el portal oficial antes de asistir.

Recomendaciones y utilidad de la CURP biométrica

La CURP biométrica será fundamental para acceder a servicios públicos, programas sociales, trámites bancarios y atención médica.

Su adopción reducirá la suplantación de identidad y permitirá una validación inmediata de los datos personales.

Para quienes preguntan qué trámites requieren la CURP biométrica, la respuesta es que su uso será obligatorio para los actos oficiales que exijan verificación de identidad y, progresivamente, sustituirá a la CURP tradicional.

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Antes de acudir, se recomienda revisar que todos los documentos estén en orden, agendar la cita con anticipación y verificar que el módulo elegido tenga capacidad para realizar el registro biométrico.

Así, se evitan demoras y se asegura la correcta emisión del documento.