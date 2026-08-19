Cuauhtémoc Blanco es la inspiración de Edwin Cerrillo, refuerzo mexicoamericano del club América (Archivo)

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Edwin Cerrillo es uno de los refuerzos del club América para este Apertura 2026, el centrocampista mexicoamericano confesó la ilusión que le genera jugar con el conjunto azulcrema, en especial por la importancia que tiene el equipo en su familia así como en su desarrollo personal durante su infancia.

Recientemente, el futbolista de 25 años confesó que su gran ídolo americanista es Cuauhtémoc Blanco. En una charla con Julio Ibáñez de TUDN confesó cómo surgió el cariño a la institución, y lo que significa para su carrera estar en el equipo que ahora dirige Guillermo Almada.

El nacido en Waco Texas, Estados Unidos, recordó cómo el cariño al conjunto de Coapa siempre estuvo presente en su familia, razón por la que las hazañas del Cuau también fueron parte de sus primeros recuerdos con el equipo con el que actualmente compite.

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Edwin Cerrillo confiesa que su ídolo es Cuauhtémoc Blanco

Edwin Cerrillo llegó al América en agosto de 2026 proveniente de LA Galaxy (Joseph Maiorana-Imagn Images)

En la entrevista con TUDN, recordó que desde pequeños se reunían para ver los juegos del América. “Tengo muchas fotos, mi mamá anda buscando todavía más fotos pero siempre del América... “Cada fin de semana carnes asadas afuera, sacábamos la tele y nos juntábamos como cuatro o cinco familias, entonces desde niño es todo lo que veíamos, Liga MX yéndole al América”, expresó.

Y es que, cuando le cuestionaron sobre quién es su ídolo azulcrema, no dudó ni un instante en asegurar que Cuauhtémoc Blanco es su máximo referente dentro del equipo. Confesó que su papá tuvo que ver para sentirse identificado con el exfutbolista y figura americanista.

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“Para mi, Cuauhtémoc Blanco (es mi ídolo) porque era el ídolo de mi papá y pues vi creciendo a mi papá jugar, se parecían un poco y mi papá intentaba jugar como él, entonces siempre ha sido el Cuauh. Mi papá siempre traía la del Cuauh con el 10, entonces es un hombre que siempre se ha quedado”, sentenció.

Edwin Cerrillo debutó con América en Leagues Cup (X/ @ClubAmerica)

Edwin Cerrillo es un futbolista mexicoestadounidense nacido en Waco, Texas, en 2001. Actualmente juega como mediocampista para el Club América, equipo al que llegó como refuerzo para el torneo Apertura 2026 de la Liga MX, después de haber jugado en LA Galaxy en la Major League Soccer.

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Debutó oficialmente con el América en la Leagues Cup 2026 ante Austin FC, y aunque el equipo perdió en tanda de penales, lograron avanzar a la siguiente ronda. Cerrillo ha destacado por su actitud competitiva y por no temerle a enfrentar a figuras importantes, como Lionel Messi durante su paso por la MLS. El mediocampista ha expresado sentirse ilusionado y motivado por defender la camiseta azulcrema, equipo al que siempre apoyó de niño.

El ídolo americanista: Cuauhtémoc Blanco

Cuauhtémoc Blanco es uno de los futbolistas más emblemáticos en la historia del Club América. Su carrera con el equipo azulcrema lo posiciona como ídolo y referente tanto para la afición como para otros jugadores. Blanco surgió de las fuerzas básicas de América, consolidándose como una de las historias de éxito del club, junto con nombres como Raúl Jiménez, Edson Álvarez y Guillermo Ochoa.

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Jugó en el primer equipo desde mediados de los años noventa y fue clave en títulos, partidos importantes y clásicos. La cantera del América, con talentos como el Cuauh, históricamente es de las más reconocidas del futbol mexicano, y su impacto sigue vigente en la memoria colectiva del club y sus seguidores. Además, su figura inspira a nuevas generaciones de futbolistas que buscan consolidarse en el primer equipo azulcrema.