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Flor Vigna explota contra La Casa de los Famosos México 2026: lo llama reality “muerto de hambre”

La influencer se refirió despectivamente a los editores del programa tras ser exhibida en la Noche de Cine

Una mujer de cabello rojo y cinta blanca en la cabeza con un rostro serio. A su alrededor, tres burbujas de diálogo simulan comentarios de redes sociales
Flor Vigna está en medio de la polémica por críticas a la producción de La Casa de los Famosos México. (Infobae México Especial)
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Flor Vigna enfrenta el rechazo de un amplio sector de la audiencia de La Casa de los Famosos México 2026, situación que podría poner en riesgo su permanencia en caso de una posible nominación durante la gala de hoy.

La noche del martes, la influencer criticó la dinámica Noche de Cine tras sentirse exhibida por los editores, a quienes llamó “hijos de pu..” por presentar fragmentos incompletos de sus conversaciones para crearle tensiones con otros habitantes.

Exigen castigo contra Flor Vigna por despreciar al reality

En X —antes Twitter— cuentas especializadas en entretenimiento difundieron el momento en el que Flor sale del Cine y explota contra la producción: “Cómo te recortan todo estos hijos de pu..”, dice con molestia.

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Ante la ola de críticas que generó, grupos de fans de la argentina intentaron minimizar el hecho, al acusar a creadores digitales y fandoms de otras celebridades de intentar generar rechazo.

No obstante, el repudio aumentó luego de la difusión de otro clip donde la influencer menosprecia el nivel de producción del programa. Durante un diálogo con Yanet García, Flor se dice decepcionada de la inversión. “El producto en sí, pensé que se veía más caro”, le dice a la conductora, quien en primera instancia no entiende su punto.

Captura de pantalla de un tuit de Oswaldo Mujica con un video de un reality show, logotipos de marcas y texto que alude a Flor Vigna
Un tuit de Oswaldo Mujica muestra un video de La Casa de los Famosos México y comenta la polémica de Flor Vigna por sus dichos a los editores. (X)

Posteriormente, explica que el “producto” es el reality y destaca que, lejos de verse caro, se ve muy “muerto de hambre”, en referencia a la producción, edificación y locaciones de la casa, especialmente el confesionario.

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Las expresiones de la argentina dieron pie a críticas y al rechazo de una parte de la audiencia que anticipaba una inminente salida en caso de ser nominada este miércoles.

Reacciones en redes sociales

Entre las opiniones más destacadas sobre la controversia, destacó la crítica que hizo la periodista Joanna Vega-Biestro, quien consideró que la actitud de la sudamericana podría ser clave en su futuro dentro de La Casa de los Famosos México 4.

“Vienes a México, trabajas en México y llamas ‘muerto de hambre’ al proyecto que te contrató. Cuidado: ese comentario te puede costar caro”, escribió.

Otros usuarios destacaron que esta actitud no es exclusiva de Flor Vigna y recordaron que su diseñadora, Lau Styling, había hecho comentarios ofensivos contra los mexicanos, los cuales fueron tolerados por la creadora digital. “Ya lo hizo su stylist, que nunca despidió, por cierto. Entonces que lo haga ella no me sorprende, son de los mismos al final”, señaló un seguidor del reality.

Hasta el momento se desconoce si los comentarios críticos hechos por Flor Vigna podrían ameritar algún tipo de sanción de parte de la producción.

Captura de pantalla de redes sociales con publicaciones de Joanna Vega-Biestro y Oswaldo Mujica sobre Flor Vigna y un video con participantes de un reality
Joanna Vega-Biestro criticó a Flor Vigna por sus expresiones contra el reality. (X)

La Casa de los Famosos 2026: Luis Chaparro podría cambiar la placa final

Al margen de la controversia de Flor Vigna, la Noche de Cine parece haber motivado a todos los habitantes a jugar por cuartos y definir estrategias para llegar a la final.

Yahir, Cynthia Klitbo, Aldón Rendón, Flor Vigna y Ese Pérez fueron algunos de los habitantes que fueron más exhibidos por la producción. Mientras Aldo minimizó ser exhibido, externando su rechazo hacia Mariana Ochoa —quien fue nominada directamente esta semana—, Cynthia Klitbo se dijo molesta de las bromas que recibe de sus compañeros por sus ronquidos.

Por su parte, Yahir puso a votación de todos su rol como administrador de la cocina. El cantante fue exhibido racionando la comida de sus compañeros, pero usando muchos insumos para sus preparaciones, especialmente huevos.

La Casa de los Famosos México
(Captura de pantalla YouTube)

¿Dónde ver La Casa de los Famosos México 2026?

La Casa de los Famosos México 2026 se puede ver a través de la plataforma de streaming ViX para la transmisión 24/7 sin censura, así como por televisión abierta en Las Estrellas y Canal 5 para las distintas galas del programa.

Durante la cuarta gala de nominación, Luis Chaparro, ganador de la Moneda del Destino, tendrá la posibilidad de dar tres puntos extra a un habitante y así alterar la placa de nominados.

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