La pensión mínima garantizada que el gobierno mexicano paga aunque tu Afore no tenga suficiente dinero: quién puede pedirla y cómo

La Pensión Mínima Garantizada no es un programa social discrecional: está establecida en la Ley del Seguro Social y aplica tanto para quienes cotizaron bajo el régimen de 1973 como para quienes lo hicieron bajo el de 1997. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando el saldo acumulado en la Afore no alcanza para financiar una pensión por encima del piso legal, el gobierno federal cubre la diferencia. El trabajador que cumple los requisitos de edad y semanas cotizadas tiene derecho a recibir ese ingreso de por vida, sin importar cuánto haya ahorrado.

La Pensión Mínima Garantizada no es un programa social discrecional: está establecida en la Ley del Seguro Social y aplica tanto para quienes cotizaron bajo el régimen de 1973 como para quienes lo hicieron bajo el de 1997. En ambos casos, el mecanismo es el mismo: la Afore transfiere el saldo acumulado al gobierno, que lo usa para financiar los primeros años del pago. Cuando ese fondo se agota, el Estado continúa depositando la pensión mes a mes hasta el último día de vida del beneficiario.

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Dos regímenes, dos montos distintos

El régimen al que pertenece un trabajador determina tanto el monto que recibirá como las condiciones para accederlo.

Quienes comenzaron a cotizar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) antes del 1 de julio de 1997 pertenecen a la Ley 73. Para ellos, el piso es una cifra fija: $10,636.54 pesos mensuales en 2026, equivalente a un salario mínimo mensual más un incremento del 11% establecido desde 2001. Si el cálculo individual de su pensión cae por debajo de ese número, el Estado cubre la diferencia automáticamente.

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Quienes se incorporaron al mercado laboral formal a partir de esa fecha pertenecen a la Ley 97 —también llamada generación Afore— y el esquema es distinto. El monto no es único: una tabla fija rangos de $3,540.56 a $11,128.01 pesos mensuales, según tres variables: la edad al momento del retiro, el número de semanas cotizadas y el promedio del salario base de cotización de toda la vida laboral. Esa tabla se actualiza cada febrero con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); para 2026, el ajuste fue de 3.69%.

Requisitos según el régimen

Un punto que suele pasarse por alto: si el trabajador no llega al mínimo de semanas requerido, no accede a la pensión garantizada. En ese caso, el IMSS entrega el saldo acumulado en una sola exhibición. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los criterios de acceso varían según la ley bajo la que cotizó el trabajador.

Para la Ley 73, las condiciones son:

Tener al menos 60 años (pensión por cesantía en edad avanzada) o 65 años (pensión por vejez).

Acreditar un mínimo de 500 semanas cotizadas .

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio del IMSS al momento de iniciar el trámite.

Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos, equivalente a la cuarta parte del tiempo total cotizado tras la última baja laboral.

Para la Ley 97, los requisitos son más estrictos en semanas:

Tener al menos 60 años (cesantía) o 65 años (vejez).

Acreditar 875 semanas cotizadas en 2026. Este número aumenta 25 semanas por año hasta llegar a 1,000 en 2031.

Estar dado de baja del Régimen Obligatorio.

Que el saldo en la Afore no alcance para contratar una renta vitalicia o un retiro programado que supere el piso garantizado.

Un punto que suele pasarse por alto: si el trabajador no llega al mínimo de semanas requerido, no accede a la pensión garantizada. En ese caso, el IMSS entrega el saldo acumulado en una sola exhibición.

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Cómo iniciar el trámite

Una vez entregada la documentación, el IMSS revisa el caso y emite una resolución de pensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trámite puede realizarse en línea, a través de Mi Pensión Digital en el portal oficial del IMSS, o de forma presencial en la Subdelegación correspondiente al domicilio del solicitante.

Los documentos que se deben presentar son:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio reciente.

CURP certificada.

Copia certificada del acta de nacimiento.

Estado de cuenta de la Afore (no mayor a seis meses).

Constancia de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Número de cuenta bancaria con CLABE interbancaria para recibir los depósitos.

Una vez entregada la documentación, el IMSS revisa el caso y emite una resolución de pensión. Si esa resolución confirma el derecho a la garantizada, el instituto notifica a la Afore, que transfiere el saldo acumulado al gobierno federal para financiar los primeros pagos.

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Lo que puede retrasar o bloquear el trámite

El expediente de identificación en la Afore debe estar actualizado antes de iniciar cualquier solicitud. Eso incluye datos biométricos —huellas dactilares, reconocimiento facial y firma digital—, comprobante de domicilio, CURP y RFC.

Un error en una sola letra del nombre o en la fecha de nacimiento puede derivar en el rechazo del trámite hasta que se corrija la discrepancia, proceso que puede tomar varios meses.

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Otro factor que incide en el monto final es el momento en que se presenta la solicitud. El valor de la pensión mínima se actualiza cada año; los cambios aplican únicamente a las nuevas solicitudes. Quienes iniciaron su trámite antes del 1 de febrero de 2026 conservan el monto establecido en el año anterior.