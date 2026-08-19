Arantza Ruiz llora al ver su conversación con Flor Vigna y asegura que el público la malinterpretó: “Claro que la quiero”

Eliminada por el público que la señaló de tratar mal a Flor Vigna, Arantza Ruiz se quebró en una entrevista. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

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Arantza Ruiz rompió en llanto al ver el video de su conversación con Flor Vigna y asegura que sus palabras fueron malinterpretadas: la actriz, recién eliminada de La Casa de los Famosos México 2026, dijo ante Marie Claire que nunca tuvo la intención de hacerle daño a la cantante argentina, a quien consideraba una amiga genuina dentro del reality.

La polémica se desató después de que las cámaras captaran a Arantza diciéndole a Flor, en uno de sus intentos por hablar, “¿Ya vas a llorar?”, un comentario que el público interpretó como una muestra de frialdad. Ruiz explicó en su entrevista que el contexto era otro: “Lo que intentaba era justo que cuando platicábamos terminábamos peor. Estábamos intentando hablar las cosas pero ya te estoy haciendo llorar”.

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“Yo jamás quería hacerle daño”: Arantza Ruiz explica su distancia con Flor Vigna

La actriz reconoció que su tono puede sonar más agresivo de lo que pretende. “Cuando yo estoy enojada, sueno subida de tono”, dijo ante Marie Claire, y añadió que su intención al cortar la comunicación era, paradójicamente, evitar más conflicto: “Yo no quería hacerla llorar, porque me importaba mucho”. Al ver el video junto a la periodista, la actriz rompió en llanto. “Lo veo y digo: ‘qué mal se ve’ (...) Y la verdad, entiendo perfecto por qué la gente se voltea, porque también se, se... Justo, como, de repente, cuando yo me emociono, puedo ser muy explosiva porque intento controlar las emociones”.

La actriz explicó que cada vez que intentaban hablar terminaban peor, por lo que prefirió alejarse antes de seguir haciéndole daño a la argentina. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

El origen de la ruptura se remonta a un conflicto entre Flor Vigna y Cynthia Klitbo durante la prueba del presupuesto semanal. Tras ese episodio, Arantza comenzó a tomar distancia de la argentina, a pesar de que antes la señalaba como una de sus amigas dentro de la casa. Las cámaras también la captaron hablando de Flor con otros habitantes, lo que generó más críticas entre los seguidores del programa.

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Ruiz explicó su lógica al alejarse: “No te puedo ayudar, pero yo me llevo bien con la casa. Y que me lleve bien contigo no quiere decir que cuando tú te sientas mal, yo voy a hablar mal de las otras personas”. La actriz sostuvo que intentó dialogar en varias ocasiones antes de retirarse del vínculo.

El descontento de los espectadores se tradujo en votos. Arantza Ruiz se convirtió en la tercera eliminada de la temporada el domingo 17 de agosto, tras enfrentarse a Vigna en el carrusel final. La actriz reconoció que anticipaba el resultado: “Flor tiene 5 millones de seguidores”, dijo en la postgala ante los conductores Wendy Guevara y Ricardo Margaleff.

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Desde adentro de la casa, Flor expresó que la situación la marcó: “Me gustaría recuperar nuestra amistad afuera, porque al principio sentí una conexión muy grande. Y también le diría que perdón si pensé mal de ella”. La argentina agradeció el respaldo de su base de seguidores: “Sí le agradezco mucho a mi fandom que está muy presente hace muchos años”.

Arantza reveló lo que realmente quiso decirle a Flor Vigna cuando le preguntó si iba a llorar.

Al ser preguntada sobre una posible reconciliación, Arantza fue directa: “No, yo soy muy cortante, yo escojo mucho a mi gente. Y como se los dije, yo cuando me retiro, me retiro por completo, porque doy mucho”. Ruiz cerró su postura con una frase que resume su lectura del vínculo: “Le di mucho a Flor. Y si su decisión es pensar así de mí, es alguien que creo muy correcto haber decidido haberme retirado a tiempo”.

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Sin embargo en la reciente entrevista con Marie Claire, la actriz insistió en que sus sentimientos hacia Vigna eran genuinos y que su carácter explosivo la traicionó: “Yo jamás quería hacerle daño. Ella siempre fue una linda conmigo, fue muy buena conmigo”, aseguró.

“Yo quería tomar distancia porque sé que si yo no me calmo, no puedo encontrar un punto de encuentro. Y por eso le dije muchas veces, lo que me estás pidiendo ahorita, no te lo puedo sostener... necesito espacio. Porque claro que la quiero”.