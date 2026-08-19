México
Agregar Infobae enGoogle

¿Qué le pasó a Antrax y quién fue el eliminado de MasterChef 24/7?

La semana 14 de MasterChef 24/7 entró en una etapa decisiva, con cambios en la dinámica de eliminación

Hombre joven con cabello oscuro, chaqueta de chef negra y delantal blanco, con llamas anaranjadas y humo azulado en el primer plano
Antrax, concursante de MasterChef México, posa frente a llamas y humo en una escena culinaria, vistiendo un uniforme de chef. (Instagram: Antrax)
Guardar

La cocina de MasterChef 24/7 vivió una jornada marcada por la tensión después de que Antrax sufrió un accidente mientras preparaba uno de sus platillos. El creador de contenido tuvo que abandonar momentáneamente el foro para recibir atención médica, aunque posteriormente regresó a la competencia.

El incidente ocurrió durante uno de los retos, cuando Antrax cortaba ingredientes junto con una de sus compañeras. En un descuido, el influencer se rebanó un dedo y comenzó a sangrar de manera considerable.

Así fue el accidente de Antrax

Claudia Lizaldi informó a la producción sobre lo ocurrido y señaló que Antrax debía salir del foro para ser atendido por los paramédicos. El cocinero fue trasladado a una ambulancia, donde recibió atención antes de regresar al desafío.

PUBLICIDAD

Imágenes difundidas después del accidente mostraron la lesión: el corte alcanzó la zona ubicada entre la uña y la piel, con una herida visible y abundante sangre.

Primer plano de un dedo con sangre y gasa, un fragmento de tejido. Un hombre se inclina y el público reacciona en el fondo
Antrax se cortó el dedo durante un reto de cocina previo al día de eliminación. (Instagram: MasterChef México)

A pesar del percance, Antrax volvió a la cocina con la intención de terminar su preparación. Uno de los chefs incluso lo esperaba para orientarlo durante los últimos minutos del reto.

Sin embargo, el accidente afectó su desempeño. Su platillo recibió críticas de los jueces y el influencer terminó entre lágrimas, principalmente porque consideró que había fallado a su compañera y que no pudo desarrollar la preparación como tenía previsto.

La chef Zahie Téllez intentó tranquilizarlo y le recordó que un mal platillo no define su capacidad dentro de la competencia. El episodio también provocó muestras de apoyo de seguidores, quienes destacaron la perseverancia de Antrax durante el reality.

PUBLICIDAD

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7?

La semana 14 de MasterChef 24/7 entró en una etapa decisiva, con cambios en la dinámica de eliminación. Claudia Lizaldi adelantó que el martes de Beneficio y Castigo tendría una consecuencia importante para los participantes: uno de ellos tendría que abandonar la cocina.

En esta fase, las eliminaciones comenzaron a realizarse también entre semana y el público dejó de tener la posibilidad de salvar a los concursantes mediante votación. Así, los participantes quedaron obligados a defender su permanencia únicamente con sus habilidades culinarias.

Retrato de hombre con bandana y barba azules, chaqueta turquesa satinada, delantal negro de MasterChef. Sobre él se lee "ELIMINADO". Abajo, "RAMAHÁ" y logo de Azteca Uno
Ramahá, concursante de MasterChef 24/7, aparece en la pantalla con el anuncio de su eliminación del programa televisivo. (Instagram)

Michelle llegó a esta jornada con una ventaja importante después de conquistar el Pin del Chef y obtener inmunidad en el Reto de Eliminación.

Finalmente, los retos del martes terminaron con la salida de Ramahá, quien quedó eliminado de MasterChef 24/7 a pocos días de la Gran Final. Su salida redujo todavía más el grupo de cocineros que busca conquistar el título de “Maestros del Fuego”.

Con la competencia en su recta final, cada reto adquiere mayor peso y los errores pueden significar la eliminación definitiva.

Cocineros que han sido eliminados:

  1. Javier “La Chuleta Metalera”
  2. Nash
  3. Arturo
  4. Lula
  5. Ricardo
  6. María
  7. Pablo
  8. Ismael “El perro del mal”
  9. Diego
  10. Camila
  11. Nora
  12. Emmanuel
  13. Jazmín
  14. Luis
  15. Daniela Parra
  16. Ramahá

¿Cuándo y dónde ver MasterChef 24/7?

MasterChef México 24/7 se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México) por medio del canal Azteca UNO.

Además, la transmisión continua en vivo de las cámaras de la casa, dormitorios y cocinas está disponible sin interrupciones a través de la plataforma de streaming Disney+.

Temas Relacionados

MasterChef México 2026MasterChef 24/7TV Aztecamexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 18 de agosto

Consulta los ganadores de los dos sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Estos son los resultados ganadores del Chispazo de este 18 de agosto

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La menor de la dinastía Aguilar interpretará una versión inédita de Cielito Lindo

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

El festival debuta en la capital mexicana con una agenda que incluye charlas, cine de terror y una noche de punk-rock

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Desarmar a los cárteles es prioridad para Donald Trump, afirma el embajador Ronald Johnson

México mantiene activas 155 órdenes de captura con fines de extradición a EEUU, destaca Harfuch

Defensa del contralmirante Fernando Farías revira a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto

Detienen a dos integrantes de “Los Rusos” por el asesinato de Ronald NotiExpress, reportero de nota roja de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Arantza Ruiz llora al ver su conversación con Flor Vigna y asegura que el público la malinterpretó: “Claro que la quiero”

Arantza Ruiz llora al ver su conversación con Flor Vigna y asegura que el público la malinterpretó: “Claro que la quiero”

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

Tiktoker insulta a Emma Coronel en transmisión en vivo: así reaccionó cuando se enteró que era la esposa de “El Chapo”

DEPORTES

Hormiga González en el Olympiacos: estos son los delanteros que le disputarían la titularidad

Hormiga González en el Olympiacos: estos son los delanteros que le disputarían la titularidad

Cuauhtémoc Blanco es la inspiración de Edwin Cerrillo, refuerzo mexicoamericano del club América

Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora en Liga MX

Emilio Azcárraga anticipa el futuro de Santiago Baños, directivo del América