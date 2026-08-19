¿Qué le pasó a Antrax y quién fue el eliminado de MasterChef 24/7?

Antrax, concursante de MasterChef México, posa frente a llamas y humo en una escena culinaria, vistiendo un uniforme de chef. (Instagram: Antrax)

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La cocina de MasterChef 24/7 vivió una jornada marcada por la tensión después de que Antrax sufrió un accidente mientras preparaba uno de sus platillos. El creador de contenido tuvo que abandonar momentáneamente el foro para recibir atención médica, aunque posteriormente regresó a la competencia.

El incidente ocurrió durante uno de los retos, cuando Antrax cortaba ingredientes junto con una de sus compañeras. En un descuido, el influencer se rebanó un dedo y comenzó a sangrar de manera considerable.

Así fue el accidente de Antrax

Claudia Lizaldi informó a la producción sobre lo ocurrido y señaló que Antrax debía salir del foro para ser atendido por los paramédicos. El cocinero fue trasladado a una ambulancia, donde recibió atención antes de regresar al desafío.

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Imágenes difundidas después del accidente mostraron la lesión: el corte alcanzó la zona ubicada entre la uña y la piel, con una herida visible y abundante sangre.

Antrax se cortó el dedo durante un reto de cocina previo al día de eliminación. (Instagram: MasterChef México)

A pesar del percance, Antrax volvió a la cocina con la intención de terminar su preparación. Uno de los chefs incluso lo esperaba para orientarlo durante los últimos minutos del reto.

Sin embargo, el accidente afectó su desempeño. Su platillo recibió críticas de los jueces y el influencer terminó entre lágrimas, principalmente porque consideró que había fallado a su compañera y que no pudo desarrollar la preparación como tenía previsto.

La chef Zahie Téllez intentó tranquilizarlo y le recordó que un mal platillo no define su capacidad dentro de la competencia. El episodio también provocó muestras de apoyo de seguidores, quienes destacaron la perseverancia de Antrax durante el reality.

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¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7?

La semana 14 de MasterChef 24/7 entró en una etapa decisiva, con cambios en la dinámica de eliminación. Claudia Lizaldi adelantó que el martes de Beneficio y Castigo tendría una consecuencia importante para los participantes: uno de ellos tendría que abandonar la cocina.

En esta fase, las eliminaciones comenzaron a realizarse también entre semana y el público dejó de tener la posibilidad de salvar a los concursantes mediante votación. Así, los participantes quedaron obligados a defender su permanencia únicamente con sus habilidades culinarias.

Ramahá, concursante de MasterChef 24/7, aparece en la pantalla con el anuncio de su eliminación del programa televisivo. (Instagram)

Michelle llegó a esta jornada con una ventaja importante después de conquistar el Pin del Chef y obtener inmunidad en el Reto de Eliminación.

Finalmente, los retos del martes terminaron con la salida de Ramahá, quien quedó eliminado de MasterChef 24/7 a pocos días de la Gran Final. Su salida redujo todavía más el grupo de cocineros que busca conquistar el título de “Maestros del Fuego”.

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Con la competencia en su recta final, cada reto adquiere mayor peso y los errores pueden significar la eliminación definitiva.

Cocineros que han sido eliminados:

Javier “La Chuleta Metalera” Nash Arturo Lula Ricardo María Pablo Ismael “El perro del mal” Diego Camila Nora Emmanuel Jazmín Luis Daniela Parra Ramahá

¿Cuándo y dónde ver MasterChef 24/7?

MasterChef México 24/7 se transmite de lunes a viernes a las 8:30 p.m. y los domingos a las 8:00 p.m. (tiempo del centro de México) por medio del canal Azteca UNO.

Además, la transmisión continua en vivo de las cámaras de la casa, dormitorios y cocinas está disponible sin interrupciones a través de la plataforma de streaming Disney+.