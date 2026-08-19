Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora en Liga MX

El mexicano marcó un golazo ante el campeón de México (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un 18 de agosto de 2024, el nombre de Gilberto Rafael Mora Zambrano entró en la historia del Club Tijuana y de la Liga Mx, al convertirse en el jugador mexicano más joven de los Xolos en debutar en la Primera División, con 15 años y 10 meses.

Club Santos Laguna es visto como la primera escuadra nacional que enfrentó en un duelo oficial del máximo circuito a Gil Mora, quien, en ese tiempo, portaba tres dígitos en la espalda y fue elegido por el colombiano, Juan Carlos Osorio, para cumplir el sueño de jugar en el Futbol Mexicano.

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Morita sumó sus primeros minutos en el Torneo Apertura 2024. El Profesor Osorio decidió que el mediocampista entrara en el lugar de Efraín Álvarez al 72’, firmando una asistencia en el tiempo de compensación para el gol de Jaime Álvarez.

Dos partidos posteriores, Gilberto Mora recibió su primera titularidad ante los Esmeraldas del Club León, logrando ser el futbolista más joven en iniciar un partido de la Liga Mx, con 15 años y 320 días. Aquella noche fue aún más especial porque celebró su primera anotación con el Club Tijuana absoluto.

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora (X / Xolos)

La formación de Gil Mora en los Xolos del Club Tijuana le permitió escalar de categoría. Al ser figura en la sub-19, Juan Carlos Osorio lo llamó para jugar en el primer equipo, donde actualmente lleva el número más emblemático en su dorsal, el “10″.

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Gracias a su desequilibrio, destreza y capacidad para asistir a sus compañeros, Gilberto Rafael Mora Zambrano recibió el llamado a la Selección Mexicana de Futbol para adquirir un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026.

Gil Mora jugó su primera Copa del Mundo con la Selección Nacional a los 17 años. Disputó cuatro partidos de la última edición, frente a Sudáfrica, Chequia, Ecuador e Inglaterra. Su titularidad en fase de grupos le valió ser el segundo jugador más joven en empezar de inicio, quedando detrás de 0´Rei Pelé (1940-2022).

Su actuación en el Mundial de la FIFA 2026 disparó el valor de mercado de Gilberto Rafael: pasó de los 10 a 25 millones de euros, un incremento del 150% y, además, se transformó en el jugador más caro en la historia de la Liga Mexicana.

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Su último torneo en Xolos de Tijuana

El joven futbolista es la sensación del momento en el futbol mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de Gilberto Mora en la Liga Mx sigue hábil en los Xolos del Club Tijuana, sin embargo todo parece indicar que el Apertura 2026 será el último que juegue en la frontera norte al estar en la mira de clubes importantes del futbol europeo.

Representar a México en el Mundial 2026 extendió las probabilidades de Gilberto Mora en querer jugar en el viejo continente. Inclusive, clubes de alta gama han mostrado su interés por el nacido en Tuxtla, Gutiérrez, entre ellos: París Saint-Germain, Borussia Dortmund, Liverpool FC y Sport Lisboa e Benfica.

Además, el portero de los Xolos, Antonio Rodríguez, reveló durante la Leagues Cup que Morita está viviendo “su último torneo” con el Club Tijuana, puesto que, al cumplir los 18 años, es posible que llevan múltiples ofertas por el chico maravilla del balompié mexicano.

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“Estamos aprovechando que tenemos una joya como lo es Gil (Mora) y sabemos que este es su último torneo con nosotros, entonces queremos que se lleve buenos recuerdos de Tijuana”, declaró el arquero mexicano al término del encuentro de la Leagues Cup ante San Diego FC.

¿Por qué Gilberto Mora debe esperar a los 18 años para jugar en Europa?

Gilberto Mora en la mira de clubes europeos tras su paso por Tijuana y la Selección Mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y la mayoría de las federaciones europeas imposibilitan la transferencia internacional de jugadores que son menores de edad, esto está establecido en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) del organismo rector.

¿Por qué existe esa norma?

La regla busca proteger a los jugadores juveniles de situaciones de explotación. Antes de su existencia, clubes europeos reclutaban niños y jóvenes de países latinoamericanos y africanos con promesas que muchas veces no se cumplían.

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Sin embargo, existen tres excepciones en los que un menor de edad sí puede ser transferido a Europa antes de cumplir la mayoría de edad:

Que los padres se muden a ese país por razones ajenas al futbol .

Que el jugador sea ciudadano de la Unión Europea.

Que viva en una zona fronteriza entre dos países.

Vacunó a Cruz Azul en la frontera

Gilberto Mora celebra el gol de Tijuana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gilberto Rafael Mora Zambrano marcó su segunda diana del Torneo Apertura 2026 de la Liga Mx ante el campeón Cruz Azul. El mexicano dribló al zaguero rival para abrir espacio y dejar sin oportunidad a Kevin Mier con un tiro colocado al segundo palo.

En tres partidos celebrados, Gil Mora registra dos titularidades y dos anotaciones, contra Club León y Cruz Azul respectivamente. Acumula 199 minutos en cancha y, por ahora, es uno de los futbolistas que juego limpio al no tener tarjetas amarillas ni rojas.

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Su siguiente cita será en la Perla Tapatía frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara, donde se reencontrará con otros seleccionados, tales como: Raúl Rangel, Brian Gutiérrez, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando La Hormiga González. El partido de la fecha 5 se jugará desde el estadio Akron el sábado 22 de agosto.