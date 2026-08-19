Emilio Azcárraga anticipa el futuro de Santiago Baños, directivo del América

El dueño del Club América frenó la presión y aseguró que su directivo seguirá al mando del proyecto deportivo, tras el tricampeonato de 2023-2024 y las críticas cosntantes de la afición. (Especial)

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El respaldo de Emilio Azcárraga Jean hacia Santiago Baños se ha convertido en un tema central del futbol mexicano. En medio de la presión de la afición que pide su salida, el dueño del Club América decidió intervenir públicamente para marcar una línea clara sobre el futuro de su presidente deportivo.

La figura de Baños ha sido cuestionada desde su llegada en 2017, principalmente por la gestión de fichajes y la percepción de que el plantel perdió profundidad en algunos torneos.

Santiago Baños ha recibido críticas desde su llegada en 2017 por la gestión de fichajes y la percepción de un plantel con menor profundidad en algunos torneos. (Luz Coello/ Infobae México)

Sin embargo, bajo su administración el club ha conseguido títulos relevantes, incluido el histórico tricampeonato de 2023-2024. En ese contexto, Azcárraga optó por dar un mensaje de confianza.

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La defensa hacia Baños

En entrevistas con TUDN, Azcárraga declaró: “Santiago Baños es el presidente deportivo más exitoso del futbol mexicano, punto final, contra las críticas y el hashtag #FueraBaños”.

Con esta frase buscó cerrar el debate sobre su continuidad. Además, blindó a su directivo frente a la presión mediática y reafirmó la estrategia de continuidad institucional.

Emilio Azcárraga Jean afirma que Santiago Baños es “el presidente deportivo más exitoso del futbol mexicano” ante solicitudes de la afición de su salida. (Foto: Twitter/@eazcarraga)

El empresario también subrayó que Baños es el único responsable deportivo del club, junto con el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada. “Todos tenemos un director técnico dentro, pero al final debe haber un responsable, y ese responsable es Santiago Baños”.

Filosofía y presión en América

Azcárraga Jean también aprovechó la entrevista para recordar la filosofía que define a las Águilas: “Si no ganas, fracasas”. Esta máxima, que ha acompañado al club durante décadas, refleja la exigencia permanente que distingue al americanismo.

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El dueño reconoció que esa presión puede afectar a jugadores jóvenes, quienes muchas veces no están preparados para soportar la exposición mediática.

Azcárraga recuerda la filosofía del América: “Si no ganas, fracasas”, como eje de la exigencia del americanismo y de la Selección Mexicana. (Infobae México/ Jovani Pérez)

Comparó este entorno con el de la Selección Mexicana, donde el margen de error es mínimo y la exigencia es constante. Para Emilio, la filosofía fortalece la mentalidad ganadora, pero también implica un riesgo de desgaste para los menos experimentados.

Visión para las Águilas y futuro del futbol mexicano

Finalmente, Azcárraga abordó temas estructurales como el ascenso y descenso y la exportación de jugadores a Europa: “Yo estoy a favor, pero necesitamos una Segunda División sólida y económicamente viable”.

En cuanto a la exportación, fue contundente: “A todos los equipos nos conviene exportar jugadores. No nada más por la parte deportiva, sino por la parte de negocio”.

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Azcárraga sostiene que Santiago Baños es el responsable del Club América junto con el cuerpo técnico encabezado por Guillermo Almada. REUTERS/Eloisa Sanchez

Para él, vender futbolistas no sólo eleva el nivel competitivo, sino que también permite reinvertir en fuerzas básicas y mantener un ciclo de producción de talento.

Con esta visión, proyecta un modelo empresarial aplicado al futbol: ganar títulos, pero también sostener un esquema económico que asegure continuidad y competitividad.