Autopista México-Querétaro tendrá obras durante un año: afectarán a usuarios de Huehuetoca, Coyotepec, Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli

La autopista México-Querétaro tendrá obras en el tramo de Jorobas-Tepotzotlán (foto: Jorge Contreras/Infobae México)

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La autopista México-Querétaro entrará en renovación en el norte del Estado de México, con la intervención de 9.66 kilómetros del tramo Tepotzotlán-Jorobas, proyecto que tendrá una duración estimada de un año y que podría provocar afectaciones a la movilidad de miles de usuarios.

Los trabajos se realizarán entre los kilómetros 43+140 y 52+800 de esta importante vía, considerada uno de los principales corredores carreteros del norte del Valle de México y utilizada diariamente por automovilistas, transporte de pasajeros y vehículos de carga.

¿Qué obras se realizarán en la autopista México-Querétaro?

El proyecto contempla la construcción de calles laterales con losas de concreto hidráulico en el cuerpo B de la autopista México-Querétaro.

Además, se contempla la ampliación de pasos superiores e inferiores vehiculares, así como la intervención de puentes inferiores destinados al tránsito peatonal en ambos cuerpos de la carretera.

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Las obras también incluyen trabajos complementarios de drenaje, alumbrado y señalamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura existente en este tramo carretero.

Debido al tipo de trabajos y al volumen de vehículos que utilizan diariamente la autopista, se prevé que las obras puedan generar modificaciones en la circulación, reducción de carriles y mayores tiempos de traslado para quienes utilizan esta vía.

¿Qué municipios tendrán afectaciones?

Las obras podrían afectar el tramo desde el municipio de Huehuetoca hasta Tepotzotlán en ambos sentidos (especial)

Los trabajos tendrán impacto principalmente en habitantes y usuarios de Jorobas en Huehuetoca, pasando por Coyotepec, también podrían registrarse afectaciones en Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.

La zona intervenida conecta distintos puntos del norte del Estado de México y mantiene una alta actividad industrial, comercial y de transporte, por lo que cualquier modificación en la circulación puede repercutir en las vialidades de municipios cercanos.

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Para quienes utilizan diariamente la autopista México-Querétaro para trasladarse hacia la Ciudad de México, Querétaro u otros municipios del corredor industrial, las obras representarán un factor que deberán considerar durante el periodo de ejecución.

Inversión supera los 586 millones de pesos

El proyecto deriva de una licitación pública nacional publicada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio.

De acuerdo con la información del proyecto, para la ejecución de las obras fueron adjudicados 573 millones 784 mil 188 pesos, mientras que las labores de supervisión y control de calidad representan 12 millones 577 mil 490 pesos.

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En conjunto, la inversión destinada al proyecto supera los 586 millones de pesos.

La intervención busca modernizar distintos elementos de infraestructura de este tramo de la autopista, particularmente aquellos relacionados con la circulación vehicular, los accesos, los cruces y el tránsito peatonal.

Más de 127 mil vehículos circulan diariamente

Se estima que en la autopista México-Querétaro tiene un tránsito diario promedio anual de 127 mil 900 vehículos en ambos sentidos

La magnitud del proyecto también está relacionada con el elevado flujo vehicular registrado en la zona.

La estimación para 2025 contempló un tránsito diario promedio anual de 127 mil 900 vehículos en ambos sentidos. De ese total, aproximadamente 17 por ciento correspondía a autobuses y camiones.

Esto significa que las obras no solamente tendrán impacto entre automovilistas particulares, sino también en el transporte de pasajeros y en vehículos de carga que utilizan este corredor para movilizar mercancías.

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Por ello, durante el periodo de construcción será importante que los usuarios consideren posibles retrasos y consulten las condiciones de circulación antes de realizar sus recorridos.

La intervención del tramo Tepotzotlán-Jorobas de la autopista México-Querétaro representa una de las principales obras de infraestructura carretera previstas para esta zona del Estado de México y tendrá efectos directos e indirectos en la movilidad de varios municipios del norte de la entidad durante aproximadamente un año.