México
Agregar Infobae enGoogle

Autopista México-Querétaro tendrá obras durante un año: afectarán a usuarios de Huehuetoca, Coyotepec, Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli

Las obras en 9.66 kilómetros del tramo Tepotzotlán-Jorobas con una inversión superior a 586 millones de pesos

Autopista México-Querétaro ampliación de carriles Banobras
La autopista México-Querétaro tendrá obras en el tramo de Jorobas-Tepotzotlán (foto: Jorge Contreras/Infobae México)
Guardar

La autopista México-Querétaro entrará en renovación en el norte del Estado de México, con la intervención de 9.66 kilómetros del tramo Tepotzotlán-Jorobas, proyecto que tendrá una duración estimada de un año y que podría provocar afectaciones a la movilidad de miles de usuarios.

Los trabajos se realizarán entre los kilómetros 43+140 y 52+800 de esta importante vía, considerada uno de los principales corredores carreteros del norte del Valle de México y utilizada diariamente por automovilistas, transporte de pasajeros y vehículos de carga.

¿Qué obras se realizarán en la autopista México-Querétaro?

El proyecto contempla la construcción de calles laterales con losas de concreto hidráulico en el cuerpo B de la autopista México-Querétaro.

Además, se contempla la ampliación de pasos superiores e inferiores vehiculares, así como la intervención de puentes inferiores destinados al tránsito peatonal en ambos cuerpos de la carretera.

PUBLICIDAD

Las obras también incluyen trabajos complementarios de drenaje, alumbrado y señalamiento, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y la infraestructura existente en este tramo carretero.

Debido al tipo de trabajos y al volumen de vehículos que utilizan diariamente la autopista, se prevé que las obras puedan generar modificaciones en la circulación, reducción de carriles y mayores tiempos de traslado para quienes utilizan esta vía.

¿Qué municipios tendrán afectaciones?

manifestantes caseta Tepotzotlán habitantes de Tultitlán Vecinos del Paraje Fimesa
Las obras podrían afectar el tramo desde el municipio de Huehuetoca hasta Tepotzotlán en ambos sentidos (especial)

Los trabajos tendrán impacto principalmente en habitantes y usuarios de Jorobas en Huehuetoca, pasando por Coyotepec, también podrían registrarse afectaciones en Tepotzotlán y Cuautitlán Izcalli.

La zona intervenida conecta distintos puntos del norte del Estado de México y mantiene una alta actividad industrial, comercial y de transporte, por lo que cualquier modificación en la circulación puede repercutir en las vialidades de municipios cercanos.

PUBLICIDAD

Para quienes utilizan diariamente la autopista México-Querétaro para trasladarse hacia la Ciudad de México, Querétaro u otros municipios del corredor industrial, las obras representarán un factor que deberán considerar durante el periodo de ejecución.

Inversión supera los 586 millones de pesos

El proyecto deriva de una licitación pública nacional publicada por el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) en el Diario Oficial de la Federación el pasado 18 de junio.

De acuerdo con la información del proyecto, para la ejecución de las obras fueron adjudicados 573 millones 784 mil 188 pesos, mientras que las labores de supervisión y control de calidad representan 12 millones 577 mil 490 pesos.

En conjunto, la inversión destinada al proyecto supera los 586 millones de pesos.

La intervención busca modernizar distintos elementos de infraestructura de este tramo de la autopista, particularmente aquellos relacionados con la circulación vehicular, los accesos, los cruces y el tránsito peatonal.

Más de 127 mil vehículos circulan diariamente

Caos vial en los carriles centrales autopista México-Querétaro Perinorte
Se estima que en la autopista México-Querétaro tiene un tránsito diario promedio anual de 127 mil 900 vehículos en ambos sentidos

La magnitud del proyecto también está relacionada con el elevado flujo vehicular registrado en la zona.

La estimación para 2025 contempló un tránsito diario promedio anual de 127 mil 900 vehículos en ambos sentidos. De ese total, aproximadamente 17 por ciento correspondía a autobuses y camiones.

Esto significa que las obras no solamente tendrán impacto entre automovilistas particulares, sino también en el transporte de pasajeros y en vehículos de carga que utilizan este corredor para movilizar mercancías.

Por ello, durante el periodo de construcción será importante que los usuarios consideren posibles retrasos y consulten las condiciones de circulación antes de realizar sus recorridos.

La intervención del tramo Tepotzotlán-Jorobas de la autopista México-Querétaro representa una de las principales obras de infraestructura carretera previstas para esta zona del Estado de México y tendrá efectos directos e indirectos en la movilidad de varios municipios del norte de la entidad durante aproximadamente un año.

Temas Relacionados

Autopista México-QuerétaroInicio de obraHuehuetocaCoyotepecTepotzotlánCuautitlán IzcalliTráficoBanobrasPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La menor de la dinastía Aguilar interpretará una versión inédita de Cielito Lindo

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

El festival debuta en la capital mexicana con una agenda que incluye charlas, cine de terror y una noche de punk-rock

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 19 de agosto

Tiktoker insulta a Emma Coronel en transmisión en vivo: así reaccionó cuando se enteró que era la esposa de “El Chapo”

La ahora influencer aceptó sus disculpas y pidió a su comunidad de fans que no hostigaran a “Chico Rabia”

Tiktoker insulta a Emma Coronel en transmisión en vivo: así reaccionó cuando se enteró que era la esposa de “El Chapo”
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy martes 18 de agosto: Harfuch presume en Argentina y frente a la DEA estrategia de seguridad en México

Desarmar a los cárteles es prioridad para Donald Trump, afirma el embajador Ronald Johnson

México mantiene activas 155 órdenes de captura con fines de extradición a EEUU, destaca Harfuch

Defensa del contralmirante Fernando Farías revira a Sheinbaum: el juicio de extradición está programado para el 27 de agosto

Detienen a dos integrantes de “Los Rusos” por el asesinato de Ronald NotiExpress, reportero de nota roja de Acapulco

ENTRETENIMIENTO

Arantza Ruiz llora al ver su conversación con Flor Vigna y asegura que el público la malinterpretó: “Claro que la quiero”

Arantza Ruiz llora al ver su conversación con Flor Vigna y asegura que el público la malinterpretó: “Claro que la quiero”

¿Qué le pasó a Antrax y quién fue el eliminado de MasterChef 24/7?

Ángela Aguilar y Christian Nodal cantarán en Premios Juventud 2026: podrían coincidir con Cazzu

La Casa de los Famosos hoy 19 de agosto: sigue en vivo la cuarta nominación, alianzas y traiciones

Caostica MX 2026: programación, sedes y actividades del festival de cortos y videoclips en Ciudad de México

DEPORTES

Hormiga González en el Olympiacos: estos son los delanteros que le disputarían la titularidad

Hormiga González en el Olympiacos: estos son los delanteros que le disputarían la titularidad

Cuauhtémoc Blanco es la inspiración de Edwin Cerrillo, refuerzo mexicoamericano del club América

Emilio Azcárraga asegura que México podría buscar otro Mundial en 2038

Club Tijuana recuerda el debut histórico de Gilberto Mora en Liga MX

Emilio Azcárraga anticipa el futuro de Santiago Baños, directivo del América