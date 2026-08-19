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Hormiga González en el Olympiacos: estos son los delanteros que le disputarían la titularidad

El artillero de las Chivas, campeón de goleo en la Liga MX, se perfila para llegar a Grecia en las próximas horas y comenzar a pelear minutos

El mexicano estaría ultimando detalles para incorporarse al club griego y, pese a su gran registro goleador, deberá imponerse a diversas figuras internacionales. (REUTERS: Louisa Gouliamaki/Carlos Barria/Manon Cruz)
El mexicano estaría ultimando detalles para incorporarse al club griego y, pese a su gran registro goleador, deberá imponerse a diversas figuras internacionales. (REUTERS: Louisa Gouliamaki/Carlos Barria/Manon Cruz)
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El posible fichaje de Armando “La Hormiga” González por el Olympiacos de Grecia abre un escenario de gran exigencia. El delantero de Chivas, campeón de goleo en la Liga MX, tendría que competir con atacantes de experiencia internacional y trayectoria probada en Europa.

La lucha por la titularidad no sería sencilla, pero sí una oportunidad para demostrar que puede consolidarse en un entorno de máxima exigencia.

El campeón de goleo de Chivas en la Liga MX se enfrentará un club que domina la liga griega y disputa competiciones europeas. REUTERS/Eloisa Sanchez
El campeón de goleo de Chivas en la Liga MX se enfrentará un club que domina la liga griega y disputa competiciones europeas. REUTERS/Eloisa Sanchez

La llegada del mexicano se daría en un club acostumbrado a dominar la Liga Griega y participar en torneos europeos. En ese contexto, la competencia interna será feroz y cada delantero deberá justificar su lugar en el once titular.

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Ayoub El Kaabi, el goleador marroquí

El Kaabi es el máximo referente ofensivo del Olympiacos y uno de los delanteros más importantes de África en la última década.

  • Edad: 33 años, con amplia experiencia en Marruecos y Turquía.
  • Palmarés: Campeón de la Conference League 2024 con Olympiacos.
  • Selección: Máximo goleador histórico de Marruecos, con más de 35 tantos.
  • Estilo: Finalizador clínico, zurdo, con gran movilidad en el área.
Ayoub El Kaabi se mantiene como el referente ofensivo del Olympiacos y supera los 35 goles con la Selección de Marruecos. REUTERS/Stringer
Ayoub El Kaabi se mantiene como el referente ofensivo del Olympiacos y supera los 35 goles con la Selección de Marruecos. REUTERS/Stringer

Para Armando, competir con El Kaabi significaría enfrentarse a un atacante probado en escenarios de máxima exigencia.

La juventud y frescura del mexicano serían su principal carta para intentar ganar minutos frente a un goleador veterano.

Mehdi Taremi, la experiencia iraní

Taremi es otro de los atacantes que marcarían la competencia directa para la “Hormiga”.

  • Edad: 34 años, con paso exitoso por el Porto y el Inter de Milán.
  • Selección: Más de 100 partidos y 60 goles con Irán.
  • Estilo: Inteligente para botarse, especialista en penales y juego aéreo.
  • Palmarés: Campeón de liga en Portugal, figura en Champions con el Porto.
Con experiencia en el Porto y el Inter de Milán, Mehdi Taremi es considerado experto en penales y juego aéreo. REUTERS/Louiza Vradi
Con experiencia en el Porto y el Inter de Milán, Mehdi Taremi es considerado experto en penales y juego aéreo. REUTERS/Louiza Vradi

Para González, la clave estaría en aprovechar su movilidad para ofrecer una alternativa distinta a la veteranía del iraní.

Roman Yaremchuk, potencia ucraniana

El tercer rival en la lucha por la titularidad sería Yaremchuk, un delantero de gran físico y presencia en el área.

  • Edad: 30 años, formado en el Dinamo Kiev.
  • Trayectoria: Goleador en Bélgica con el Gent, pasó por Benfica y Valencia.
  • Selección: 69 partidos y 18 goles con Ucrania.
  • Estilo: Referencia aérea, pivoteo y capacidad para jalar la marca.
La competencia con Yaremchuk exigirá adaptación a un futbol más físico, ya que el tanque ucraniano se distingue por su juego aéreo y pivoteo. REUTERS/Gonzalo Fuentes
La competencia con Yaremchuk exigirá adaptación a un futbol más físico, ya que el tanque ucraniano se distingue por su juego aéreo y pivoteo. REUTERS/Gonzalo Fuentes

El ucraniano es la más reciente adquisición (a préstamo) del club, proveniente del Olympique de Lyon. La competencia con Yaremchuk pondría a prueba la capacidad de Armando para adaptarse a un futbol más físico.

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En este sentido, su juventud y capacidad goleadora en México lo convierten en una apuesta atractiva, pero deberá demostrar que puede competir en un ataque que combina experiencia, potencia y jerarquía internacional. Si logra imponerse, podría convertirse en el próximo mexicano que hace historia en el futbol europeo.

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