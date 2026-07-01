Marcelo Ebrard asegura que la decisión de EEUU sobre el T-MEC “no fue sorpresa”: estos serán los nuevos pasos para la revisión anual

Marcelo Ebrard anuncia los nuevos pasos de México frente al T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

El representante Comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer anunció este 1 de junio que Estados Unidos no renovará el T-MEC bajo las condiciones actuales, abriendo paso a una nueva etapa de revisiones anuales del acuerdo comercial hasta 2036.

Este anuncio marca un giro relevante en la relación trilateral entre las naciones que lo integran, pues pone fin a la expectativa de una extensión automática por dieciséis años.

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Ante este escenario, Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ofreció una conferencia de prensa para detallar el proceso que inicia a partir de hoy y los próximos pasos para el país en el marco del tratado.

Hace algunas semanas Donald Trump aseguró que no estaba interesado en continuar con esta alianza, por lo que el funcionario detalló que el resultado no tomó por sorpresa a México, ya que la decisión había sido comunicada previamente por el embajador Greer.

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“No es sorpresa, ya lo sabíamos, ya lo había dicho Estados Unidos, ya lo había declarado el embajador Greer en diversos foros”, expresó.

Así, se confirma que el T-MEC continuará vigente, aunque bajo un esquema de revisión anual, lo que implica nuevos retos y una dinámica diferente para los próximos años.

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“Entonces se va a entrar a un proceso donde las revisiones son anuales durante la vigencia del tratado, es hasta 2036. Entonces, esto fue lo que se nos comunicó, que vamos a seguir ese camino, el segundo camino”, explicó.

En cuanto a la agenda inmediata, anunció que la próxima ronda de conversaciones con la delegación estadounidense está programada para el 20 de julio, fecha en la que ambas partes buscarán resolver inquietudes y definir los pasos a seguir en el proceso de revisión. México mantiene una presencia activa en Washington tras los negociaciones favorables para el país.

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¿Estados Unidos podría aceptar de nuevo el T-MEC?

Frente al cuestionamiento sobre si durante los próximos 10 años, Estados Unidos puede renovar el tratado, Ebrard afirmó que lo pueden hacer en cualquier momento hasta el 2036, dando paso a otros 16 años bajo el pacto comercial.

“Nos vamos a ver cada año para hacer esa revisión. Mi previsión sería que este año empezamos, bueno, el año pasado empezamos con cincuenta y cuatro temas, se resolvió la inmensa mayoría. Respecto a lo que nos gustaría mejorar, ellos tienen catorce. Te demuestran esto que te acabo de decir, estas cifras, cómo funciona la revisión anual. Cada vez tienes menos. Porque ni modo que plantees cada año lo mismo que ya resolvimos”, manifestó el secretario.

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De acuerdo a su proyección es importante poner los temas prioritarios en la primera revisión anual el 20 de julio, estableciendo cómo se resolverán las problemáticas entre los tres países. “Pero lo que pasó de 2025 a 26 es que pasamos de cincuenta y cuatro a catorce”.