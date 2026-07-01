Gobierno de México espera respuesta de Trump antes de ampliar “Plan B” para otros acuerdos comerciales

Renovación del T-MEC (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el marco de la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), persiste la incertidumbre sobre su futuro tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó no estar seguro de respaldar la continuidad del acuerdo comercial.

Ante este panorama, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum aseguró que cuenta con un “Plan B”, para cualquier escenario que se pueda desarrollar en las conversaciones con autoridades de EEUU, pero reiteró que continúa en espera de la respuesta formal por parte del mandatario estadounidense.

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“Vamos a esperar el día de hoy, digamos la posición formal de los Estados Unidos a través del embajador Greer. Vamos informando. Hemos venido trabajando en diversos planes, en especial el Plan México, que es el fortalecimiento de la producción nacional y diversas inversiones que continúan ampliándose en nuestro país", declaró.

Agregó que en cuanto se tenga mayor información de las conversaciones entre el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, el representante Comercial de los Estados Unidos, Jamieson Greer y el ministro responsable del Comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, celebradas este miércoles, se pondrán en marcha las opciones alternativas del sector comercial nacional.

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¿Cuál es el Plan B de Sheinbaum?

En los últimos meses México abrió su mercado a diversas naciones, con el objetivo de formar alianzas que beneficien la economía mexicana, así como las importaciones y exportaciones, en un contexto donde los aranceles implementados por Estados Unidos han creado incertidumbre en las inversiones a nivel global.