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Festival Cervantino 2026 revela programación: Francia es el país invitado y contará con presentaciones de Mike Patton, Breakbot y Jesse Baez

La edición 54 del Festival Cervantino reúne propuestas escénicas, homenajes y fusiones musicales

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Cuatro mujeres de pie en un escenario. Al fondo, una pantalla roja con el logo del Festival Internacional Cervantino, texto y logos de auspiciantes
Presentación del 54 Festival Internacional Cervantino (Gerardo Luna Contreras/Secretaría de Cultura, Festival Internacional Cervantino, )

La edición 54 del Festival Internacional Cervantino se realiza del 3 al 18 de octubre de 2026 en Guanajuato y reúne a 2,700 artistas de 29 países.

El evento tiene como país invitado a Francia, que encabeza la programación con presentaciones de Mike Patton, Breakbot y Jesse Baez, en el marco de los doscientos años de relaciones diplomáticas con México.

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Los boletos se ponen a la venta desde el 1 de julio de 2026 en Ticketmaster y taquillas autorizadas en Guanajuato y Ciudad de México.

El festival extiende sus actividades a diecisiete sedes, con espacios para música tradicional, danza contemporánea y teatro de calle.

Francia encabeza la programación internacional

Francia presentará diversas actividades de música, danza y teatro.

El cartel incluye a Busy P, Breakbot & Irfane y Yasmin, quienes ofrecen un set de French Touch y disco-funk contemporáneo, dividido en tres partes, con sintetizadores retro y la voz de Yasmin.

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El artista estadounidense Mike Patton, con su proyecto Mondo Cane, interpreta pop italiano clásico con arreglos orquestales. Su actuación abre el festival.

La programación destaca la presencia de Jesse Baez, quien representa el R&B latinoamericano con temas sobre desamor y enamoramiento.

La presencia internacional abarca agrupaciones como la Camerata de Salzburgo con la violinista María Dueñas, el Ensemble Modern de Alemania y la compañía australiana Bangarra Dance Theatre, que aborda la memoria indígena.

El Ensamble Pygmalion, el Ensemble Les Métaboles y creadores como Mohamed El Khatib y Théo Mercier participan con música de cámara y performance.

Pluralidad artística mexicana

La programación nacional incorpora a 20 estados de la República Mexicana.

El tenor Arturo Chacón, junto con el Mariachi Gama 1000, rinde homenaje a José Alfredo Jiménez. Participan agrupaciones de Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Nuevo León y Oaxaca.

La Compañía Nacional de Ópera presenta Tosca de Giacomo Puccini y la Compañía Nacional de Teatro lleva a escena Misantropías de Héctor Mendoza.

El repertorio incluye marimba chiapaneca, teatro comunitario y música tradicional yucateca.

Danza contemporánea y teatro internacional

La coreógrafa francesa Leïla Ka presenta “Maldonne”, una pieza sobre la experiencia femenina.

El colectivo (LA)HORDE, con el Ballet de Marsella y el compositor RONE, presenta “Room With a View”, una reflexión coreográfica sobre la protesta, con participación de bailarines mexicanos.

La Compañía Antonio Gades interpreta “Carmen” al aire libre en versión flamenca contemporánea. Sardegna Teatro de Italia revisa el mito de Edipo.

La uruguaya Tamara Cubas presenta “Sea of Silence”, basada en relatos de mujeres migrantes.

El festival cruza cine y música sinfónica con la proyección de “La bella y la bestia”, de Jean Cocteau, con música en vivo de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato.

La ópera contemporánea suma la colaboración entre el Estudio de Ópera de Bellas Artes y la Orquesta Juvenil Eduardo Mata.

Las actividades del Festival Cervantino 2026 se distribuyen en diecisiete sedes en Guanajuato y otros puntos del país.

Cartel vertical de fondo rojo con diseño blanco de formas geométricas y semicírculos en la parte superior. Incluye texto del Festival Cervantino y logos
Cartel promociona del 54 Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, del 3 al 18 de octubre. (Festival Internacional Cervantino)

Boletos, descuentos y acceso al Cervantino 2026

Los boletos estarán disponibles desde el 1 de julio de 2026 en Ticketmaster y en taquillas autorizadas tanto en Guanajuato como en la Ciudad de México.

Los precios varían según el recinto y el tipo de evento.

El festival ofrece descuentos hasta el 30 de septiembre de 2026 para adultos mayores con credencial del INAPAM, estudiantes y docentes con credencial vigente, personas con discapacidad acreditada por la CONAPRED y residentes de Guanajuato con INE vigente.

Estos descuentos son del 50% para funciones de lunes a jueves y del 30% de viernes a domingo, con un máximo de dos entradas preferenciales por persona.

Algunas actividades y sedes tienen acceso gratuito, especialmente para las propuestas de calle, multidisciplina o eventos en plazas públicas, aunque en estos casos podría ser necesario realizar un registro previo para asegurar el ingreso.

Toda la información detallada sobre reglamento de taquillas y programación puede consultarse en el sitio oficial del festival, donde también se recomienda revisar las condiciones particulares de cada función y los posibles cambios de último momento que la organización pudiera anunciar.

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