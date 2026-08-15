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Andrés Manuel López Beltrán convoca a defender “la soberanía nacional” ante embestida de EEUU

En una carta pública, López Beltrán responsabilizó a Marco Rubio, secretario del Departamento de Estado, y Christopher Landau, subsecretario de esa dependencia, de ordenar el retiro de su visa injustificadamente

MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)
MC denunció a Andrés Manuel López Beltrán por actos anticipados de campaña. (IG: @andresmanuellopezbeltran_)
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Andrés Manuel López Beltrán llamó a organizarse para defender la soberanía nacional después de confirmar que Estados Unidos canceló su visa. El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la decisión representa una presión desde el extranjero y agradeció las muestras de solidaridad que recibió tras conocerse la medida.

A través de sus redes sociales, López Beltrán aseguró que continuará con sus recorridos por Tabasco, donde busca construir una candidatura rumbo a las elecciones de 2027.

“Lo ocurrido ayer es únicamente la confirmación de que necesitamos informar, organizarnos ante la inminente embestida a la soberanía nacional por parte de gobiernos extranjeros, en particular de los Estados Unidos”, expresó.

López Beltrán agradece muestras de apoyo

El político también agradeció los mensajes que recibió después de que confirmó la cancelación de su visa y de que envió una carta al presidente estadounidense Donald Trump, en la que cuestionó si estaba enterado de la decisión.

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“Agradecer a todas y a todos sus muestras de solidaridad, cariño, afecto ante lo ocurrido el día de ayer”, declaró.

López Beltrán afirmó que mantendrá sus actividades políticas y continuará recorriendo el territorio tabasqueño. “Seguiremos caminando con la frente en alto y el corazón del pueblo”, señaló.

La cancelación de la visa se produjo en medio de los señalamientos políticos que han acompañado al hijo del exmandatario y de cuestionamientos de la oposición sobre presuntos vínculos con operaciones de huachicol fiscal, acusaciones que él ha rechazado.

Christopher Landou, secretario de EEUU, reaccionó al caso en X, antes Twitter. El funcionario retomó una publicación que advertía que las visas estadounidenses podrían ser revocadas sin previo aviso. Y agregó: “¿Estás disfrutando el show? Amarás la siguiente parte”.

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(IG: andresmanuellopezbeltran_)
(IG: andresmanuellopezbeltran_)

Respaldo del gobierno federal

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que la respuesta de López Beltrán vaya a provocar una nueva tensión entre México y Estados Unidos. Durante su conferencia mañanera del 14 de agosto, defendió el derecho del político a responder a la decisión estadounidense.

“Él está en su derecho de contestar. En la relación con Estados Unidos hay que buscar siempre una buena relación, pero también hay que decir las cosas. Entonces, él tiene el derecho de escribir lo que él decida”, declaró.

Sheinbaum también cuestionó la manera en que sectores de la oposición han utilizado políticamente la cancelación de visas a ciudadanos mexicanos y funcionarios.

Mujer con chaqueta oscura y cuello burdeos. Detrás, un atril con el escudo de Estados Unidos Mexicanos, la bandera de México y una ilustración femenina.
Claudia Sheinbaum defiende a Andy López Beltrán (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, igualmente salió en defensa de López Beltrán después de que el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, pidió a Sheinbaum explicar qué sabía el gobierno mexicano sobre la decisión de Estados Unidos.

Montiel sostuvo que la mandataria “sabe defender nuestra soberanía y al pueblo de México frente a cualquier injerencia extranjera”.

La dirigente morenista acusó a Romero de “buscar tutela en el extranjero” y afirmó que el proyecto político de Morena no depende de gobiernos extranjeros.

El respaldo se extendió a gobernadores de Morena y partidos aliados, quienes difundieron un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron cualquier intento de presión externa sobre México.

“Defenderemos siempre la soberanía nacional. No permitiremos la injerencia extranjera en asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones. México es un país libre, independiente y soberano, y así debe mantenerse”, señalaron.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de EEUU, reaccionó al pronunciamiento de López Beltrán.
Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de EEUU, reaccionó al pronunciamiento de López Beltrán.

Aunque el comunicado no menciona directamente a López Beltrán, fue difundido en el contexto de la polémica por la cancelación de su visa y plantea una defensa de la soberanía frente a lo que los mandatarios estatales calificaron como “presiones”, “amenazas” e “injerencia extranjera”.

El conflicto ocurre mientras López Beltrán busca fortalecer su presencia política en Tabasco. El morenista dejó en mayo la Secretaría de Organización de Morena para concentrarse en la búsqueda de una diputación federal por el sexto distrito electoral del estado.

En paralelo, ha rechazado los señalamientos de la oposición que lo relacionan con presuntas operaciones de huachicol fiscal y con empresas y propiedades que, según ha dicho, se le atribuyen sin pruebas.

La cancelación de su visa añade un nuevo elemento a la disputa política alrededor de su figura y coloca nuevamente la relación entre México y Estados Unidos en el centro del debate público.

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