Suman 6 personas buscadoras asesinadas en 2026: cinco son mujeres, van al menos 39 casos desde 2010

Aunque el crimen más reciente corresponde a un hombre, Amnistía Internacional ha documentado que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres y que el 97% ha sufrido algún tipo de violencia o afectación derivada de esta labor. (Imagen ilustrativa | Infobae México)

Rodrigo Ernesto, de 40 años e integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue privado de la libertad y posteriormente asesinado la tarde del 29 de junio de 2026 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con integrantes de su colectivo, un grupo de hombres armados lo obligó a subir a un vehículo frente a su domicilio y horas después fue localizado sin vida. El crimen ocurrió apenas unas horas antes de que participara en una jornada de búsqueda para localizar a su hermana, desaparecida desde 2016.

Con este caso suman, al menos, seis personas buscadoras asesinadas en México durante 2026, de las cuales cinco eran mujeres. La cifra se suma al registro de al menos 39 familiares buscadores asesinados desde 2010, de acuerdo con datos documentados por Amnistía Internacional.

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Días antes, el 23 de junio, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos cuando salía de su jornada laboral como trabajadora de intendencia en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato. Patricia viajaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon y huyeron del lugar. Desde 2021 buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en ese mismo municipio. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el crimen.

Patricia Negrete Tafoya fue asesinada a balazos el 23 de junio de 2026 en Pénjamo, Guanajuato. El 9 de mayo, Patricia Acosta Rangel y su hija, Katia Citlali Jáuregui Acosta, fueron atacadas a balazos en Salamanca, Guanajuato. (Imagen ilustrativa Infobae)

El 9 de mayo, Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron atacadas a balazos en la colonia 18 de Marzo de Salamanca, Guanajuato. Madre e hija circulaban en motocicleta cuando hombres armados abrieron fuego contra ellas. Ambas murieron a consecuencia de las heridas. Las dos participaban en labores de búsqueda y acompañaban a familias con familiares desaparecidos.

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Semanas antes, el 18 de marzo, fue localizada sin vida Cecilia García Ramblas, también integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. La mujer había sido reportada como desaparecida días antes tras ser vista por última vez en la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca. Cecilia buscaba a su hermano Miguel Ángel García Ramblas, desaparecido desde 2021.

La primera persona buscadora asesinada en 2026 fue Rubí Patricia Gómez-Tagle, de 38 años, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. El 27 de febrero fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en Mazatlán, Sinaloa, luego de que compañeras acudieran a buscarla porque no se presentó a una actividad programada. La Fiscalía estatal informó que presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante. Rubí buscaba a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle.

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Los seis casos ocurrieron en poco más de cuatro meses y se concentraron en dos entidades: Guanajuato y Sinaloa. Sin embargo, cuatro de los seis homicidios registrados durante 2026 ocurrieron en Guanajuato, estado que concentró la mayoría de los casos documentados este año.

El 18 de marzo, fue localizada sin vida Cecilia García Ramblas. El 27 de febrero fue encontrado el cuerpo de Rubí Patricia Gómez-Tagle, de 38 años, dentro de su domicilio en Mazatlán. (Imagen Ilustrativa | Infobae México)

El asesinato de Rodrigo Ernesto amplía la lista de víctimas

De acuerdo con medios locales, Rodrigo Ernesto acompañaba a su madre en las actividades del colectivo Voces Unidas por la Vida y participaba de manera constante en jornadas para localizar a personas desaparecidas.

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De acuerdo con Alma Rosa, dirigente de la organización, el hombre conversaba con un vecino frente a su domicilio cuando fue interceptado por hombres armados que intentaron obligarlo a subir a un vehículo.

Según la información recabada por el colectivo, Rodrigo habría intentado escapar a una cuadra de su vivienda antes de ser asesinado.

El crimen generó incertidumbre entre los integrantes de la agrupación, quienes evaluaron suspender la jornada de búsqueda programada para hoy, 30 de junio. Sin embargo, la propia madre de Rodrigo pidió que la actividad continuara.

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La representante del colectivo señaló que no existen elementos para afirmar que el asesinato esté directamente relacionado con las actividades de búsqueda, aunque sostuvo que las amenazas contra las familias buscadoras son frecuentes.

“Todos los colectivos somos amenazados por andar buscando a nuestros hijos. No podemos vivir en paz en nuestras casas; es una inseguridad muy grande la que tenemos”, expresó a medios locales.

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Homicidios, desapariciones y fosas: el panorama de seguridad en Guanajuato

Cuatro de los seis asesinatos registrados en lo que va de 2026 ocurrieron en Guanajuato, un estado que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque el gobierno federal ha reportado una disminución de homicidios a nivel nacional durante los últimos meses, la entidad se ha mantenido entre las que registran más asesinatos en México.

Datos presentados por el gabinete de seguridad federal durante junio señalaron que Guanajuato encabezó nuevamente el conteo semanal de homicidios dolosos al acumular 31 víctimas entre el 15 y el 21 de ese mes. En el balance mensual, la entidad registró 88 asesinatos, por encima de otros estados afectados por la violencia criminal como Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Michoacán.

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La problemática también se refleja en el número de desapariciones. Miles de personas permanecen sin ser localizadas en la entidad, mientras colectivos de familiares participan de manera constante en jornadas de búsqueda en distintas regiones del estado. A la par, durante los últimos años se han reportado hallazgos recurrentes de fosas clandestinas y sitios de inhumación ilegal en municipios guanajuatenses.

Falta protección para personas buscadoras, alerta Amnistía Internacional

Con la atención internacional centrada en México por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, Amnistía Internacional sostuvo que el asesinato de Patricia Negrete evidencia las condiciones de riesgo que enfrentan las personas buscadoras en el país.

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Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó para la agencia EFE que el caso refleja la falta de protección para las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La representante señaló que la violencia contra las personas buscadoras debe entenderse en el contexto de las actividades que realizan para localizar a familiares ausentes.

La organización sostuvo que las familias han asumido tareas que corresponden a las autoridades y advirtió que las personas buscadoras continúan expuestas a riesgos permanentes.

Amnistía Internacional indicó además que México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La organización también señaló que existen más de 72 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de distintas instituciones gubernamentales.

Aunque el caso más reciente corresponde a un hombre, la organización ha documentado que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres y que el 97% ha sufrido algún tipo de violencia o afectación derivada de esta labor.