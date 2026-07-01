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“Caras vemos, corazones no sabemos”, nueva secretaria de las Mujeres confiesa relación laboral con Víctor Rodríguez Padilla

Laura Itzel Castillo señala que el exdirector de Pemex fue su asesor en energía y lo describe como un especialista en petróleo

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Mujer de cabello rojizo, abrigo oscuro y bufanda azul posa frente a una pared de bronce con relieves de rostros y el texto "CÁMARA DE DIPUTADOS"
Laura Itzel Castillo, próxima secretaria de las Mujeres, dijo que Rodríguez Padilla fue su asesor en energía y advirtió que quien violente a una mujer enfrentará consecuencias. (@LauraI_Castillo)

Este 1 de julio, Laura Itzel Castillo, presidenta del Senado y próxima secretaria de las Mujeres, se pronunció sobre el comportamiento de Víctor Rodríguez Padilla. Dijo que fue su asesor en energía, que es una persona capacitada, con doctorado, especialista en cuestiones de petróleo y autor de numerosos documentos y libros.

Castillo también sostuvo ante medios en el Senado que, cuando fue consejera de Pemex, Rodríguez Padilla fue uno de sus asesores y que siempre, siempre, siempre cumplió sus compromisos. Cuando se le preguntó qué pensaba ahora de su comportamiento, respondió: Caras vemos, corazones no sabemos y quien violente a una mujer tendrá que sufrir las consecuencias.

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En esa misma declaración añadió que el gobierno actual está encabezado por mujeres y que ha asumido la agenda feminista. Igualmente, dijo que uno de sus puntos básicos es luchar contra todo tipo de violencias. Mencionó la violencia física, sexual, económica y patrimonial, y sostuvo que todas deben ser denunciadas y combatidas.

Exsecretaria de las Mujeres dijo que el caso de Rodríguez Padilla exhibe respaldo institucional para denunciar

La exsecretaria de la Mujeres pide que no se use el caso con fines políticos y llama a la reflexión sobre la violencia de género. Crédito: X/@CitlaHM

Citlalli Hernández afirmó el pasado 28 de junio que el caso de Víctor Rodríguez Padilla muestra que en México hay condiciones para denunciar violencia contra las mujeres sin callar por miedo a la impunidad, después de que se difundiera un video en el que el exdirector de Pemex presuntamente golpea a su esposa y de que el Gobierno Federal ofreciera acompañamiento institucional a la víctima.

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Hernández, exsecretaria de las Mujeres y presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, escribió en X que “en México nunca más una mujer debe callar “por miedo a la impunidad, complicidad o ‘poder’ de su agresor”. En ese mensaje, atribuyó la confianza para hacer denuncias públicas a que hoy hay una presidenta, Claudia Sheinbaum, y a la existencia de la Secretaría de las Mujeres.

Durante el registro de aspirantes a la Coordinación estatal en defensa de la transformación y la soberanía nacional, la dirigente morenista dijo que destacaría tres aspectos del caso. El primero, señaló, es “la valentía y la confianza de María Felicia Jiménez” por denunciar la violencia y pedir auxilio a la presidenta, pese a que su presunto agresor fue un exfuncionario del Gobierno de México.

El segundo punto fue la reacción institucional. Según su declaración, la Secretaría de las Mujeres actuó de inmediato y, “hasta donde lo ha dicho la víctima”, Jiménez Lavie se reunió con la subsecretaria Ingrid Gómez.

El tercer elemento, de acuerdo con Hernández, es que el caso debe abrir una discusión social sobre cómo terminar con la violencia machista desde los discursos, las acciones y las políticas públicas. En su intervención pidió que el hecho no se reduzca a un golpeteo entre fuerzas políticas y llamó a empujar un cambio cultural para erradicar agresiones que, dijo, muchas mujeres viven dentro de sus hogares.

Rodríguez Padilla fijó postura sobre el caso

Un video de 5 minutos con 4 segundos, grabado el 15 de marzo en un domicilio, muestra un forcejeo y presuntos golpes del exdirector de Pemex contra María Felicia Jiménez Lavie. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez
Un video de 5 minutos con 4 segundos, grabado el 15 de marzo en un domicilio, muestra un forcejeo y presuntos golpes del exdirector de Pemex contra María Felicia Jiménez Lavie. Crédito: YouTube - María Felicia Jiménez

La grabación que detonó la respuesta pública dura 5 minutos con 4 segundos y fue registrada el pasado 15 de marzo dentro de un domicilio familiar. En el material, sin audio, se observa un forcejeo por un portafolios verde, empujones y momentos en los que el exfuncionario presuntamente somete físicamente a María Felicia Jiménez Lavie; durante parte de la confrontación también apareció un menor de edad.

El exdirector de Pemex respondió a través de una cuenta de reciente creación en X. Rodríguez Padilla aseguró: “Por congruencia, me he separado de cualquier cargo público para atender este proceso estrictamente como ciudadano y no interferir en las investigaciones”.

Después pidió discreción para no afectar a sus hijos menores de edad. También escribió: “Reitero mi absoluta disposición para colaborar con las autoridades competentes, confiando en que las instituciones esclarezcan los hechos con objetividad, justicia y en estricto apego al principio de presunción de inocencia.

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