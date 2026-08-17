Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo. Crédito: Fiscalía de Sonora.

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Elementos de la AMIC detuvieron en flagrancia a un hombre que acumula ocho órdenes de aprehensión vigentes por delitos que incluyen desaparición cometida por particulares y privación ilegal de la libertad agravada. También, en la misma acción policial, cuatro hombres fueron asegurados en el fraccionamiento Casa Bonita Residencial de Hermosillo, Sonora, por portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y narcomenudeo.

El operativo fue ejecutado por la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), el 16 de agosto de 2026 en el bulevar Agustín G. del Campo. Los cinco detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público junto con las armas, el vehículo y los envoltorios con droga asegurados en el lugar.

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El detenido con ocho órdenes de aprehensión

Un elemento que eleva la gravedad del caso es el historial de Jaime Heberto “N” y/o Jaime Heriberto “N”, quien al momento de su detención registraba ocho órdenes de aprehensión vigentes.

Los mandatos judiciales lo vinculan con tres delitos de alto impacto: desaparición cometida por particulares, asociación delictuosa y privación ilegal de la libertad agravada.

La acumulación de órdenes de aprehensión sin que hubieran sido ejecutadas previamente pone de relieve la relevancia del operativo: la detención en flagrancia por portación de armas y narcomenudeo permitió a la AMIC retener a un individuo con un amplio historial de señalamientos judiciales por conductas vinculadas al crimen organizado.

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Jaime Heberto “N” quedó de inmediato a disposición de la autoridad ministerial para los efectos legales correspondientes a los ocho mandatos acumulados, además de los cargos derivados del operativo del 16 de agosto.

Los cinco detenidos

También, en el operativo fueron arrestados Jaime Heberto “N” y/o Jaime Heriberto “N”, Iván Osvaldo “N”, Diego Alejandro “N”, Óscar Iván “N” y Miguel Eduardo “N”. La FGJES no proporcionó edades ni datos adicionales de filiación de los imputados, en apego a los protocolos de reserva de identidad que establece el sistema de justicia penal acusatorio en México.

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo. Crédito: Fiscalía de Sonora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todos quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Armas, droga y un Mazda: lo que encontraron los agentes

Durante el operativo, los agentes ministeriales aseguraron tres armas de fuego tipo pistola, todas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Mexicanas.

Capturan a hombre con ocho órdenes de aprehensión por desaparición y secuestro en Hermosillo. Crédito: Fiscalía de Sonora.

También decomisaron un vehículo Mazda y diversos envoltorios con sustancias con características de metanfetamina y marihuana, lo que encuadra los cargos en la modalidad de narcomenudeo conforme a la legislación vigente.

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La detención se produjo en flagrancia, lo que significa que los elementos de la AMIC sorprendieron a los imputados en el momento mismo de la comisión de los presuntos delitos, sin necesidad de una orden judicial previa para proceder al arresto.

Ministerio Público tomará el caso

La totalidad de los detenidos, junto con las tres pistolas, el vehículo Mazda y los indicios de droga asegurados, fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Sonora.

Esa instancia es la encargada de continuar las investigaciones, integrar la carpeta respectiva y presentar los cargos formales ante un juez de control, quien determinará si procede la vinculación a proceso y qué medidas cautelares aplican para cada imputado.

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La FGJES y su estrategia de operativos coordinados

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora reafirmó, a través del comunicado oficial, su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y persecución de los delitos mediante operativos coordinados.

La dependencia subrayó que su objetivo es llevar ante la autoridad judicial a quienes sean señalados como probables responsables de conductas delictivas, con apego al debido proceso y respeto a los derechos humanos.

La FGJES no precisó si el operativo del bulevar Agustín G. del Campo forma parte de una investigación de mayor alcance ni tampoco si existen más personas vinculadas al caso bajo seguimiento.