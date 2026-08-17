Objetos variados se acumulan sobre una mesa de comedor, listos para ser descartados o donados en un hogar luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Mantener la casa en orden no solo facilita la limpieza y el aprovechamiento del espacio, también contribuye al bienestar diario.

Acumular objetos que ya no se usan, desde ropa hasta utensilios dañados, es una de las principales causas de desorden en los hogares.

Deshacerse de estos artículos permite liberar espacio, reducir el estrés visual y mejorar la funcionalidad en cada área de la vivienda. Ordenar no se trata solo de estética, sino de crear un ambiente más práctico y agradable para quienes lo habitan.

Una persona con guantes de trabajo guarda ropa, cables y revistas en una caja de cartón que lleva la palabra "donar". (Imagen Ilustrativa Infobae)

10 objetos que debes tirar cuanto antes si deseas ordenar tu casa sin tanto esfuerzo

Aquí tienes una lista de 10 objetos que suelen acumularse en casa y que puedes tirar cuanto antes para ordenar tu espacio sin tanto esfuerzo:

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Ropa que no usas: Prendas que no has usado en el último año, están rotas o pasadas de moda. Zapatos desgastados o incómodos: Calzado que está dañado o que siempre evitas usar. Medicinas caducadas: Revisa tu botiquín y elimina medicamentos vencidos o sin etiqueta. Tuppers sin tapa o dañados}: Envases plásticos que no cierran bien o que ya no tienen su tapa. Papel y recibos viejos: Facturas, papeles, sobres y notas que ya no necesitas. Cosméticos vencidos o secos: Maquillaje, cremas o productos de belleza que ya caducaron o cambiaron de textura. Electrónicos y cables que no funcionan: Cargadores, celulares viejos, pilas gastadas u otros electrónicos fuera de uso. Utensilios de cocina duplicados o rotos: Cucharas, cuchillos o accesorios que nunca usas o están dañados. Revistas, catálogos y libros que no releerás: Publicaciones que solo ocupan espacio y no vas a consultar de nuevo. Juguetes rotos o que ya no se usan: Juguetes descompuestos o que los niños ya no pelan.

Una infografía detalla diez categorías de objetos que se deben desechar para organizar el hogar, con ejemplos de ropa, medicinas y electrónicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos para evitar la acumulación de objetos en el hogar

Aquí tienes algunos consejos prácticos para evitar la acumulación de objetos en el hogar:

1. Haz revisiones periódicas: Dedica un día al mes para revisar cajones, clósets y repisas. Así identificas fácilmente lo que ya no usas.

2. Aplica la regla del “uno entra, uno sale”: Cada vez que compres algo nuevo, deshazte de un objeto similar que ya tengas en casa.

3. Evita compras impulsivas: Antes de comprar, pregúntate si realmente lo necesitas y dónde lo vas a guardar.

4. Define espacios específicos: Asigna un lugar para cada cosa. Si un objeto no tiene espacio fijo, es más fácil que termine estorbando.

5. Ordena por categorías: Agrupa los objetos similares y revisa si tienes repeticiones o cosas que ya no sirven.

6. Dona o vende lo que está en buen estado: Recurre a donaciones o ventas de garage para dar salida a lo que no necesitas pero aún puede ser útil para alguien más.

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7. Deshazte de envases y empaques: No guardes cajas, bolsas o envases “por si acaso”. Solo ocupan espacio.

8. Digitaliza documentos: Escanea papeles importantes y tira los originales que ya no requieres físicamente.

9. Establece rutinas de limpieza: Una rutina semanal ayuda a identificar acumulaciones desde el principio.

10. Involucra a todos los miembros de la casa: Que cada quien se haga responsable de sus cosas evita que se acumule lo ajeno.