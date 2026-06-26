Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

Alejandro Fernández cantó para 270 mil personas en Jalisco (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Ante 250 mil personas reunidas en la Glorieta La Minerva de Guadalajara, Alejandro Fernández convirtió la noche del 25 de junio en la edición más concurrida de la serenata tapatía, según el registro de Protección Civil.

La cifra posiciona al evento entre los espectáculos al aire libre más masivos de la historia reciente del país. El cantante compartió el escenario con su hija Camila Fernández y los invitados Alfredo Olivas y Julión Álvarez en una velada que se extendió por varias horas en la explanada.

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Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le informa al cantante Alejandro Fernández que rompió el récord de asistencia en la Minerva, con La Serenta Más Grande del Mundo

Uno de los primeros en enterarse de la cantidad de personas que se encontraban en la Minerva fue el mismo Alejandro Fernández, quien fue informado por Pablo Lemus en el backstage. El cantante reaccionó emocionado y abrazó al gobernador de Jalisco. Después, afirmó que estaba rompiendo su propio récord.

Así fue la “Serenata más grande del mundo”

La Minerva se ha convertido en escenario de grandes eventos musicales.

El show arrancó con la presencia de Camila, quien tomó el micrófono para recibir a la multitud. “¡Qué bendición estar aquí en mi casa, con mi gente, con mis tapatíos… en la serenata más grande del mundo!”, declaró ante el público. La cantante interpretó No llega el olvido antes de ceder el paso a su padre.

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“El Potrillo” apareció a las 21:12 y desplegó un repertorio que abarcó desde temas festivos hasta el tramo sentimental. Canciones como No me sé rajar, Hermoso cariño, Cascos ligeros y Estos celos alternaron con Estuve y Te voy a perder.

Los invitados y el homenaje a Joan Sebastian Alfredo Olivas subió al escenario para compartir micrófono con Fernández en Cobijas ajenas y se mantuvo para Con la novedad y El Precio de la soledad. Antes de entonar Abrázame, el cantante lanzó: “Esto es para los que aman con el alma”.

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En el cierre, Alejandro Fernández dedicó Eso y más a la memoria de Joan Sebastian y remató con una seguidilla de temas que incluyó Cada día me gusta más, Tu amor me hace tanto bien, Decepciones, ¿Qué voy a hacer?, Qué lástima, Sé que te duele y Nube viajera. Julión Álvarez completó la nómina de invitados en esa recta final.

La exitosa carrera de Alejandro Fernández

06/03/2023 El cantante mexicano Alejandro Fernández SOCIEDAD MÚSICA EN GRANDE

Alejandro Fernández lleva más de tres décadas como una de las voces más vendidas de la música latina. Nacido el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, el cantante conocido como “El Potrillo” ha acumulado más de 20 millones de discos vendidos, cuatro Grammy Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

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Su debut discográfico llegó en 1992 con el álbum homónimo Alejandro Fernández, bajo el sello Sony Music, con temas como Necesito olvidarla y Brumas. Tres años después, Que seas muy feliz (1995) lo colocó en el mercado internacional con Como quien pierde una estrella, su primer hit global.

De la mano del productor Emilio Estefan Jr., Fernández lanzó Me estoy enamorando, una fusión de boleros y baladas pop que vendió más de 3 millones de copias. El disco lo consolidó como ídolo romántico en toda Hispanoamérica y Estados Unidos, y marcó el inicio de su dualidad artística: ranchera por un lado, pop por el otro.

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Esa dualidad quedó plasmada en 2009 con el proyecto doble Dos mundos, que lanzó simultáneamente un álbum de pop (Evolución) y uno de mariachi (Tradición). En 2013, Confidencias sumó colaboraciones con Christina Aguilera y Rod Stewart.

El regreso a sus raíces con el álbum Hecho en México, 100% mariachi, fue aclamado por la crítica y le dio otro gramófono. Su más reciente producción, Te llevo en la sangre (2024), explora fusiones con la música sierreña e incluye colaboraciones con nuevos artistas del género, entre ellos la brasileña Anitta.

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A sus 55 años, Fernández sigue siendo una de las figuras más taquilleras de la música latina, con una carrera que abarca 17 álbumes de estudio y giras en los escenarios más grandes del mundo.