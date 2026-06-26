México

Así reaccionó Alejandro Fernández al enterarse de que había más de 250 mil fans esperándolo en La Minerva

“La serenata más grande del mundo” se llevó a cabo con éxito y hasta rompió récords

Guardar
Google icon
Alejandro Fernández
Alejandro Fernández cantó para 270 mil personas en Jalisco (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Ante 250 mil personas reunidas en la Glorieta La Minerva de Guadalajara, Alejandro Fernández convirtió la noche del 25 de junio en la edición más concurrida de la serenata tapatía, según el registro de Protección Civil.

La cifra posiciona al evento entre los espectáculos al aire libre más masivos de la historia reciente del país. El cantante compartió el escenario con su hija Camila Fernández y los invitados Alfredo Olivas y Julión Álvarez en una velada que se extendió por varias horas en la explanada.

PUBLICIDAD

Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, le informa al cantante Alejandro Fernández que rompió el récord de asistencia en la Minerva, con La Serenta Más Grande del Mundo

Uno de los primeros en enterarse de la cantidad de personas que se encontraban en la Minerva fue el mismo Alejandro Fernández, quien fue informado por Pablo Lemus en el backstage. El cantante reaccionó emocionado y abrazó al gobernador de Jalisco. Después, afirmó que estaba rompiendo su propio récord.

Así fue la “Serenata más grande del mundo”

La Minerva se ha convertido en escenario de grandes eventos musicales.
La Minerva se ha convertido en escenario de grandes eventos musicales.

El show arrancó con la presencia de Camila, quien tomó el micrófono para recibir a la multitud. “¡Qué bendición estar aquí en mi casa, con mi gente, con mis tapatíos… en la serenata más grande del mundo!”, declaró ante el público. La cantante interpretó No llega el olvido antes de ceder el paso a su padre.

PUBLICIDAD

“El Potrillo” apareció a las 21:12 y desplegó un repertorio que abarcó desde temas festivos hasta el tramo sentimental. Canciones como No me sé rajar, Hermoso cariño, Cascos ligeros y Estos celos alternaron con Estuve y Te voy a perder.

Los invitados y el homenaje a Joan Sebastian Alfredo Olivas subió al escenario para compartir micrófono con Fernández en Cobijas ajenas y se mantuvo para Con la novedad y El Precio de la soledad. Antes de entonar Abrázame, el cantante lanzó: “Esto es para los que aman con el alma”.

En el cierre, Alejandro Fernández dedicó Eso y más a la memoria de Joan Sebastian y remató con una seguidilla de temas que incluyó Cada día me gusta más, Tu amor me hace tanto bien, Decepciones, ¿Qué voy a hacer?, Qué lástima, Sé que te duele y Nube viajera. Julión Álvarez completó la nómina de invitados en esa recta final.

La exitosa carrera de Alejandro Fernández

06/03/2023 El cantante mexicano Alejandro Fernández SOCIEDAD MÚSICA EN GRANDE
06/03/2023 El cantante mexicano Alejandro Fernández SOCIEDAD MÚSICA EN GRANDE

Alejandro Fernández lleva más de tres décadas como una de las voces más vendidas de la música latina. Nacido el 24 de abril de 1971 en Guadalajara, Jalisco, el cantante conocido como “El Potrillo” ha acumulado más de 20 millones de discos vendidos, cuatro Grammy Latinos y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Su debut discográfico llegó en 1992 con el álbum homónimo Alejandro Fernández, bajo el sello Sony Music, con temas como Necesito olvidarla y Brumas. Tres años después, Que seas muy feliz (1995) lo colocó en el mercado internacional con Como quien pierde una estrella, su primer hit global.

De la mano del productor Emilio Estefan Jr., Fernández lanzó Me estoy enamorando, una fusión de boleros y baladas pop que vendió más de 3 millones de copias. El disco lo consolidó como ídolo romántico en toda Hispanoamérica y Estados Unidos, y marcó el inicio de su dualidad artística: ranchera por un lado, pop por el otro.

Esa dualidad quedó plasmada en 2009 con el proyecto doble Dos mundos, que lanzó simultáneamente un álbum de pop (Evolución) y uno de mariachi (Tradición). En 2013, Confidencias sumó colaboraciones con Christina Aguilera y Rod Stewart.

El regreso a sus raíces con el álbum Hecho en México, 100% mariachi, fue aclamado por la crítica y le dio otro gramófono. Su más reciente producción, Te llevo en la sangre (2024), explora fusiones con la música sierreña e incluye colaboraciones con nuevos artistas del género, entre ellos la brasileña Anitta.

A sus 55 años, Fernández sigue siendo una de las figuras más taquilleras de la música latina, con una carrera que abarca 17 álbumes de estudio y giras en los escenarios más grandes del mundo.

Temas Relacionados

Alejandro FernándezMundial 2026La MinervaJulión Álvarezmexico-noticiasmexico-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 26 de junio

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Cuál es la calidad del aire en CDMX este 26 de junio

¿Dónde ver en México la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev? Hora y TV para seguir UFC Bakú EN VIVO

El mexicano Manuel “El Loco” Torres protagonizará el evento principal de UFC Bakú ante Rafael Fiziev. Consulta el horario y dónde ver la pelea EN VIVO en México

¿Dónde ver en México la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev? Hora y TV para seguir UFC Bakú EN VIVO

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: se pronostican lluvias en estas zonas de la capital y Edomex

Sigue en tiempo real las actualizaciones del pronóstico del clima en los distintos estados de la República Mexicana

EN VIVO | Clima en CDMX y el resto de México hoy viernes 26 de junio: se pronostican lluvias en estas zonas de la capital y Edomex

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: transportistas cierran parcialmente la autopista México-Puebla

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer en las principales vialidades del país este viernes

EN VIVO | Bloqueos en la CDMX hoy 26 de junio: transportistas cierran parcialmente la autopista México-Puebla

Confirman primer caso de gusano barrenador en un oso negro en Nuevo León

Una mamá osa fue atendida por una lesión en el cuello, la detección se realizó tras un reporte ciudadano

Confirman primer caso de gusano barrenador en un oso negro en Nuevo León
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy viernes 26 de junio: hallan a reo sin vida en penal de Mazatlán

El ‘Güero Pink’ y los delitos que marcaron su liderazgo en Los Chapitos al sur de Sinaloa

Caso Roxana Guzmán: detienen a policías de Ixhuatlán, investigan presunto vínculo con secuestro de la periodista

Cárteles mexicanos controlan gran parte de producción de drogas, alerta el Informe Mundial sobre las Drogas 2026 ONU

¿Qué está pasando con el fentanilo en México? Nuevas rutas, fórmulas y el futuro del narcotráfico sintético

ENTRETENIMIENTO

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Andrea Legarreta y Erik Rubín reaparecen juntos con sus nuevas parejas durante partido de la Selección Mexicana

Habrá nuevo museo en el Centro Histórico de CDMX: ubicación, horarios y qué encontrarás en el MUT

Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano sigue sin cumplir la disculpa pública un año después de la sentencia

Alejandro Fernández hace historia: 270 mil asistentes llenan La Minerva durante concierto gratuito por el Mundial 2026

Giovanni Medina tacha de ‘ingrata’ a Fátima Bosch y asegura conocerla bien: “Se le ayudó en temas jurídicos muy turbios”

DEPORTES

¿Dónde ver en México la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev? Hora y TV para seguir UFC Bakú EN VIVO

¿Dónde ver en México la pelea de Manuel Torres vs Rafael Fiziev? Hora y TV para seguir UFC Bakú EN VIVO

Tuca Ferretti pide a España como rival para México en los 16vos del Mundial 2026

Matías Almeyda asegura que la FIFA “le tiene que agradecer a los mexicanos” por el éxito del Mundial 2026

Esta es la cantidad que ganarían los jugadores de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026