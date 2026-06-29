Tren Maya aclara que no produce cerveza

Un comunicado del Tren Maya desmintió que fabrique una bebida propia bajo su operación. (Europa Press)

El Tren Maya aclaró este 28 de junio que no produce cerveza y que no tiene plantas para elaborarla, luego de que un medio difundiera que fabricaba su propia bebida, según un comunicado emitido en Mérida.

De acuerdo con Tren Maya, el pasado 11 de junio se formalizó un contrato de licencia de uso no exclusivo de la marca “Cerveza Artesanal Tren Maya” entre Tren Maya, S.A. de C.V. y Cervecería de Yucatán, S.A. de C.V., con vigencia de un año.

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El documento precisó que la licencia autoriza a la cervecería el desarrollo, producción, comercialización y distribución de la bebida en territorio nacional, así como en estaciones y trenes del Tren Maya, sin que la empresa participe en su elaboración o venta.

Tren Maya también rechazó que el proyecto compita con restaurantes o productores locales y señaló que los trenes restaurantes “Janal” son un servicio para pasajeros cuyo esquema de operación sigue en definición y todavía no inicia operaciones comerciales.

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El exembajador Ken Salazar acusa que AMLO agravó la crisis migratoria en parte por el Tren Maya

En su libro Borderlands, el exdiplomático sostuvoque la reasignación de fondos en México a obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico redujo la capacidad operativa y elevó la presión fronteriza FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Ken Salazar acusó a AMLO de agravar la crisis migratoria en Estados Unidos al permitir, según su versión, una reasignación de recursos en México hacia obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico, en un momento en que el exembajador también planteó una nueva alianza para América del Norte dentro de la próxima revisión del T-MEC.

En ese diagnóstico, citado por “The Denver Post2 a partir del libro “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”, Salazar también sostuvo que la administración de Joe Biden deportó a alrededor de 3.6 millones de migrantes, por encima de los 2 millones expulsados durante el primer mandato de Donald Trump. Al mismo tiempo, afirmó que la frontera no estuvo “abierta”, aunque miles de personas cruzaban cada día y rebasaban la capacidad de las autoridades.

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Salazar, en su revisión de la relación bilateral durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pone atención en la operación fronteriza y en la gestión de los flujos de repatriación. El exdiplomático expresó molestia por la reducción de vuelos de repatriación desde México y por los intentos de mover migrantes lejos de la franja limítrofe.

De acuerdo con Azucena Uresti, esa restricción obedecía al bajo presupuesto que recibía el entonces titular del Instituto Nacional de Migración (INM) Francisco Garduño, quien habría dicho a la embajada de Estados Unidos en México que los recursos fueron reasignados a obras como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico. A partir de ese punto, Salazar concluyó que la falta de coordinación entre ambos gobiernos agravó la dimensión humanitaria y política de la crisis.

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El gobernador de Nuevo León regalará 20 mil cervezas y comida por el Mundial 2026

El gobernador de Nuevo León anunció una campaña promocional al aire libre. Detalla la distribución gratuita de cervezas de las marcas Corona, Michelob y Michelob ZERO en el Parque Fundidora Fan Fest, Parque del Agua y Macroplaza. Los eventos mencionados incluyen conciertos, partidos de fútbol y una caravana. También se hace referencia a la disponibilidad de alimentos.

Samuel García confirmó que Nuevo León regalará 20 mil cervezas y comida durante actividades del Mundial 2026 este domingo 28 y lunes 29 de junio, una medida que el gobierno estatal impulsa tras elevar en días previos la entrega diaria de bebidas de entre 5 mil y 7 mil unidades en espacios de concentración de aficionados.

La distribución gratuita se realizará en tres sedes: Parque Fundidora Fan Fest, Parque del Agua y Macroplaza. El gobernador estatal presentó el anuncio como parte de la celebración para ciudadanos y visitantes que siguen los partidos en la entidad.

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La meta que planteó el mandatario es repartir 20 mil cervezas, luego de que en el Parque del Agua ya se habían entregado entre 5 mil y 7 mil por día. Ese aumento en la capacidad de reparto acompaña las jornadas futboleras programadas para el cierre de junio.

García Sepúlveda informó desde su cuenta oficial en X que la medida surge a partir de una alianza con Grupo Modelo. En su mensaje, agradeció a la empresa cervecera por el apoyo brindado durante estas actividades.

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