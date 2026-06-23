Ken Salazar acusa a AMLO de contribuir a la crisis migratoria en EU tras reasignación de presupuesto a obras como el Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, se presentan en un evento diplomático junto a las banderas de sus países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las propuestas de Ken Salazar para redefinir la política de Estados Unidos y de toda América del Norte surgen en un momento de tensiones crecientes y divisiones sin precedentes, así lo reveló el medio The Denver Post a través de un artículo donde explicó algunos puntos clave del nuevo libro del exembajador de México “Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva”.

El exfiscal general de Colorado expone en este material un diagnóstico extenso sobre las políticas actuales, que de acuerdo con sus opiniones perjudican a familias, comunidades y a la nación misma.

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La obra tiene una fecha de publicación programada para el 28 de julio. Durante sus páginas recorrerá desde sus orígenes familiares en el Valle de San Luis, al sur de Colorado, hasta los sectores más importantes de la política estadounidense.

“Borderlands” es también el mapa propuesto por Salazar para trazar una salida de lo que él considera la “mayor división del país en mi vida”. Culpa al presidente Donald Trump por esta división y denuncia lo que llama el “proyecto de borrado” de Trump: el desmantelamiento de la diversidad, la inclusión y las normas que limitaron a sus predecesores de la era moderna", escribió el medio de comunicación.

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Donald Trump. REUTERS/Evelyn Hockstein

El plan de Salazar: una alianza renovada para América del Norte

El exsenador propone una “Nueva Alianza Americana” entre Estados Unidos, Canadá y México, en el marco de la renovación del T-MEC. Su objetivo es forjar una potencia económica y democrática unificada, capaz de enfrentar desafíos en áreas como comercio, seguridad fronteriza, migración, energía y cambio climático.

La polarización actual amenaza los cimientos democráticos. Critica tanto al actual presidente de EU por criminalizar a los migrantes como a la administración Joe Biden, a la que recrimina no haber actuado con suficiente prontitud ante el aumento de cruces fronterizos ni haber nombrado un “zar” de migración. Aun así, reconoce que emitió una orden ejecutiva sobre restricciones de asilo, después de la cual “el número de cruces empezó a disminuir casi de inmediato”.

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Asimismo, sostiene que este fenómeno se convirtió en el tema central de la campaña presidencial de 2024. El fracaso de la reforma migratoria bipartidista en el Senado, tras la intervención del líder republicano, intensificó el clima de inestabilidad.

“Él necesitaba el caos, el sufrimiento humano, la vulnerabilidad política que creó para el presidente Biden y los demócratas del Congreso”, escribió Salazar.

A pesar de las críticas al sistema actual, aclara en el documento que la frontera no estuvo “abierta”, como afirmaron múltiples políticos. Destaca que el expresidente deportó alrededor de 3.6 millones de migrantes, superando los 2 millones expulsados durante el primer mandato de Trump. Sin embargo, admite que el cruce del sur estaba roto y que miles de personas pasaban a diario, desbordando la capacidad de las autoridades.

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La situación exigía medidas profundas, incluyendo modificaciones a las leyes de asilo. El retraso en las audiencias judiciales y el aumento del flujo migratorio llevaron la crisis a una escala que califica como “una emergencia”. El episodio tuvo consecuencias políticas, pero también “fue una catástrofe humana a escala industrial”.

Ken Salazar y AMLO. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM

Críticas y preocupaciones sobre la relación con AMLO y la frontera

En el análisis de la crisis migratoria, Salazar dedica especial atención a la relación entre Estados Unidos y México durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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Destaca la frustración del expresidente mexicano ante la falta de acciones del gobierno estadounidense para modernizar las instalaciones fronterizas, en contraste con los esfuerzos realizados por la nación mexicana en su propio territorio.

Además, manifiesta su propia molestia ante la reducción en los vuelos de repatriación desde México y los intentos de ese país por reubicar migrantes lejos de la zona limítrofe. De acuerdo con Azucena Uresti, esto era una consecuencia del bajo presupuesto por parte de las autoridades al titular del INM de ese momento, Francisco Garduño, quien aseguró a la embajada de EU en México que los recursos habían sido reasignados a obras como el Tren Maya y Corredor Interoceánico.

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La inquietud se extiende a la gestión estadounidense de la migración. Considera que la respuesta fue insuficiente y que la falta de coordinación con México, sumada a la ausencia de una estrategia clara para enfrentar la situación, agravó la crisis humanitaria y política en la región.

Identidad de Estados Unidos

Salazar defiende que la diversidad, lejos de ser una debilidad, constituye la “superpotencia” de Estados Unidos. Critica las políticas de Trump por atacar esa fortaleza, y reivindica el trabajo realizado desde la secretaría del Interior para diversificar el personal y visibilizar historias de todos los estadounidenses.

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“La dificultad es que hay sectores de cada partido que rechazan puntos particulares de esas propuestas”, observó Robert Preuhs, jefe del departamento de ciencias políticas en la Metropolitan State University de Denver. Considera que la polarización seguirá siendo el contexto dominante en próximas elecciones, y que la migración fue un fuerte incentivo para el voto republicano en 2024.

Por otro lado, el exfiscal insiste en que su propuesta no es una política de identidad, sino una agenda de unidad. Apoya vías de legalización para los “Dreamers” y otros inmigrantes sin papeles, siempre que se establezcan criterios claros y requisitos como la verificación de antecedentes y el aprendizaje del inglés.

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“Vas a tener una economía que se rompe si los deportas”, advierte al referirse a los millones que viven en la sombra. Considera que las deportaciones masivas afectarían a empresas, granjas y familias en todo el país. “Las familias viven con miedo de que los padres sean deportados y los hijos queden atrás”, señala.

El exembajador ha presentado su plan a figuras políticas, centros de pensamiento y empresarios, proponiendo renovar el acuerdo comercial de Norteamérica y reducir tensiones generadas por aranceles. “Es un buen programa para EU, para la seguridad, para la economía”, enfatiza.