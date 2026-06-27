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Licencia menstrual avanza lentamente en México mientras 45% de las mujeres reporta ausencias laborales por dolores

Actualmente, seis estados en México otorgan licencia menstrual

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Mujer adulta sentada en un escritorio con mano sobre el abdomen. Hay una computadora portátil, papeles, una botella de agua y una planta en maceta.
Una mujer con expresión de fatiga o molestia se sienta en su puesto de trabajo y sujeta su abdomen con una mano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de la historia, las mujeres han enfrentado una lucha constante por el reconocimiento de sus derechos y la eliminación de estructuras que perpetúan la desigualdad. Pese a importantes triunfos, la discriminación y las desventajas persisten en ámbitos como la violencia de género, la brecha salarial, la falta de acceso a empleos y educación, y la exclusión en la vida política y social.

La batalla por la equidad ha evolucionado, y hoy una de las demandas más recientes y significativas es el reconocimiento de la licencia menstrual en el entorno laboral. Aunque el tema ha cobrado visibilidad en México en los últimos años, la aprobación de este derecho aún es limitada y se circunscribe a pocos estados, principalmente para trabajadoras del sector público.

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Para profundizar en esta problemática, la maestra en Derecho Sonia Juárez Moreno, académica de la FES Aragón, compartió con UNAM Global su perspectiva sobre el alcance, los requisitos y los desafíos asociados con este proceso en el país.

El dolor menstrual y su impacto en la vida diaria

El dolor menstrual, conocido médicamente como dismenorrea, se origina por las contracciones uterinas durante el ciclo menstrual. Este proceso implica la liberación de prostaglandinas, compuestos químicos que intensifican la actividad del útero, generando molestias cuya intensidad y duración pueden variar considerablemente.

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Se distinguen dos tipos principales: la primaria, que afecta a mujeres jóvenes y no está relacionada con otros problemas de salud, y la secundaria, que suele presentarse en mujeres mayores de 30 años y está vinculada a condiciones como la endometriosis o los fibromas.

Entre el 45% y el 90% de las mujeres experimentan algún grado de dolor menstrual, y una de cada cinco describe molestias tan severas que impactan su desempeño laboral y cotidiano.

Infografía sobre la licencia menstrual en México con cinco mujeres afectadas por dolor, calendario, datos de absentismo laboral y regulación. Incluye mapa y logotipo Infobae.
Los retos y avances de la licencia menstrual en México se presentan en una infografía que ilustra a mujeres afectadas por el dolor y expone datos sobre absentismo laboral y la falta de regulación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A nivel internacional, países como España, Japón, Corea del Sur, Taiwán, Indonesia y Zambia han implementado la licencia menstrual, con el objetivo de permitir que la comunidad femenina se ausente temporalmente del trabajo para recuperarse de los síntomas.

Según Juárez Moreno, este derecho no solo atiende afectaciones, sino también síntomas adicionales como sangrados intensos, fiebre o desmayos, y responde a la necesidad de proteger la salud y el bienestar de las mujeres, especialmente cuando deben compaginarlo con otras responsabilidades familiares.

No obstante, la implementación de este permiso genera debate. Mientras algunos la consideran esencial para garantizar la igualdad, otros temen que pueda derivar en discriminación o estigmatización en el espacio laboral, por lo que el reto es equilibrar el bienestar femenino con la equidad de oportunidades.

El panorama en México: avances y retos

En México, el informe “Menstruación y productividad laboral: el tabú que impacta el resultado del negocio” revela que el 45% de las mujeres se ausentan de su empleo por molestias menstruales. Esta situación tiene un costo económico: al 35% se le descuenta parte de su salario y un 2.4% ha enfrentado despidos por esta causa.

Actualmente, seis estados (Colima, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Nuevo León) otorgan licencia menstrual, pero solo a trabajadoras del sector público con certificado médico. El ámbito privado carece aún de regulación. Juárez Moreno señala que la falta de empatía y la complejidad legislativa explican en parte esta limitación.

Apenas el 5% de las empresas consultadas cuenta con políticas sobre molestias menstruales, aunque las mujeres que trabajan en lugares con estas medidas reportan menor impacto en su productividad. Es necesario de un enfoque integral que incluya educación, sensibilización y flexibilidad laboral, para eliminar tabúes y crear entornos comprensivos.

Actualmente, la participación laboral femenina en México es del 40% y podría llegar a 53% en 2030, según proyecciones. La licencia menstrual no solo es un derecho, sino una medida urgente para reconocer y atender las necesidades biológicas de las mujeres, permitiendo avanzar hacia un mercado laboral realmente inclusivo y equitativo.

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