México

Andrea Escalona habla sobre la posible llegada de Alex Bisogno a La Casa de los Famosos: “Me daría mucho gusto verlo”

La conductora reaccionó a los rumores que colocan al hermano de Daniel Bisogno dentro de un popular programa televisivo y dejó clara su postura ante los medios

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(IG: @alexbbisogno // @andy_escalona)
(IG: @alexbbisogno // @andy_escalona)

Andrea Escalona fue cuestionada por la prensa sobre la posibilidad de que Alex Bisogno pudiera integrarse a un reality show de convivencia, lo que generó una ola de comentarios en el entorno del espectáculo. La conductora respondió con naturalidad y dejó ver su cercanía con la familia Bisogno.

El tema surgió en medio de especulaciones sobre las visitas del conductor a instalaciones televisivas, lo que alimentó versiones sobre una posible participación en el proyecto. La reacción de Escalona llamó la atención por el tono relajado con el que abordó los rumores.

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Durante la conversación, la presentadora también recordó su relación cercana con Daniel Bisogno en el pasado y el trato que ha mantenido con su entorno familiar a lo largo del tiempo.

“Es un tipazo”: Andrea Escalona elogia a Alex Bisogno

(Instagram: @andy_escalona)
(Instagram: @andy_escalona)

Al ser abordada por los reporteros, Andrea Escalona no dudó en expresar afecto hacia Alex Bisogno, a quien describió con palabras positivas y cercanas.

“Ay, yo quiero mucho a Alex B. La verdad es que me cae de variedad, siempre me ha caído de variedad”, comentó entre risas, dejando ver la confianza con la que se refirió a él.

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La conductora agregó que ha notado similitudes entre Alex y su hermano Daniel, destacando su sentido del humor y la dinámica familiar que, según dijo, los ha caracterizado desde siempre. “Se me hace muy gracioso y se me hace que cada vez se está pareciendo más a su hermano”, expresó.

La reacción ante su posible ingreso a un reality

Alex Bisogno
(Fabook Alex Bisogno)

Al ser cuestionada directamente sobre la posibilidad de que Alex Bisnogo entre a La Casa de los Famosos, Escalona respondió:

“Ay, pues estaría padre… ¿quién va a caer? Ustedes que están más entendidos, ¿saben nombres o no?”, comentó mientras interactuaba con los reporteros presentes.

Aunque no confirmó ni descartó la participación, dejó claro que le daría gusto verlo en cualquier proyecto profesional. “Me daría mucho gusto, lo que sea que le haga, que haga Alex”, añadió.

Cercanía, recuerdos y buenos deseos para la familia Bisogno

Alex Bisogno rompió el silencio sobre su salida del programa Al Extremo.
Alex Bisogno rompió el silencio sobre su salida del programa Al Extremo. (Al Extremo / YouTube)

En otro momento de la charla, la conductora recordó que ha coincidido con Alex Bisogno en distintas ocasiones fuera del ámbito laboral, lo que ha reforzado su percepción positiva sobre él.

“Me lo he encontrado en varios lugares y siempre muy bien, mi Alex”, señaló, destacando el trato cordial que ha mantenido con él.

Finalmente, Escalona envió un mensaje de apoyo general a la familia, asegurando que le alegra verlos bien tanto en lo personal como en lo profesional. “Le mando un beso a Alex y me da gusto que le vaya bien en todos los ámbitos”, concluyó.

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