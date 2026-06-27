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San Luis: João Pedro, bicampeón de goleo en la Liga Mx, se perderá el Apertura 2026 por lesión

El Atlético no contará con la estrella brasileña dado que será intervenido quirúrgicamente por una lesión en la rodilla derecha

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El brasileño sufrió una lesión en la rodilla derecha. (Ilustración: Jovani Pérez)
El brasileño sufrió una lesión en la rodilla derecha. (Ilustración: Jovani Pérez)

João Pedro Junqueira de Jesús, delantero brasileño que milita en el Atlético de San Luis y es el actual bicampeón de goleo en la Liga MX, lamentablemente se perderá el torneo Apertura 2026 debido a una lesión de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha.

La lesión de João Pedro ocurrió durante el partido de preparación del equipo sanluisino frente a los Gallos de Querétaro, realizado en el Centro Deportivo La Loma. De acuerdo al reporte médico, el carioca será intervenido quirúrgicamente y reservan el tiempo de rehabilitación, ya que eso dependerá de su evolución.

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El nombre de João Pedro aumentó en el Futbol Mexicano por convertirse en el principal referente ofensivo del Atlético San Luis, tanto que logró ser el máximo anotador de los certámenes: Apertura 2025 y Clausura 2026 con 12 dianas y 14 tantos, respectivamente.

Además, se le apuntan a João Pedro otros dos goles dentro de la Leagues Cup y con 28 goles desde su llegada al club potosino, el ariete sudamericano es uno de los mejores anotadores históricos que ha tenido San Luis, quedando a tres de igualar a Germán Bertérame, quien anidó en 31 ocasiones.

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Joao Pedro no verá actividad en el torneo Apertura 2026 con San Luis. REUTERS/Eloisa Sanchez
Joao Pedro no verá actividad en el torneo Apertura 2026 con San Luis. REUTERS/Eloisa Sanchez

João Pedro Junqueira de Jesús llegó al Atlético San Luis en el torneo Apertura 2025. En esa campaña compartió el título de goleo con el mexicano Armando González y el portugués João Paulo Dias con 12 anotaciones.

Mientras que, en el Clausura 2026, se consagró como el máximo romperredes de la Liga Mx al marcar 14 veces. Ahora, en el Apertura 2026 tenía la ilusión de buscar el tricampeonato, sin embargo, la lesión en la rodilla derecha lo ausentará de las canchas durante varios meses.

¿Cuánto tarda una lesión de ligamento cruzado?

Joao Pedro fue la figura del partido con un golazo a las Águilas. (Imagen)
Joao Pedro fue la figura del partido con un golazo a las Águilas. (Imagen)

Una lesión de ligamento cruzado anterior es una de las más comunes en rodilla, suele requerir entre 6 y 9 meses de recuperación si se realiza cirugía y rehabilitación adecuada.

En casos menos graves o con tratamiento conservador, el tiempo puede variar, pero el retorno a actividades deportivas suele ser tras 6 meses, aunque depende del tipo de deporte, la gravedad de la lesión y la evolución individual del paciente.

En deportistas profesionales, la recuperación se monitorea con estudios de fuerza, estabilidad y función antes de autorizar el regreso a la competencia.

El diagnóstico médico del Atlético San Luis indica que João Pedro sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El club confirmó que será sometido a una intervención quirúrgica en las próximas horas y su lapso de recuperación estará sujeta a evolución.

Esto significa que el brasileño no podrá participar en ningún partido de los potosinos en el torneo Apertura 2026 y su regreso a las canchas podría darse hasta el campeonato Clausura 2027, en el cual buscará su revancha tras quedar fuera de la próxima competencia nacional.

¿Quién podría reemplazar a João Pedro?

Joao Pedro le anotó al Club América como visitante. REUTERS/Eloisa Sanchez
Joao Pedro le anotó al Club América como visitante. REUTERS/Eloisa Sanchez

Atlético de San Luis podría paliar la baja de João Pedro con el español Rafael Llorente. El futbolista es formado en las fuerzas básicas del Atlético de Madrid y El club mexicano anunció su fichaje esta semana en redes sociales.

Ante la lesión del brasileño, el Atlético San Luis utilizaría la plaza de extranjero disponible para registrar a Rafael Llorente y contar con él durante el Apertura 2026. El atacante reforzará a los rojiblancos después de jugar en el Real Madrid Castilla, Gimnástica Segoviana, Cádiz B, Linares Deportivo y Alcorcón.

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