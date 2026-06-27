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Enrique Meza desborda elogios para Gilberto Mora tras su participación en el Mundial 2026: “Parece de 35 años”

El exdirector técnico resaltó el equilibrio entre generaciones y la consistencia del grupo bajo la dirección de Javier Aguirre durante la fase inicial

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El jugador de los Xolos de Tijuana tuvo un buen rendimiento en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. (AP Foto/Esteban Félix)
El jugador de los Xolos de Tijuana tuvo un buen rendimiento en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo. (AP Foto/Esteban Félix)

La Selección Mexicana continúa recibiendo elogios gracias a la ronda perfecta que tuvo en la Fase de Grupos. Sin embargo, para Enrique Meza, ex entrenador del equipo nacional, Gilberto Mora se ha destacado por su arranque en el Mundial 2026 y por el nivel que mostró pese a su juventud.

El ex técnico señaló que el equipo logró paso perfecto en la fase de grupos y que además no recibió gol en el inicio del torneo, una hazaña que no se había hecho en toda la historia del equipo azteca en las participaciones que ha tenido en la justa mundialista.

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También destacó la mezcla de jugadores veteranos, maduros y jóvenes dentro del plantel que dirige Javier Aguirre, situación que para él ha sido una combinación tan correcta que se ve reflejada en los resultados.

La Selección Mexicana hizo historia al sumarse al grupo de equipos que completaron todos sus partidos de la fase de grupos con triunfo. A partir de ese desempeño, Meza habló sobre lo que observó del conjunto nacional.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Czech Republic v Mexico - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - June 24, 2026 Mexico's Gilberto Mora, Israel Reyes, Roberto Alvarado, Luis Romo and Guillermo Martinez REUTERS/Annegret Hilse
El equipo del Vasco Aguirre ha sacado los resultados sin ser tan vistoso en su juego. REUTERS/Annegret Hilse (REUTERS)

‘Morita’: el mejor de la cancha

En entrevista, el ex entrenador dijo que le gustó, en términos generales, lo que mostró el equipo mexicano en la competencia. Según sus declaraciones, valoró tanto el funcionamiento colectivo como la capacidad del equipo para mantener la posesión de la pelota.

“Estoy muy contento por el desempeño de la selección nacional porque por primera vez en la historia sacamos todos los puntos, además no nos han hecho gol. Jugadores veteranos, jugadores maduros y jóvenes muy talentosos. La participación colectiva ha sido fundamental... no darle la pelota al rival es importantísimo”.

Otro de los temas que abordó Enrique Meza fue el desempeño de Mora. El ex entrenador consideró que, por su forma de jugar, el futbolista de 17 años muestra condiciones propias de un jugador con mucha más experiencia.

“Parece que tuviera 35 años por su forma de jugar”, dijo sobre el joven mexicano.

Meza dirigió a la Selección Mexicana en 2000, pero salió en 2001 sin completar el ciclo. Después, Aguirre asumió su primera etapa como seleccionador y consiguió la clasificación al Mundial de 2002.

El extécnico confía en que esta selección puede trascender. (REUTERS/Eloisa Sanchez)
El extécnico confía en que esta selección puede trascender. (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El jugador que confía en conquistar el Mundial

La Selección Mexicana consolidó una fase de grupos perfecta en el Mundial 2026 tras derrotar 3-0 a Chequia, asegurando el liderato absoluto del Grupo A con nueve puntos de nueve posibles. Bajo la dirección técnica de Javier Aguirre, el combinado tricolor ha mostrado una gran solidez y disciplina táctica tanto en la defensa como en el ataque, sumando victorias previas ante Sudáfrica (2-0) y Corea del Sur (1-0), lo que ha despertado una inmensa ilusión en la afición local.

En el marco de este gran desempeño, las declaraciones del joven mediocampista de 17 años, Gilberto Mora, han acaparado la atención de los medios de comunicación tras arrancar como titular en el Estadio Ciudad de México.

Al finalizar el encuentro ante los europeos, el futbolista de los Xolos de Tijuana expresó con firmeza en la zona mixta que “México está para ser campeón”, una postura que ya defendía abiertamente desde antes del inicio de la justa mundialista apelando a las ventajas de jugar en casa.

Con el plantel motivado y una atmósfera de plena confianza, la escuadra nacional ya se enfoca en la ronda de los dieciseisavos de final, instancia en la que buscará mantener el paso perfecto. El próximo compromiso del Tricolor está programado para el martes 30 de junio en el mismo escenario capitalino, donde figuras emergentes como Mora y el resto de los seleccionados intentarán seguir avanzando en las rondas de eliminación directa para acercarse a una actuación histórica.

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