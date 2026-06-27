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Ataque armado en Culiacán deja un repartidor muerto durante una fiesta familiar

El crimen se registró el viernes 26 de junio de 2026 y ocurrió durante una jornada en la que se reportaron ataques simultáneos en diferentes puntos de la ciudad

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Primer plano de una cinta amarilla que dice "PELIGRO: NO PASAR" y "CINTA DE PRECAUCIÓN", con policías mexicanos desenfocados detrás.
Agentes de policía mexicanos se observan detrás de una cinta de precaución que indica un área restringida, en un día histórico para el país al registrar el menor número de homicidios en una década. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Héctor Javier, un repartidor de tortillas de 30 años, murió baleado el viernes 26 de junio de 2026 en el interior de una vivienda del fraccionamiento Antonio Nakayama, al surponiente de Culiacán, mientras festejaba el cumpleaños de su padre con familiares.

Según los primeros reportes, el ataque ocurrió a las 17:15 horas en la intersección de la calle Francisco Luis Urquiza con la avenida Cruz Medina, en un sector ubicado entre los fraccionamientos Finisterra y Barrancos, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa.

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El ataque en plena reunión familiar

Un grupo de sujetos armados llegó al domicilio donde se realizaba la celebración. Los agresores dispararon en repetidas ocasiones contra la víctima antes de huir del lugar.

La reunión familiar se convirtió así en escena de un crimen. Los presentes en el festejo fueron testigos del ataque sin que mediara ningún aviso previo, según los primeros reportes.

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La respuesta de las autoridades

El reporte al número de emergencias 911 movilizó a elementos de los tres niveles de gobierno. Las corporaciones de seguridad acordonaron el perímetro y resguardaron la escena para preservar las evidencias.

Cinta policial amarilla acordonando una escena de crimen nocturna con un cuerpo cubierto, una pistola en el suelo mojado y luces de emergencia.
Agentes de la policía trabajan en la escena de un homicidio donde un cuerpo cubierto y un arma de fuego yacen en el suelo mojado, delimitada por cinta policial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los peritos de la Fiscalía General del Estado llegaron al lugar para llevar a cabo las diligencias periciales. El personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento del cuerpo para su traslado y la práctica de los estudios de ley.

Sin detenidos ni móvil confirmado

Hasta la noche del viernes, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas en relación con el crimen. Tampoco se dio a conocer el posible móvil del ataque.

La SSP no precisó si la víctima tenía algún antecedente que pudiera orientar la investigación. El caso quedó abierto y en proceso de integración de carpeta por parte de la Fiscalía.

Sin embargo, las autoridades no han anunciado cuándo ofrecerán novedades sobre el caso. Por el momento, la investigación permanece abierta y sin avances públicos confirmados.

Primer plano de cinta amarilla "PROHIBIDO EL PASO" en una calle mojada de una ciudad guatemalteca al anochecer, con dos coches de policía con luces intermitentes en el fondo.
Una calle mojada en una ciudad de Guatemala aparece acordonada con cinta de "Prohibido el Paso" y presencia de vehículos policiales con luces encendidas al anochecer, tras un incidente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un viernes de violencia en Culiacán

El asesinato del repartidor coincidió con una tarde marcada por la violencia en Culiacán. Durante el viernes 26 de junio, se registraron ataques armados en diversos puntos de la ciudad, según los reportes oficiales y medios locales.

De acuerdo con el medio Debate, las agresiones comenzaron alrededor de las 16:20 y se extendieron a lo largo de al menos seis sectores, incluidos Mirador, Villas del Real, Nakayama y Morelos. Los incidentes dejaron siete personas heridas y al menos cuatro fallecidos, lo que reflejó la magnitud de la jornada violenta.

El fraccionamiento Finisterra, escenario del homicidio de Héctor Javier, también apareció entre los lugares afectados por la ola de ataques. La simultaneidad de los hechos generó incertidumbre y movilización de las corporaciones de seguridad en distintas partes de la ciudad.

El perfil de la víctima

Héctor Javier se ganaba la vida con el reparto de tortillas, un oficio de rutina diaria en los barrios de Culiacán. Su muerte en medio de una reunión familiar subraya la condición de vulnerabilidad de los civiles ante la violencia armada que persiste en la capital sinaloense.

Cinta amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en negro cruzando una superficie de asfalto gris, delimitando un área.
Cinta de precaución amarilla con la palabra 'PRECAUCIÓN' en letras negras delimita una zona acordonada sobre asfalto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El hombre tenía 30 años al momento de su muerte. Su identificación fue extraoficial en los primeros reportes, por lo que las autoridades no confirmaron de inmediato su nombre completo.

Lo que sigue en la investigación

La Fiscalía General del Estado tiene a su cargo la integración de la carpeta de investigación por el homicidio. Los estudios forenses sobre el cuerpo de la víctima forman parte del proceso para determinar las circunstancias exactas del ataque.

La ausencia de detenidos y la falta de un móvil establecido dejan la investigación en sus primeras etapas. Las autoridades no ofrecieron un plazo ni una línea de investigación pública al cierre de la jornada del viernes 26 de junio.

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