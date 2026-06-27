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México inicia participación en la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín en Suiza

México tuvo actividad en la primera jornada de la Copa Mundial de Gimnasia de Trampolín, certamen que reúne a algunos de los mejores especialistas de la disciplina en Suiza

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La selección mexicana de gimnasia de trampolín comenzó su participación en la Copa Mundial de Arosa, Suiza, con Donovan Guevara como el único representante nacional que logró avanzar a las semifinales de la prueba individual varonil.

El certamen, que concluirá este 27 de junio, forma parte de la preparación del equipo rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, programados para julio.

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El jalisciense obtuvo una puntuación de 58.72, con la que se ubicó en el lugar 24 entre 57 competidores, resultado que le permitió asegurar su lugar en la siguiente ronda, donde buscará avanzar a la final.

México continúa su preparación rumbo a Santo Domingo 2026

Además de su participación individual, Donovan Guevara hizo pareja con David Carballo en la prueba de sincronizado varonil, donde finalizaron en el puesto 11, quedando fuera de la final, reservada para las ocho mejores duplas.

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En la rama femenil, Dafne Navarro y Patricia Núñez también concluyeron en la posición 11 del sincronizado, resultado que igualmente las dejó sin posibilidades de disputar las medallas.

En las pruebas individuales, Navarro terminó en el lugar 21 con una puntuación de 53.93, mientras que Patricia Núñez ocupó la posición 43 tras registrar 29.17.

La participación de los cuatro gimnastas mexicanos en la Copa Mundial de Suiza forma parte de su preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, uno de los principales compromisos internacionales del calendario.

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