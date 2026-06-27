México

Capturan a Eduardo Pérez Tueme por una orden de aprehensión en Coahuila, fue vinculado sentimentalmente con Sandra Cuevas

Agentes de investigación lo detuvieron en la alcaldía Benito Juárez y posteriormente fue entregado a autoridades coahuilenses para su traslado a un centro penitenciario en Torreón; no se ha informado el delito que motivó su captura

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La detención de Eduardo Pérez Tueme fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX. (Imagen con fines ilustrativos | Infobae México)
La detención de Eduardo Pérez Tueme fue ejecutada por elementos de la Policía de Investigación de la FGJCDMX. (Imagen con fines ilustrativos | Infobae México)

Eduardo Pérez Tueme fue detenido en la Ciudad de México en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila, de acuerdo con información del Registro Nacional de Detenciones.

Los registros oficiales señalan que la captura ocurrió el jueves 25 de junio a las 20:00 horas en la colonia Portales, alcaldía Benito Juárez. La detención fue realizada por elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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Según la ficha oficial, el operativo se llevó a cabo sobre la calle Canarias, entre Víctor Hugo y Avenida Presidentes. Tras su aprehensión, Pérez Tueme fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía capitalina ubicadas en la colonia Doctores, donde quedó a disposición de la autoridad correspondiente para formalizar su entrega a autoridades de Coahuila.

La información del Registro Nacional de Detenciones indica que posteriormente sería trasladado a Torreón para ser ingresado a un centro penitenciario de esa entidad, donde enfrentará el proceso judicial relacionado con la orden de captura que derivó en su detención.

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Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente cuál es el delito por el que era requerido ni los detalles de la causa penal iniciada en su contra.

El nombre de Eduardo Pérez Tueme cobró notoriedad pública en días recientes debido a que fue relacionado sentimentalmente con la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, luego de aparecer junto a ella en diversas publicaciones difundidas en redes sociales por la propia exedil, de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez.

(Crédito: X |@c4jimenez)
(Crédito: X |@c4jimenez)

Sin embargo, no existe información oficial que vincule a la exfuncionaria con la investigación o el proceso judicial que enfrenta Pérez Tueme. Tampoco se ha informado si la detención guarda relación con actividades desarrolladas en la Ciudad de México o exclusivamente con hechos investigados por autoridades de Coahuila.

Hasta la publicación de esta nota informativa, ni la Fiscalía General del Estado de Coahuila ni Sandra Cuevas habían emitido un posicionamiento público sobre la detención o la situación jurídica del detenido.

Las detenciones que han alcanzado a hombres relacionados públicamente con Sandra Cuevas

La captura de Eduardo Pérez Tueme ocurre después de otros casos que también colocaron bajo escrutinio a personas vinculadas públicamente con Sandra Cuevas. En los últimos años, distintos hombres relacionados con la exalcaldesa han enfrentado investigaciones o detenciones por presuntos delitos.

Entre ellos se encuentra Alejandro Gilmare Mendoza, alias “El Choko”, señalado por autoridades como presunto líder de la organización “La Chokiza” y detenido en 2025 en un operativo federal. Diversos reportes periodísticos documentaron su cercanía con Cuevas y la presencia de ambos en actividades públicas.

Otro caso es el de Óscar Giovanni Mata, alias “El Topo”, exdirector territorial en la alcaldía Cuauhtémoc durante la administración de Cuevas. El exfuncionario fue detenido por autoridades capitalinas y señalado como presunto integrante de La Unión Tepito.

La detención de Pérez Tueme agrega un nuevo episodio a una cadena de casos que han generado atención pública debido a la cercanía que estas personas mantuviero con la exalcaldesa.

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