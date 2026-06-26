México y España hacen las paces: Sheinbaum y Felipe VI acuerdan fortalecer la relación bilateral

Claudia Sheinbaum y el rey de España en Palacio Nacional. (Foto: Presidencia)

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reafirmó a través de un mensaje en redes sociales el tema central de la reunión con el rey de España, Felipe VI, con quien conversó sobre la relevancia de los pueblos originarios, así lo anunció en una publicación:

“En Palacio Nacional, tuvimos una cordial reunión con el rey de España, Felipe VI. Conversamos sobre la importancia de los pueblos originarios a lo largo de la historia y de los vínculos entre México y España. Coincidimos en fortalecer la relación bilateral en beneficio de nuestras naciones”.

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El breve texto de la mandataria deja ver que la solicitud de “perdón” realizada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador hacia el monarca español y el papa Francisco, quedó de lado; luego de que este acto tensara la relación entre ambas naciones por 7 años.

Un acercamiento que marca una nueva etapa de comunicación bilateral

Previo a la reunión de este 25 de junio, Sheinbaum aseguró que el acercamiento con el rey de España significaría una nueva etapa en la comunicación de ambos países, aunque este solo duró alrededor de una hora 20 minutos.

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