México

Eugenio Derbez revela cómo sería la nueva Familia P. Luche y genera expectativa sobre el regreso de la serie

Derbez confirmó que busca recuperar los derechos de Televisa para lanzar una nueva versión de La Familia P. Luche, aunque confesó que las negociaciones con la televisora aún no avanzan como esperaba

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Eugenio Derbez plantea un posible regreso de 'La Familia P. Luche' en una versión renovada y menos exagerada
Eugenio Derbez plantea un posible regreso de 'La Familia P. Luche' en una versión renovada y menos exagerada

Eugenio Derbez dice que le gustaría regresar con una nueva versión de “La Familia P. Luche”, aunque con cambios para hacerla menos exagerada, según un video que publicó en YouTube donde respondió preguntas de sus seguidores.

El comediante aclara que el proyecto todavía no se concreta porque no hay un acuerdo con Televisa para recuperar los derechos de la serie. “Hemos estado en pláticas con Televisa, pero no ha habido mucho avance”, señala.

Derbez explica que su idea es hacer una película o una serie más corta con un estilo “más aterrizado” para conectar con gente que no conoce el humor del programa original. “Sí, tengo ganas de hacer un poquito más de la familia P. Luche”, comenta, y agrega: “Me gustaría hacerle una versión de peluche un poquito más aterrizada”.

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Al hablar del origen del tono de la serie, recuerda que la intención era que pareciera una caricatura animada hecha con personas reales, por lo que usaban colores llamativos, gráficos y actuaciones exageradas.

Eugenio Derbez abordó con humor la aparición del video, desatando carcajadas entre su equipo y seguidores.
El comediante admite que actualmente no hay acuerdo con Televisa para recuperar los derechos de la exitosa serie de comedia (X/@EugenioDerbez)

En el mismo video, el productor comparte anécdotas de las grabaciones y afirma que casi todo el elenco llegaba con los libretos estudiados, excepto Consuelo Duval. “La única que siempre llegaba sin estudiar y sin leerlos era Consuelo”, cuenta, y recuerda que en una ocasión ella entendió un chiste hasta la tercera toma y se soltó a reír en plena grabación.

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La posibilidad de un regreso desata comentarios entre seguidores de Derbez, con mensajes en los que piden una película o una nueva temporada para darle un cierre a la historia.

“Siiiiii queremos película, serie lo que sea, pero si necesita un cierre”, “Mi serie favorita, regresen plisssssss nos encanta tal cual era”, “Me sé todas las frases de la serie ,otra temporada por favor!! Nos harías muy feliz a nosotros los fans de esa familia” y “Queremos volver a verlos. Me ponían feliz, me mantenían riendo todo el programa, los felicito”, son algunos comentarios al respecto.

Derbez analiza la opción de crear una película o una serie más corta para atraer a una audiencia que no conoce el programa original (Reuters)
Derbez analiza la opción de crear una película o una serie más corta para atraer a una audiencia que no conoce el programa original (Reuters)

Un referente de la comedia televisiva contemporánea

La Familia P. Luche es una de las series de comedia mexicanas más emblemáticas y exitosas de la televisión nacional. Surgió a finales de los años noventa como un sketch dentro del programa “Derbez en Cuando”, idea original de Eugenio Derbez, quien además protagoniza la serie junto a Consuelo Duval.

El concepto nació cuando el personal de vestuario de Televisa le propuso a Derbez atuendos hechos de peluche para grabar los sketches. El resultado fue tan llamativo que decidieron vestir a todos los personajes de la familia con ese material, lo que les dio una identidad visual única y el nombre definitivo de la serie.

La aceptación del público fue inmediata, lo que llevó a que los sketches evolucionaran hasta convertirse en una serie semanal independiente a partir de 2002, primero dentro de “XHDRBZ” y después como programa propio en el Canal de las Estrellas de Televisa.

El anuncio de un posible regreso de 'La Familia P. Luche' genera expectativa entre seguidores, quienes piden una película o un cierre definitivo para la historia (Foto: Televisa)
El anuncio de un posible regreso de 'La Familia P. Luche' genera expectativa entre seguidores, quienes piden una película o un cierre definitivo para la historia (Foto: Televisa)

La trama se ubica en la ficticia Ciudad Peluche y gira en torno a una familia disfuncional: Ludovico, Federica, Bibi, Junior, Ludoviquito y la sirvienta Excelsa. La serie destaca por un humor absurdo y situaciones cotidianas llevadas al extremo, con guiños a la cultura mexicana y referencias a problemáticas familiares.

La Familia P. Luche se transmitió de 2002 a 2012 en tres temporadas, sumando cerca de 80 episodios. El éxito se explica por varios factores: la originalidad visual, la identificación del público con las situaciones familiares, el humor característico de Derbez, y un elenco sólido donde destacan Regina Blandón, Luis Manuel Ávila, José Miguel Pérez y Bárbara Torres.

Además, muchos episodios están basados en experiencias reales de los escritores y del propio Derbez, lo que aportó autenticidad y cercanía.

Familia P. Luche
El origen del estilo visual de la serie fue inspirado en caricaturas animadas, con colores llamativos y actuaciones expresivas (Foto: Las Estrellas)

El programa se mantiene vigente con repeticiones y plataformas digitales, y sigue generando alta audiencia y nostalgia entre diversas generaciones. Hoy, La Familia P. Luche es referente obligado en la historia de la comedia televisiva mexicana, con personajes y frases que han trascendido a la cultura popular.

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