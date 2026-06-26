México

Dónde ver Las dos Fridas: una de las obras más representativas del arte mexicano y que tiene exhibición especial para apreciar a solas

La muestra que incluye la pintura reúne 116 piezas de 57 artistas mexicanos. El museo está ubicado en Paseo de la Reforma y Gandhi; entrada sin costo con credencial de estudiante, profesor o INAPAM

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Pintura con dos figuras femeninas sentadas y tomadas de la mano, ambas con corazones expuestos, exhibida en sala oscura con público
Visitantes observan la pintura Las Dos Fridas de Frida Kahlo, que ilustra dos figuras femeninas sentadas con sus corazones visibles, en una galería de arte.

Las dos Fridas, la pintura más icónica de Frida Kahlo, se puede ver en la Sala B del Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México en un espacio diseñado específicamente para contemplarla a solas, mientras que en Londres el Tate Modern inauguró una muestra que ya batió récords de venta anticipada.

La obra está disponible en el MAM desde el 5 de junio de 2026 como parte de la exposición La colección. Redes y trayectorias del arte mexicano, 1910-1950, una muestra que reúne 116 piezas de 57 artistas del país y permanecerá abierta hasta 2027.

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Qué significa la pintura y por qué es tan relevante

Cinco hombres instalan un cuadro grande con marco gris de una obra tipo Las Dos Fridas en una pared gris oscura de una galería
Personal de la Mirada Fine Art Gallery instala una pintura de dos figuras femeninas con corazones expuestos, similar a la obra "Las Dos Fridas", en una sala de exhibición.

Kahlo pintó la obra en 1939 para la Exposición Internacional del Surrealismo. En el cuadro aparece duplicada: una figura viste un traje tradicional mexicano y la otra, un vestido blanco de inspiración europea. Ambas están unidas por una vena que conecta sus corazones expuestos.

Según la explicación presentada en la muestra del MAM, la obra representa los dos orígenes de la artista —el mexicano y el europeo— y explora temas como la identidad, la memoria y el dolor emocional. La pintura también desafía las convenciones de la época al mostrar venas, órganos y sangre a la vista.

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La imagen remite además a Xólotl, figura de la mitología mexica asociada con los gemelos y el desdoblamiento. Las dos figuras permanecen unidas mientras enfrentan una tormenta, metáfora de los conflictos internos que atravesaba Kahlo en ese momento.

Dónde ver la obra original en Ciudad de México

Cuatro personas con chalecos y guantes mueven una pintura de "Las dos Fridas" con un marco oscuro sobre un patín en una sala de galería de paredes azules. Otro cuadro cuelga en la pared
Personal de la galería traslada la obra "Las dos Fridas" de Frida Kahlo para su montaje en una exposición de arte. (Museo de Arte Moderno X)

Las dos Fridas se exhibe en la Sala B del Museo de Arte Moderno (MAM), en Paseo de la Reforma y Gandhi s/n, Bosque de Chapultepec, en un espacio diseñado específicamente para que cada visitante pueda contemplarla a solas. La pintura ingresó al acervo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) en 1947 y es considerada el corazón de la colección permanente del museo.

El recorrido está organizado en seis intersecciones temáticas —sin orden cronológico— e incluye pinturas, esculturas, fotografías, bocetos, revistas y documentos históricos. Junto a Las dos Fridas, la muestra presenta trabajos de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, Remedios Varo, Rufino Tamayo, Olga Costa, Lola Álvarez Bravo, María Izquierdo y Juan O’Gorman, entre otros.

Los datos prácticos para la visita:

Horario: martes a domingo, de 10:15 a 17:45 horas

Costo: $95; entrada gratuita los domingos y con credencial vigente de estudiante, profesor o INAPAM

Boletos: únicamente en taquilla, con pago en efectivo o tarjeta

La exhibición privada en Londres que batió récords

Hombre con gorra, chaleco y guantes negros mueve un gran cuadro enmarcado que representa a una mujer con un corazón expuesto y tijeras
Un técnico de arte manipula una obra enmarcada de Frida Kahlo para su preparación en una exhibición.

A más de 9,000 kilómetros de distancia, el Tate Modern de Londres inauguró el 25 de junio de 2026 la exposición Frida: The Making of an Icon, organizada en colaboración con el Museum of Fine Arts de Houston. La muestra vendió más de 41,000 boletos antes de su apertura, la cifra más alta en la historia del museo británico, por encima del récord anterior de 32,000 entradas que tenía la muestra de David Hockney en 2017.

La exposición reúne más de 250 obras: pinturas, fotografías y objetos personales, con más de 30 cuadros de Kahlo —entre ellos Autorretrato con vestido de terciopelo (1926) y Autorretrato con el cabello suelto (1938)— junto a piezas de sus contemporáneos y artistas de generaciones posteriores que ella inspiró.

Para quienes deseen una experiencia privada, el Tate ofrece vistas exclusivas para miembros con el London Private View Pass en estas fechas, de 18:45 a 21:30 horas:

25 de junio de 2026

27 de julio de 2026

26 de agosto de 2026

23 de septiembre de 2026

Frida: The Making of an Icon permanecerá abierta hasta el 3 de enero de 2027.

Videomapping nocturno gratuito en CDMX

Cuatro hombres mueven un gran cuadro enmarcado que representa la obra "Las Dos Fridas", en el interior de un edificio con paneles de madera y cristal
Trabajadores especializados en arte mueven la pintura "Las Dos Fridas" de Frida Kahlo, preparándola para una exhibición en una galería.

Quienes prefieran una experiencia al aire libre tienen otra opción en la capital mexicana. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (SCCDMX) instaló un espectáculo de videomapping en el Jardín Flotante Tlallipan, el corredor peatonal elevado de 1.8 kilómetros construido sobre las vías de la Línea 2 del Metro, entre las estaciones Pino Suárez y Chabacano.

Las funciones se realizan todos los días a las 19:30 horas y el acceso es completamente gratuito. El espectáculo se divide en tres piezas audiovisuales; la segunda, titulada “Me pinto, luego existo”, es un homenaje a Kahlo que recorre momentos de su vida e incluye Las dos Fridas entre las obras proyectadas.

Las funciones estarán disponibles durante dos semanas a partir de la inauguración del Mundial de Fútbol 2026, según informó la SCCDMX.

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