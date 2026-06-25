Bellakath responde a los productores de La Más Draga y señala explotación de las participantes 

Bellakath fue jueza en la septima temporada de LMD (Ocesa)

La participación de Bellakath en La Más Draga desató una nueva polémica luego de que productores del reality la describieran como “insoportable” y como “un dolor de cabeza” por actitudes que, según ellos, habrían ocurrido durante una grabación y habrían quedado reflejadas en un episodio de la séptima temporada.

La controversia surgió después del estreno de la segunda temporada de Solo las más 2 en YouTube el pasado 16 de junio de 2026. La competencia durará ocho semanas, por lo que su cierre se perfila para mediados de agosto.

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Carlo Villarreal y Bruno Álvarez, productores de La Más Draga, hablaron sobre la cantante en el pódcast Niñas Bien. Ambos se refirieron a la actitud de la intérprete de “Gatita”, quien apareció como invitada en uno de los capítulos de la séptima temporada del programa.

Bellakath fue invitada especial. Foto: X/@Lamasdraga.

Villarreal lanzó la crítica más directa al decir: “Lo voy a decir a cámara, me vale ver**. Bellakath. Insoportable, yo no me lo esperaba”. El productor no precisó qué hechos concretos motivaron ese señalamiento, pero sostuvo que varias "exigencias" de la reggaetonera habrían quedado plasmadas en el cuarto capítulo de esa temporada.

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En esa misma conversación, el productor también afirmó: “Bellakath fue un dolor de hue...os”. Además, comparó su comportamiento con el de Belinda y Kenia Os, a quienes describió como artistas “mucho más relajadas”.

La acusación central contra la cantante es esa: productores del reality sostienen que su paso por el foro habría estado marcado por exigencias y actitudes que consideraron problemáticas.

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Bellakath le contesta a Burno y Carlo y los acusa de explotar a las dragas de la competencia

La reggaetonera aseguró que el programa explota a las artistas que participan. REUTERS/Ronda Churchill

Luego de que se viralizaran las declaraciones de los productores, la reggaetonera no dudó en responder y utilizó sus redes sociales para expresar su molestia. Además de defenderse sobre las supuestas exigencias, Bellakath también aseguró que las participantes son “explotadas” por los productores:

“¿Qué exigencias? ¿Se le pidió eso al programa de La Más Draga? Mejor, neta, deberían dejar de ver ese programa como lo máximo cuando explotan a las dragas dos semanas seguidas grabando ese cochino programa, y además los productores eligen al ganador y te dicen quién quieren que salga. Cuiden a su comunidad, FARSANTES. De mí ni van a hablar mal, ¿qué les pasa?“.

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Además. si bien defendió el arte drag, condenó el supuesto locro que hay con él por parte del show: Escribió: “Ser draga es un arte y ese programa solo lucra con eso. QUÉ ASCO”.

Del mismo modo, la reggaetonera aseguró que no quiso dar malas críticas a las dragas, puesto que ya sería demasiada presión para ellas tomando en cuenta la “explotación” que supuestamente viven por parte de la producción del programa de internet. Así lo aseguró:

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La nueva edición de Solo Las Más 2 promete el mayor estímulo económico otorgado hasta ahora en el universo drag nacional, al ofrecer 1 millón de pesos a la reina que resulte ganadora tras dos meses de competencia (Foto: Instagram/@lamasdraga)

“Aparte, obvio yo no iba a ir a criticar a las dragas, JAMÁS. ¿Qué querían que les dijera, después de que neta en dos semanas las tienen ahí humillándolas, cuando los mismos productores saben quién va a ganar desde que inicia la temporada? Obvio por eso no dije nada ‘iconic’ como criticarlas; al contrario, ellas merecen mucho MÁS QUE UNA CRÍTICA PENDEJA DE UN JURADO MANEJADO POR PRODUCCIÓN".

Finalmente, aclaró, cuáles eran sus exigencias y aprovechó para dejar en claro que no piensa volver a participar en el proyecto:

“Y si mis “exigencias” son ponerme cierto tipo de luz y un lente de cámara, NO ME LLAMEN. Hay más gente que puede ser parte de esa cochinada de programa, y me refiero a los productores".

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