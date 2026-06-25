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Jalisco activa protocolo especial para proteger a niñas, niños y adolescentes durante el Mundial 2026

La medida fue desarrollada con apoyo de Unicef México y contará con agentes especializados en distintos puntos del estado

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Activan en Jalisco protocolo para proteger a menores durante el Mundial 2026 y eventos masivos.
Activan en Jalisco protocolo para proteger a menores durante el Mundial 2026 y eventos masivos.

Ante la llegada de visitantes y la realización de eventos con alta concentración de personas durante el Mundial de Futbol 2026, Jalisco puso en marcha un Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), con el objetivo de fortalecer la atención y protección de este sector de la población.

La herramienta fue desarrollada por el Sistema DIF Jalisco, a través de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), en coordinación con Unicef México. De acuerdo con las autoridades, el mecanismo busca establecer rutas de actuación ante posibles vulneraciones a los derechos de las infancias y adolescencias durante eventos masivos.

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El protocolo contempla la participación de dependencias estatales, sistemas DIF municipales y ayuntamientos, además de una Red de Puntos Focales y Agentes de Protección Infantil (API), quienes estarán encargados de prevenir, detectar y atender situaciones que involucren a menores de edad.

Capacitan a personal para atender posibles riesgos

Como parte de la preparación para la justa deportiva, alrededor de 1,500 personas servidoras públicas de municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y de localidades con alta actividad turística recibieron capacitación en materia de protección infantil y derechos humanos.

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Capacitan a personal en Jalisco.
Capacitan a personal en Jalisco.

La formación busca que los equipos involucrados cuenten con herramientas para responder ante distintos escenarios, desde casos de extravío hasta situaciones relacionadas con la vulneración de derechos.

El protocolo será aplicado en espacios como el Estadio Guadalajara, zonas de Fan Fest y puntos turísticos del estado, entre ellos Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Ribera de Chapala y Cabo Corrientes.

Agentes de Protección Infantil brindarán apoyo durante eventos

Los Agentes de Protección Infantil (API) tendrán presencia en las zonas de mayor concentración de personas. Entre sus funciones estará brindar orientación, primeros auxilios y acompañamiento en casos donde niñas, niños o adolescentes requieran atención.

Parte del personal cuenta con conocimientos de distintos idiomas como inglés, francés, portugués y japonés, además de lenguas originarias como wixárika, tenek y mixteco, con la finalidad de facilitar la comunicación con visitantes nacionales e internacionales.

Entre los casos contemplados dentro del protocolo se encuentran:

  • Extravío o desaparición de niñas, niños y adolescentes
  • Emergencias médicas pediátricas
  • Situaciones relacionadas con consumo de sustancias
  • Trabajo infantil en zonas turísticas o comerciales
  • Trata y explotación sexual comercial infantil
  • Atención a niñez en situación de calle

Pulseras de identificación para facilitar localización de familias

Una de las medidas preventivas implementadas será el uso de pulseras de identificación para menores que ingresen a zonas de concentración masiva.

Pulseras de identificación.
Pulseras de identificación.

En estos dispositivos se registrarán datos como nombre, edad, condiciones de salud relevantes y teléfonos de contacto de madres, padres o personas cuidadoras, con el propósito de agilizar la localización en caso de separación temporal.

Las autoridades señalaron que los primeros minutos posteriores a un reporte son determinantes para ubicar a familiares, por lo que existirá coordinación con el C5 y otras instituciones para activar mecanismos de búsqueda y atención.

Espacios de apoyo estarán disponibles durante el Mundial

Los equipos de protección podrán ser ubicados en las llamadas Sonritecas, espacios móviles que ofrecerán actividades, hidratación y atención a niñas, niños y adolescentes.

Estos puntos estarán instalados principalmente en zonas como el Fan Fest, el Centro Histórico de Guadalajara, Plaza de las Américas y los alrededores del estadio durante los días de partido.

Con esta estrategia, Jalisco busca establecer medidas de prevención y respuesta para atender posibles situaciones de riesgo durante el Mundial 2026, con la participación coordinada de autoridades, personal capacitado y familias.

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