Tras la goleada a Chequia, Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana: “Gracias por darnos tantas alegrías”

La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana por el triunfo ante Chequia.

Luego de que esta noche la Selección Mexicana se llevará el triunfo ante República Checa, en un partido donde el marcador quedó 3-0, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo felicitó a los jugadores a través de sus redes sociales:

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”.

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Así fue el partido que colocó a México como líder del Grupo A

En una noche lluviosa, este 24 de junio, la Selección Mexicana cerró la fase de grupos del Mundial 2026 con algo que nunca había logrado: nueve puntos, tres victorias, cero goles en contra. El 3-0 ante República Checa en el Estadio Azteca coloca al equipo de Javier Aguirre como líder absoluto del Grupo A.

La defensa completó los tres partidos sin recibir gol, una marca sin precedente para México en una Copa del Mundo. El ingreso de Guillermo Ochoa al minuto 77 fue recibido con una ovación del estadio. El primer tiempo terminó sin goles, aunque con llegadas peligrosas en ambas porterías.

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Tras un partido que arrancó lento, la victoria de México terminó siendo aplastante. (Infobae)

Mateo Chávez abrió el marcador tras un pase de Romo que partió la defensa checa. Julián Quiñones aprovechó un error defensivo para marcar el segundo. Álvaro Fidalgo cerró la cuenta en tiempo de compensación.

República Checa sufrió además la lesión de Souček, lo que complicó aún más su organización en el tramo decisivo del encuentro.

Con el pitazo final, México acumula nueve puntos y avanza a la siguiente ronda como primero de grupo. Es la primera vez en la historia del equipo que termina una fase de grupos mundialista con estos resultados.

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El triunfo del equipo de México llega en el marco del cumpleaños de la presidenta

Este 24 de junio, la mandataria no solo gozó del triunfo del Tricolor, también festejó su cumpleaños número 64 en Palacio Nacional. Por la mañana, luego de que terminara la conferencia de prensa habitual, Sheinbaum partió su pastel acompañada de periodistas y personal que la acompaña día a día.

Más tarde, en su cuenta de Instagram publicó una fotografía donde se puede ver con su esposo comiendo su comida favorita, así lo comentó en redes sociales:

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“Muchas gracias por todos sus mensajes. Les comparto que hoy, día de mi cumpleaños, estoy en compañía de mi esposo Jesús, disfrutando de un rico pozole rojo, mi platillo favorito”.

Claudia Sheinbaum compartió su platillo favorito en redes sociales. (Redes sociales)

Entre las felicitaciones que destacaron por parte de figuras públicas y políticos, se encuentra la de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien escribió el siguiente mensaje:

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“Hoy celebramos el cumpleaños de una mujer que conduce los destinos de nuestra nación con firmeza, dignidad y un profundo amor por México. Muchas felicidades a nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum. Su liderazgo ha sido fundamental para fortalecer la soberanía nacional, defender los intereses del pueblo y consolidar la Transformación que millones de mexicanas y mexicanos respaldan. Le deseamos salud, fortaleza y muchos éxitos para seguir construyendo un país con Bienestar para todas y todos. ¡Feliz Cumpleaños Presidenta!”.