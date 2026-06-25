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De España a México: Álvaro Fidalgo se estrena en el Mundial 2026

El mediocampista anotó el tercer gol contra Chequia, que convirtió el triunfo en goleada

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Álvaro Fidalgo, español nacionalizado mexicano, anotó el tercer gol del encuentro contra Chequia. EFE/ Isaac Esquivel
Álvaro Fidalgo, español nacionalizado mexicano, anotó el tercer gol del encuentro contra Chequia. EFE/ Isaac Esquivel

En el tercero de los seis minutos de compensación que el silbante otorgó el mediocampista Álvaro Fidalgo realizó el tercer gol de la Selección Nacional contra Chequia.

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Guillermo Ochoa, en el sexto Mundial al que fue convocado, dio un potente tiro desde la portería hacia el lado derecho de la cancha.

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REUTERS/Pedro Nunes
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El tiro del guardameta mexicano fue recibido por el extremo Roberto “Piojo” Alvarado. Este avanzó y filtró un pase en la periferia del área grande.

Dentro del área grande, repleta de camisas rojas, Santiago Giménez dio un tiro que fue bloqueado por Matej Kovář.

La pelota cayó en los pies del Piojo Alvarado, quien controló el balón solo por unos segundos para pasarlo a Fidalgo.

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Fidalgo estaba dentro fuera del área, pero al ver que el pase de Alvarado fue hacia él corrió. Su lejanía de la acción le dio el espacio suficiente de los defensas para tirar y la velocidad aumentó su potencia.

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Un defensa checo se barrió para intentar bloquear el gol pero su intento fue inútil, con una gran potencia el balón voló directo a la esquina superior izquierda de la portería.

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Con este gol, el ex americanista español hizo su primer gol en la escuadra azteca que lo recibió con los brazos abiertos. A su vez, fue la cereza del pastel en un recorrido perfecto en fase de grupos de la Selección Nacional y puso el último clavo en el ataúd de las esperanzas mundialistas de Chequia.

Mateo Chávez abrió el partido con su primer gol en un Mundial

Mateo Chávez desbordó por la banda derecha, encara a Matěj Kovář y marca el 1-0 al minuto 54. REUTERS/Henry Romero
Mateo Chávez desbordó por la banda derecha, encara a Matěj Kovář y marca el 1-0 al minuto 54. REUTERS/Henry Romero

México cierra la fase de grupos del Mundial 2026 con 3-0 sobre Chequia y avanzó a dieciseisavos de final como líder del Grupo A, un resultado que le da puntaje perfecto, lo deja con nueve unidades y sin goles en contra antes de su siguiente partido, programado para el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México.

El marcador comenzó a moverse al 54 y volvió a hacerlo al 61, dos minutos que definieron el trámite del juego y consolidaron la ventaja de la Selección Nacional ante una escuadra checa que ya no encontró respuesta.

La primera jugada decisiva nació desde campo mexicano. Cerca del área chica, la defensa despejó la pelota y Luis Romo tuvo que protegerla en medio campo ante tres rivales antes de lograr la salida.

Desde esa presión, Romo consiguió filtrar el balón hacia Mateo Chávezpor la banda derecha. El lateral izquierdo avanzó rumbo al área grande, evitó la barrida de un defensa checo y quedó frente al portero Matěj Kovář.

Ya dentro del área, cerca del manchón penal, Chávez controló cuando había otros atacantes mexicanos listos para recibir un pase, aunque la marca europea cerraba esa opción. El jugador de 22 años, formado en las fuerzas básicas de Chivas del Guadalajara, resolvió por cuenta propia.

El zurdazo fue apenas un toque a un costado del guardameta. La pelota quedó fuera del alcance de Kovář y se convirtió en el 1-0 al minuto 54, además del primer gol mundialista para el joven futbolista mexicano.

Quiñones aprovechó un rebote dentro del área chica para firmar el 2-0

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El segundo tanto llegó al 61 y se construyó por el sector derecho. Un lateral mexicano condujo la pelota y, ya fuera del área, metió un pase entre dos defensas de Chequia para Jorge Sánchez.

Este envío corrió junto a la media luna y quedó demasiado largo para Sánchez. Kovář, en vez de despejar con los pies, cubrió el arco con el cuerpo y el balón rebotó dentro del área chica.

En la continuación de la jugada, Jorge Sánchez no frenó su carrera y chocó con el portero checo. Con la portería descubierta y más jugadores mexicanos incorporándose al ataque, un defensa europeo intentó sacar la pelota hacia la banda derecha.

No logró hacerlo. El balón siguió vivo en el área chica y, mientras caía por el contacto con Kovář, Sánchez todavía alcanzó a bloquear el despeje de la defensa.

Por el costado izquierdo del área chica apareció Julián Quiñones, que había acompañado toda la ofensiva. El delantero colombiano nacionalizado mexicano se acercó al rebote y remató de derecha; el movimiento se pareció más a una barrida que a un disparo limpio, pero bastó para mandar la pelota al fondo y poner el 2-0.

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