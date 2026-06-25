México

Tenía otro proceso penal activo y aun así abusó de una niña: Fiscalía de la CDMX lo vinculó a proceso

Un hospital recibió a la menor con lesiones y sangrado, y su testimonio desencadenó una investigación que terminó con la captura del hombre en el Reclusorio Oriente

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Tenía otro proceso penal activo y aun así abusó de una niña: Fiscalía lo vinculó a proceso. Créditos: Fiscalía de la CDMX
Tenía otro proceso penal activo y aun así abusó de una niña: Fiscalía lo vinculó a proceso. Créditos: Fiscalía de la CDMX

Rogelio “N” fue vinculado a proceso por abuso sexual agravado y violación agravada contra una menor, hija de su expareja en la alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, y permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación.

El caso salió a la luz el 5 de junio de 2026, cuando la madre de la víctima notó que su hija presentaba lesiones y sangrado que requerían atención médica. La trasladó de inmediato a un hospital, donde la niña señaló a Rogelio “N” como su agresor.

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Al día siguiente, el personal médico notificó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX), que inició las indagatorias correspondientes.

Amenazas y silencio forzado

Durante la entrevista especializada realizada por personal capacitado de la institución, la víctima relató episodios ocurridos entre mayo y julio de 2024.

Según su testimonio, Rogelio “N” aprovechaba las ausencias de la madre para ingresar a la habitación de la niña, donde la agredía sexualmente. Para mantenerla en silencio, la amenazaba con hacerle daño a su madre. El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto como medida de protección, bloqueando la puerta de su cuarto para intentar impedir que Rogelio “N” entrara.

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Dos manos cierran un cerrojo de metal en una puerta de paneles rosa, azul y amarillo. Al fondo se ve un dormitorio con cama y luces decorativas.
El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto ubicado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El miedo que le generaban esas conductas llevó a la menor a colocar seguro y bloquear la puerta de su cuarto ubicado en un domicilio de la alcaldía Xochimilco.

La captura y el proceso judicial

Los testimonios, dictámenes periciales y demás datos de prueba reunidos durante la investigación permitieron al agente del Ministerio Público solicitar una orden de aprehensión contra el imputado.

La Policía de Investigación (PDI) ejecutó esa orden el 21 de junio de 2026, al momento en que Rogelio “N” salía de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Tres agentes de la Policía de Investigación de México de espaldas, con uniformes negros, chalecos tácticos, gorras y armas, frente a un edificio y una patrulla.
La Policía de Investigación (PDI) ejecutó esa orden el 21 de junio de 2026, al momento en que Rogelio “N” salía de una audiencia relacionada con otro proceso penal en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al día siguiente, durante la audiencia inicial, la Fiscalía CDMX formuló imputación y presentó las pruebas recabadas. Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

La autoridad judicial determinó vincular a proceso a Rogelio “N” por los delitos de abuso sexual agravado y violación agravada.

El juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Protocolos para evitar la revictimización

La Fiscalía CDMX subrayó que la atención a la víctima se realizó mediante procedimientos diseñados específicamente para proteger la integridad de niñas, niños y adolescentes.

Esos protocolos buscan evitar la revictimización durante el proceso judicial y garantizar el acceso a la justicia, la verdad y la reparación integral del daño. La institución indicó que continúa fortaleciendo la investigación en el caso.

El abuso sexual infantil en México: dimensión y cifras

En México, 1 de cada 4 niñas y 1 de cada 6 niños han sido víctimas de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, según estimaciones de la organización Early Institute. A pesar de esa magnitud, solo 1 de cada 100 casos llega a ser denunciado, de acuerdo con organizaciones civiles especializadas en protección de la infancia.

Dónde ocurre y quién agrede

El 75% de las agresiones sexuales contra menores registradas en 2024 ocurrió dentro de una vivienda, según la Secretaría de Salud. El agresor pertenece con frecuencia al entorno inmediato de la víctima: el 13.4% de los casos tuvo como responsable al padre o al padrastro, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

REDIM denunció que tres estados concentran los casos de violencia contra menores de edad. | Jovani Pérez
El agresor pertenece con frecuencia al entorno inmediato de la víctima: el 13.4% de los casos tuvo como responsable al padre o al padrastro, según la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) | Jovani Pérez

La organización civil Te Protejo México recibió entre 2024 y julio de 2025 reportes de casi 30 mil víctimas identificadas. El 84.5% de los menores afectados en ese período tenían entre 3 y 13 años, y el 88.1% eran de sexo femenino.

Impunidad y acceso a la justicia

El panorama judicial agrava la situación. De cada mil casos de abuso sexual infantil en México, solo 10 llegan a juicio y apenas uno recibe sentencia condenatoria, lo que equivale a un índice de impunidad del 99%. En términos generales, el 97% de los delitos cometidos contra menores permanece impune.

Un hombre con uniforme naranja y cabeza gacha está sentado en un banco dentro de una celda de prisión oscura, vista a través de barrotes metálicos.
Solo 10 casos llegan a juicio y apenas uno recibe sentencia condenatoria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las penas que contempla la ley

El Código Penal Federal establece penas de entre seis y 13 años de prisión por abuso sexual cometido contra una persona menor de 18 años, incluso con su consentimiento. Si el delito se comete con violencia, la pena se incrementa en una mitad adicional sobre el mínimo y el máximo.

Por el delito de violación, la ley federal prevé entre ocho y 20 años de prisión. Cuando la víctima es menor de edad y existe una relación de confianza, parentesco o convivencia con el agresor —circunstancias que configuran la modalidad agravada—, las sanciones se elevan conforme a los códigos penales de cada entidad federativa.

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