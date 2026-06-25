México

Sedema prohíbe fiestas nocturnas en trajineras de Xochimilco por falta de permisos

Un decreto vigente y el Programa de Manejo de 2018 prohíben recorridos nocturnos, fiestas con música alta y eventos especiales si no cuentan con autorización de la Sedema, en resguardo del ecosistema y sus especies protegidas

Guardar
Google icon
Grupo de personas en varias trajineras iluminadas con luces de colores y láser, en un canal oscuro con árboles en los márgenes. Un DJ se presenta.
La Sedema detectó la promoción de recorridos recreativos nocturnos con salida desde el Embarcadero Cuemanco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México (Sedema) declaró sin autorización oficial las fiestas nocturnas en trajineras de Xochimilco que circulaban en redes sociales, caracterizadas por música amplificada, iluminación tipo neón y venta de bebidas alcohólicas. La dependencia advirtió que estas actividades son incompatibles con la protección del ecosistema lacustre y exigió que cualquier evento extraordinario cuente con permiso previo.

La Sedema detectó la promoción de recorridos recreativos nocturnos con salida desde el Embarcadero Cuemanco. Según informó la dependencia, ninguno de estos eventos contaba con los permisos correspondientes para operar dentro del Área Natural Protegida (ANP) Ejidos de Xochimilco y San Gregorio Atlapulco.

PUBLICIDAD

Qué dice la normativa que respalda la prohibición

Trajineras nocturnas en Xochimilco con cena y mariachi a bordo. — (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mismo programa prohíbe la emisión excesiva de ruido y el uso de iluminación que altere las condiciones naturales del ecosistema. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Xochimilco opera bajo un decreto de protección vigente desde el 8 de diciembre de 2006 y un Programa de Manejo activo desde el 26 de febrero de 2018. La Regla 39 de ese instrumento establece que toda actividad u obra dentro del ANP requiere autorización expresa de la Sedema.

El mismo programa prohíbe la emisión excesiva de ruido y el uso de iluminación que altere las condiciones naturales del ecosistema. Adicionalmente, la zona cuenta con reconocimiento de la UNESCO como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad, y como Humedal de Importancia Internacional.

PUBLICIDAD

Riesgos ambientales y de seguridad

Un ajolote mexicano marrón con branquias rojas nada en un canal de Xochimilco, rodeado de plantas acuáticas verdes, con raíces y luz filtrada al fondo.
Entre los riesgos asociados al consumo de alcohol, la dependencia identificó la generación de residuos sólidos, posibles descargas contaminantes a los canales, afectaciones al orden público y situaciones que podrían comprometer la seguridad de visitantes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Sedema alertó que los eventos nocturnos con altos niveles de sonido e iluminación intensa pueden afectar los ciclos biológicos de aves, anfibios y otras especies sensibles que habitan los canales y humedales, incluido el ajolote, especie endémica en riesgo.

Entre los riesgos asociados al consumo de alcohol, la dependencia identificó la generación de residuos sólidos, posibles descargas contaminantes a los canales, afectaciones al orden público y situaciones que podrían comprometer la seguridad de visitantes, prestadores de servicios y habitantes de las comunidades chinamperas.

Un patrón de actividades sin permiso

Varias trajineras en un canal nocturno con personas. Luces de neón, láseres verdes y fuegos artificiales en el cielo. Carteles "Viva Rave" y "Fiesta Magic".
Una fiesta tipo rave se celebra en las trajineras de Xochimilco, México, con personas bailando en los botes iluminados, láseres cruzando el cielo nocturno y fuegos artificiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este no es el primer caso de su tipo. En junio de 2026, la Sedema también desautorizó el servicio “Akali Pernocta”, un alojamiento flotante estilo Airbnb que operaba sin permisos en la misma ANP. En esa ocasión, la dependencia citó la Regla 108 del Programa de Manejo, que prohíbe expresamente el cambio de uso de suelo, construcciones con fines habitacionales, el vertido de aguas negras a los canales y cualquier uso distinto al régimen del área.

Ambos casos evidencian un patrón de actividades comerciales que buscan operar en la zona protegida sin cumplir la normativa.

La presión del turismo sobre el ecosistema

Xochimilco recibe aproximadamente 1.2 millones de visitantes al año, según estadísticas del Congreso de la Ciudad de México. El contexto del Mundial 2026 intensificó esa presión: el gobierno capitalino destinó más de 181 millones de pesos a rehabilitar siete embarcaderos para mejorar la oferta turística, sin contemplar recursos adicionales para la preservación del ajolote.

Investigadores del Laboratorio de Restauración Ecológica del Instituto de Biología de la UNAM advierten que entre 3 mil y 5 mil personas visitan los canales al día durante los fines de semana, y que no existe una estrategia pública para regular la carga turística sobre el ecosistema. “La gente no tiene conciencia de que esta es un área natural protegida; para ellos es un parque de diversiones”, señaló José Antonio Ocampo, doctor en Ciencias Marinas y director del Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en declaraciones a medios.

La Sedema reiteró que cualquier actividad extraordinaria dentro del ANP debe ajustarse a las disposiciones ambientales para que el desarrollo turístico no comprometa la viabilidad ecológica del sistema lacustre.

Temas Relacionados

Secretaría de AmbienteXochimilcoParque NacionalSedemaajolotesmedio ambientemedio ambiente cdmxCuemancoecologiamexico-noticiasNewsroom MX

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

La Selección Mexicana aseguró el liderato del Grupo A después de ganar sus tres partidos y meter un 3-0 ante República Checa en el Azteca

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: abren estación Zócalo tras triunfo de México vs Chequia

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles en vivo

Metro y Metrobús hoy 24 de junio: abren estación Zócalo tras triunfo de México vs Chequia

¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

El productor musical sigue en la mira de los medios tras nuevas controversias

¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Entre lluvia de agua y cerveza la afición festeja el triunfo de la selección y comienza a soñar en grande: ¿Y si sí?

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Los mejores memes que dejó el triunfo de México 3-0 sobre Chequia en el Mundial 2026

Los internautas reaccionaron en redes sociales al tercer partido del Tri en el torneo

Los mejores memes que dejó el triunfo de México 3-0 sobre Chequia en el Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

Procesan por homicidio a tres presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Edomex

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de junio: civiles armados atacan a balazos a la Guardia Nacional en Uruapan

Detienen a mexicano en Nigeria, lo sorprendieron en un laboratorio clandestino de metanfetamina

Hermano y hermana coordinaron tráfico de personas para el CJNG desde EEUU: él recibe cadena perpetua, ella 33 años

El Cártel de Sinaloa y el CJNG son los objetivos número uno de la DEA, afirma Terry Cole en mensaje contra el fentanilo

ENTRETENIMIENTO

Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

Nueva guerra en redes: Yeri MUA, la novia del Bogueto y rumores de infidelidad con Bellakath

¿Dónde está Sergio Andrade? Nuevas denuncias y fotos filtradas por su hija cuestionan su paradero

Kenia Os reina en el Pride CDMX 2026: coronación y showcase confirmado

Elaine Haro regresa a La casa de los Famosos México 4 como intérprete del tema oficial

Alfonso Obregón pide a fans no ver “Shrek 5” tras no ser llamado como actor de doblaje para el personaje

DEPORTES

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

Llueven goles: festejos por el triunfo de la Selección Mexicana desatan la locura en el Ángel de la Independencia

México hace historia y consigue los nueve puntos tras golear a Chequia en el Mundial 2026

Goleada y paso perfecto: así se vivió el México vs Chequia del Grupo A en el Mundial 2026

Los mejores memes que dejó el triunfo de México 3-0 sobre Chequia en el Mundial 2026

De España a México: Álvaro Fidalgo se estrena en el Mundial 2026