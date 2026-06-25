Grupos del Mundial 2026: Así queda México tras su victoria contra Chequia

El Tri ya tiene asegurado tanto el primer lugar del grupo como el boleto a los dieciseisavos de final, independientemente del marcador. - June 24, 2026 Mexico's Jorge Sanchez in action REUTERS/Pedro Nunes

Con un contundente 3-0 la selección mexicana cierra la fase de grupos del Mundial 2026 con puntaje perfecto tras la victoria contra Chequia en el Estadio Ciudad de México, lo que lo consolida como líder absoluta del Grupo A con nueve puntos y sin goles en contra.

El partido que se disputó este miércoles 24 de junio a las 19:00 horas (tiempo del centro de México). El Tri ya tiene asegurado tanto el primer lugar del grupo como el boleto a los dieciseisavos de final, independientemente del marcador.

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Cómo llega México a la última jornada

El equipo dirigido por Javier Aguirre llegó a este partido con dos victorias consecutivas y la portería en cero. En la jornada 1, goleó 2-0 a Sudáfrica con tantos de Julián Quiñones al minuto 9 y de Raúl Jiménez al 67.

En la jornada 2, superó 1-0 a Corea del Sur con un gol de Luis Romo al minuto 50, en un partido donde la actuación del portero resultó decisiva en los minutos finales.

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Cómo está el Grupo A antes del cierre

México encabeza el Grupo A con 6 puntos, seguido por Corea del Sur con 3. Chequia y Sudáfrica comparten el fondo de la tabla con 1 punto cada una.

🥇 México — 6 pts | 2 PJ | 2 G | 0 E | 0 P | DIF: +3

🥈 Corea del Sur — 3 pts | 2 PJ | 1 G | 0 E | 1 P | DIF: 0

🥉 Chequia — 1 pt | 2 PJ | 0 G | 1 E | 1 P | DIF: -1

4️⃣ Sudáfrica — 1 pt | 2 PJ | 0 G | 1 E | 1 P | DIF: -2

Chequia llegó a este partido con una derrota de 2-1 ante Corea del Sur en la jornada inaugural y un empate 1-1 frente a Sudáfrica en la segunda fecha.

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Qué sigue para el Tri

El Tri tiene ya confirmada su presencia en los dieciseisavos de final, instancia que disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Su rival en esa ronda saldrá de los resultados de la jornada final en los grupos C, E, F, H e I, según el cuadro de cruces del torneo. REUTERS/Annegret Hilse

Una victoria esta noche dejaría a México con 9 puntos, tres triunfos en tres partidos y una diferencia de gol que podría ampliarse según el desarrollo del encuentro.

El Tri tiene ya confirmada su presencia en los dieciseisavos de final, instancia que disputará el 30 de junio en el Estadio Ciudad de México. Su rival en esa ronda saldrá de los resultados de la jornada final en los grupos C, E, F, H e I, según el cuadro de cruces del torneo.

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En paralelo, también este miércoles a las 19:00 horas, Sudáfrica y Corea del Sur se miden en Monterrey para definir quién acompaña al Tri en la siguiente ronda desde el Grupo A.

México ante un récord histórico en fase de grupos

Una victoria esta noche le daría al Tri algo que nunca ha logrado en sus 18 participaciones mundialistas: cerrar la fase de grupos con tres triunfos en tres partidos y nueve puntos.

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El mejor registro previo del combinado nacional data de Corea-Japón 2002, cuando acumuló 7 puntos con dos victorias y un empate en el Grupo G. Esa marca se igualó en Brasil 2014, también con 7 unidades, pero ninguna edición produjo un pleno de victorias en la primera ronda.

El Tri ha terminado invicto la fase de grupos en cuatro ocasiones — México 1970, México 1986, Francia 1998 y Corea-Japón 2002 — aunque siempre con al menos un empate de por medio. En Qatar 2022, el equipo quedó eliminado en la primera ronda por primera vez desde Argentina 1978, con apenas cuatro puntos ante Argentina, Polonia y Arabia Saudita.

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